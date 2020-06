Gospodarka odmrażana, a co z lokalnym rynkiem pracy?

Kryzys wywołany pandemią nadal nie ma dużego odzwierciedlenia w zwiększonych rejestracjach osób bezrobotnych (fot. Shutterstock)

Co prawda część przedsiębiorstw wznowiła już działalność, ale możliwe są obniżki wynagrodzeń i zwolnienia. Natomiast w urzędach pracy jest to kolejny miesiąc z małą liczbą ofert pracy. Ograniczone są także możliwości aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia. To główne wnioski płynące z danych o rynku pracy na Pomorzu, jakie przedstawił Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.