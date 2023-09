Gruzini, Turkmeni, Indonezyjczycy. Polska wydaje setki tysięcy zezwoleń na pracę

Partia rządząca w poprzedniej kampanii była przeciwna automatycznej relokacji uchodźców. Mimo to od 2015 r. do Polski przyjeżdża coraz więcej pracowników zza granicy. To jednak nie tylko decyzja polityczna, ale też okoliczności geopolityczne i sytuacja na polskim rynku pracy.

Trzeba jednak pamiętać, że duża liczba zezwoleń nie oznacza automatycznie dużej liczby pracowników. Aby podjąć zatrudnienie, konieczne może być też uzyskanie wizy. Mimo to, według danych z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba cudzoziemców zgłaszających się do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych wzrosła znacząco, zwłaszcza obywateli spoza Unii Europejskiej, takich jak Gruzini (z 0,5 tys. osób w grudniu 2015 r. do 27,4 tys. w grudniu 2022 r.), Turkmeni (w latach 2015-2022 ponad 39-krotny wzrost liczby zgłoszonych, do 1,8 tys. osób) czy Indonezyjczycy (w latach 2015-2022 prawie 36-krotny wzrost liczby zgłoszonych do 4,5 tys. osób).

Ta sytuacja wynika zarówno z decyzji politycznych, jak i z zapotrzebowania na pracowników na polskim rynku pracy, gdzie brakuje rąk do pracy. Polacy starzeją się, a udział emerytów w populacji wzrósł z 12 proc. w 2000 r. do 18,2 proc. w 2019 r.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl