GPC z centrum technologicznym w Krakowie. Planuje zatrudnić 200 inżynierów

Założona w 1925 roku firma Genuine Parts Company zajmuje się dystrybucją części samochodowych i przemysłowych.

Krakowskie centrum technologiczne koncentrować będzie się na budowaniu platform cyberbezpieczeństwa, sprzedaży i łańcucha dostaw. W niedalekiej przyszłości planowane jest rozszerzenie działalności tak, aby obsługiwać większość globalnej sieci technologii i systemów biznesowych dla GPC.

- Chcemy, aby centrum służyło społeczności lokalnej. Jako firma działająca w obszarze nowoczesnych technologii nawiązaliśmy współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą. Jesteśmy na etapie finalizowania umowy partnerskiej dla koła naukowego AGH Racing. To dla nas wielki zaszczyt. Współpracujemy także z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zostaliśmy zaproszeni do Rady Pracodawców na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Liczymy na owocną współpracę. Jesteśmy też zrzeszeni w AmCham oraz ABSL, co potwierdza, że otoczenie biznesowe w Polsce jest dla nas ważne – mówi dyrektor GPC Technology Center Robert Florczyk.

Pracę w krakowskim GPC Technology znajdzie ponad 200 inzynierów