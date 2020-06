GUS podał dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. "Słabiutko, wskaźniki poniżej oczekiwań"

W maju 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 3,2 proc. w ujęciu rok do roku i wyniosło 6173,9 tys.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 1,2 proc. rok do roku i wyniosło 5119,94 zł. To o 360 zł mniej niż w marcu 2020.

Dane potwierdzają, że sytuacja na rynku pracy w Polsce (choć dodać należy, że w wielu innych krajach na świecie także) uległa za sprawą pandemii diametralnej zmianie - komentuje dane Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

Jak podaje GUS, podobnie jak w poprzednim miesiącu, zaobserwowano dalsze ograniczenie zatrudnienia. To przełożyło się na spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 1,4 proc. w porównaniu z kwietniem 2020, kiedy to odnotowano spadek o 2,4 proc., i jednocześnie o 3,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- Było to wynikiem m.in. zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), zmniejszania wymiaru etatów, a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych, chorobowych, jak również przebywanie na urlopach bezpłatnych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach - wyjaśniają analitycy GUS.

Spadki odnotowano także w przypadku wynagrodzeń. W skali roku (maj 2020 r. do maja 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5119,94 zł. Wzrosło o 1,2 proc., jednakże tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach rok do roku. W kwietniu średnia płaca wynosiła w przedsiębiorstwach 5 285 tys. zł brutto. Tym samym, w maju zarabialiśmy mniej o 160 zł niż w poprzednim miesiącu i 360 zł mniej niż w marcu.

- Spowodowane było to m.in. tym, że jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie nagród kwartalnych, rocznych oraz premii uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń), a w maju już tego typu wypłaty nie były w większości jednostek realizowane. Niezależnie od tego, w maju 2020 r. ponownie występowało także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłata wynagrodzeń postojowych - tłumaczy GUS. Ekonomiści oceniają Jak wskazują ekonomiści mBanku, podane przez GUS dane są dużo poniżej szacunków. - Rynek pracy w Polsce nadal słabiutko. Zatrudnienie w maju spadło o 3,2 proc. rok do roku (poprzednio -2,1 proc.), a płace wzrosły tylko o 1,2 proc. rok do roku (poprzednio 1,9 proc.). Oba wskaźniki poniżej oczekiwań rynkowych. A maj był już miesiącem częściowego odmrażania - czytamy na Twitterze mBanku Research. W maju 2020 r. przeciętne #zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 3,2% r/r i wyniosło 6173,9 tys.https://t.co/bf7hoFOF8Z#GUS #statystyki #RynekPracy #praca #przedsiębiorstwa pic.twitter.com/9rndWfta4E — GUS (@GUS_STAT) June 18, 2020 Także analitycy z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych Pekao przyznają, że majowy spadek zatrudnienia jest bardzo wysoki, ale dużo mniejszy niż w kwietniu, kiedy to redukcja liczby etatów była w głównej mierze efektem zmasowanego ograniczania wymiaru czasu pracy w reakcji na szokowy spadek aktywności gospodarczej (dane o zatrudnieniu przeliczane są na pełne etaty), podczas gdy skala faktycznej likwidacji miejsc pracy była dużo niższa. Natomiast ekonomiści banku Santander ocenili, że dane o krajowym rynku pracy w maju były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami: zatrudnienie wciąż spadało, ale wolniej niż w kwietniu: o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej. - Spadki w zatrudnieniu tylko częściowo wynikają ze zwolnień (w danych kwietniowych szacowaliśmy zwolnienia na jedną trzecią całości), a bardziej z obniżonego wymiaru czasu pracy - ocenili. Ich zdaniem w kolejnych miesiącach ta struktura zapewne będzie się zmieniać na korzyść zwolnień. - Patrząc na sytuację ekonomiczną, wzrost płac jest niższy niż inflacja, co oznacza, realny spadek wartości wynagrodzeń. Być może wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wzrośnie po zakończeniu obowiązywania rozwiązań antykryzysowych, ale wydaje się, że epidemia koronawirusa zakończyła okres szybkiego wzrostu wynagrodzeń i znacznych rotacji na polskim rynku pracy - mówi z kolei Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Duże pogłębienie Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego tak komentuje najnowsze wskaźniki: - Maj był drugim z rzędu miesiącem spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Spadek ten istotnie pogłębił się w stosunku do kwietnia i w kolejnych miesiącach najprawdopodobniej tendencja ta utrzyma się. Na koniec 2020 roku spadek zatrudnienia przekraczać może w ujęciu rocznym 4 procent. Jednocześnie wyraźnie maleje dynamika wzrostu płac w sektorze firm. Po gwałtownym hamowaniu w kwietniu tempo wzrostu wynagrodzeń w maju ponownie okazało się niższe od oczekiwań rynkowych i zapewne najpóźniej w lipcu br. zobaczymy już w tej kategorii spadki. Rynek pracy w Polsce nadal słabiutko. Zatrudnienie w maju spadło o 3,2% r/r (poprzednio -2,1%), a płace wzrosły tylko o 1,2% r/r (poprzednio 1,9%). Oba wskaźniki poniżej oczekiwań rynkowych. A maj był już miesiącem częściowego odmrażania. pic.twitter.com/wKOskNVmZs — mBank Research (@mbank_research) June 18, 2020 W jej opinii opublikowane dziś dane potwierdzają, że sytuacja na rynku pracy w Polsce (choć dodać należy że w wielu innych krajach na świecie także) uległa za sprawą pandemii diametralnej zmianie. - Rynek pracy niemalże z dnia na dzień przekształcił się z rynku pracownika na rynek pracodawcy. Programy pomocowe dla firm (tarcze antykryzysowe i finansowe) z całą pewnością zmniejszają falę zwolnień pracowników, niemniej jednak redukcja etatów w kwietniu o 133.6 tys., a w maju o kolejne 206.3 tys., to i tak liczby nie widziane w naszym kraju od lat. Ostatnio podobne wielkości notowane były na początku 2003 r. Trudno oczekiwać, aby kolejne miesiące przyniosły poprawę sytuacji na rynku pracy. Gospodarka, po rozpoczętym w maju odmrażaniu, musi na nowo „odnaleźć" punkty równowagi i jednocześnie drogi do jej wzrostu. Będzie to proces na pewno wielomiesięczny, a być może nawet wieloletni - mówi Kurtek. Z kolei w ocenie analityków Pekao redukcjom płac sprzyja stosunkowo duża skala "chomikowania" pracy, do którego zachęcają rządowe programu pomocowe. - Nie wykluczamy, że dynamika płac może przejściowo spaść do poziomów ujemnych - w szczególności na początku przyszłego roku, kiedy ustanie dodatni efekt wysokiej podwyżki płacy minimalnej w 2020 r. - napisali. Gospodarka odbuduje się wolniej Zdaniem Karola Pogorzelskiego, ekonomisty banku ING, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w maju wyraźnie mocniej niż wskazywał konsensus prognoz, który mówił o spadku rzędu 2,5 proc. - Głębokiemu spadkowi zatrudnienia sprzyjało zmniejszanie wymiaru etatu pracowników, które było warunkiem ubiegania się o wsparcie z Funduszu Pracy - napisał ekonomista. Dodał, że w maju upłynęły również jednomiesięczne okresy wypowiedzenia osób zwolnionych pod koniec marca.

