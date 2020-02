Gwarantowane 4 tys. zł netto plus prowizja dla ajentów Abc na kołach

– Sieć „abc na kołach” powołaliśmy do życia w 2015 roku. W tamtym czasie około 4,6 mln Polaków nie miało dostępu do stacjonarnego sklepu spożywczego, a polska wieś zaczynała się intensywnie zmieniać. Choć rynek handlu obwoźnego w Polsce już wtedy istniał, to od zawsze brakowało na nim profesjonalnych graczy, którzy prowadziliby sprzedaż produktów spożywczych z zachowaniem najwyższych standardów, w tym dotyczących higieny i obsługi klienta – wspomina Arnaldo Guerreiro, członek zarządu Grupy Eurocash.

– Zaczynaliśmy wówczas od 10 mobilnych sklepów i docieraliśmy do wsi i miejscowości w województwie lubelskim, mazowieckim, i podkarpackim. Później pojawiliśmy się stopniowo w województwie świętokrzyskim, łódzkim, małopolskim i śląskim - dodaje.

