Gości przybywa, ale nie ma komu ich obsłużyć. Pracownicy zostawiają branżę

Hotelarstwo mierzy się ze sporym problemem. 52 proc. przedstawicieli branży hotelarskiej z całego świata potwierdza, że problem z obsadzeniem stanowisk pozostanie bardzo dużym wyzwaniem.

Branża hotelarska jest jedną z tych, które najmocniej ucierpiały w czasie pandemii. Należy też do grona tych, którym udało się już odbić od postpandemicznej recesji i teraz musi radzić sobie z rosnącym zainteresowaniem swoimi usługami ze strony podróżujących.

Prawie 70 proc. reprezentantów sektora zauważa, że liczba gości dynamicznie wzrasta, co jest przede wszystkim wynikiem popularności szczepień przeciwko COVID-19. Jednak w związku z tym pojawił się pewien problem. Dokładnie połowa pracowników hotelarstwa z Europy przyznała, że ich firmy z opanowaniem podróżniczego „boomu” radzą sobie zaledwie poprawnie, a zaledwie 43 proc. badanych deklaruje, że swoje przygotowanie na przyrost odwiedzin i związanych z tym obowiązków ocenia bardzo dobrze.

- Aż 60 proc. ankietowanych firm musi mierzyć się ze zredukowanym, względem sytuacji sprzed pandemii, personelem. Problem dotyczy również naszego rodzimego gruntu. Mówi o tym opublikowana niedawno analiza Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, która poza przedstawieniem dobrych wyników branży za wrzesień 2021 informuje, że 9 na 10 hotelarzy spodziewa się w najbliższym czasie problemów związanych ze wzrostem kosztów działania i brakiem pracowników - wymienia dalej Ryszard Regucki, senior alliance manager CEE w Medallia.

Aktualnie 52 proc. przedstawicieli branży hotelarskiej z całego świata potwierdza, że problem z obsadzeniem stanowisk w firmach pozostanie bardzo dużym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę spory odsetek pracowników planujących przebranżowienie, prowadzący biznes w tym sektorze musieli w dość szybkim tempie podjąć decyzje jakie działania, narzędzia czy modele zarządzania kadrami wdrożyć, by nie pozwolić sobie na utratę zysków w dobie stopniowego powrotu do przed-pandemicznej hossy.

Zdaniem Ryszarda Reguckiego, teraz jest właściwy czas, by aktywnie przemyśleć zmianę w zarządzaniu kadrami i możliwie zwiększyć swoje zaangażowanie w relacje na linii pracodawca-personel. Z analizy Global Staffing Report wynika, że trzy kluczowe wyzwania w tym obszarze to malejąca motywacja pracowników, znaczny przyrost obowiązków i potrzeba usprawnienia komunikacji. Często nie dostają oni właściwego feedbacku od swoich przełożonych, którzy usprawiedliwiają się własnym natężeniem pracy i zobowiązań.

- Dziś trudno już obejść się bez automatyzacji – nie sposób poznać oczekiwania swoich pracowników, zidentyfikować ich problemy czy analizować zaangażowanie bez narzędzi zdolnych mierzyć to w sposób autonomiczny. Chodzi tutaj m.in. o swojego rodzaju „cyfrowe przestrzenie” wymiany pomysłów, sugestii, indywidualnych rozmów z każdym pracownikiem, ankiet weryfikujących ich satysfakcję z pracy czy umożliwiających docieranie do nich z informacjami zwrotnymi na temat tego, co robią bardzo dobrze a w których obszarach ich kompetencje mogą wymagać pewnej poprawy. To kapitał ludzki jest najważniejszym aktywem każdej organizacji, więc postawienie na zacieśnienie relacji z personelem jest inwestycją we własny rozwój - mówi Ryszard Regucki.

Narzędzie do kontaktu z klientem

Niemniej może się również okazać, iż w obliczu zbyt dużego niedoboru specjalistów w branży hotelarskiej niezbędne będzie sięgnięcie po rozwiązania automatyzujące także kontakt z klientem i jego obsługę.

Warto zauważyć, że nie jest to już dzisiaj żadne novum. Jeden z najpopularniejszych na świecie serwisów do wynajmowania prywatnych mieszkań i apartamentów Airbnb, który działa dzisiaj w 65 tysiącach miast na całym globie, przed zautomatyzowaniem obsługi swoich ankiet od najemców wręcz „tonął” w tysiącach excelowych plików, które często były trudne do przeanalizowania i wyciągnięcia wniosków. Dzisiaj, jest w stanie przyjrzeć się każdej informacji zwrotnej na poziomie indywidualnym, wiedząc na jakie kwestie zwracać uwagę i jak udoskonalać swoje narzędzie, by zwiększać satysfakcję klientów.

Podobną drogą poszła również międzynarodowa korporacja hotelarska Marriott International, która dzięki usłudze guestVoice zaczęła wsłuchiwać się bezpośrednio w głosy swoich klientów, zarówno te płynące za pośrednictwem ankiet, jak i udostępniane w mediach społecznościowych. Menadżerowie odpowiedzialni za obsługę klienta zredukowali tym samym czas potrzebny na zbieranie i przetwarzanie milionów opinii z tygodni do zaledwie kilkudziesięciu sekund.