- Zakładaliśmy, że częściowo zostanie to zamortyzowane przez powroty pracowników z urlopów opiekuńczych po otwarciu żłobków i przedszkoli (6 maja). Jednak GUS poinformował, że urlopy opiekuńcze, chorobowe i bezpłatne wypoczynkowe wciąż miały istotny wpływ na spadek zatrudnienia - dodał. W maju zatrudnienie spadło już w dużo mniejszej skali niż przed miesiącem, aczkolwiek nadal bardzo silnie – o 85 tys. etatów wobec 153 tys. w kwietniu. Dane o zatrudnieniu są nadal zaniżane przez redukcję wymiaru czasu pracy. pic.twitter.com/2S9IAgrYUa — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) June 18, 2020 Wedle ekonomisty ogółem sytuacja na rynku pracy w maju była gorsza od oczekiwań, pomimo wsparcia publicznego dla firm w postaci pożyczek z PFR, częściowo bezzwrotnych. - W maju udzielone wsparcie było stosunkowo duże, inaczej niż miesiąc wcześniej - wskazał Pogorzelski. - Sugeruje to wolniejsze tempo odbudowy gospodarki po pandemii - skomentował. W jego ocenie sytuacja na rynku pracy w czerwcu i lipcu nie powinna się pogarszać tak szybko ze względu na odmrożenie gospodarki i powrót prac sezonowych. - Spodziewamy się natomiast ponownego spadku zatrudnienia pod koniec wakacji, gdy upłyną trzymiesięczne okresy wypowiedzenia osób zwalnianych na początku pandemii - podsumował Pogorzelski.