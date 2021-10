Google otwiera nowe biuro. Planuje rekrutacje

Google otwiera w Warszawie nowe biuro - Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud. Firma planuje zatrudniać nowych pracowników - w szczególności inżynierów i inżynierki. Szukać ich będzie także zagranicą.

Nowe biuro będzie największym centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Ma przyciągnąć nad Wisłę wiele talentów technologicznych z Polski i zagranicy. Zespół centrum już teraz pracuje nad kluczowymi komponentami technologii Google Cloud, odpowiadając m.in. za maszyny wirtualne czy za właściwe działanie globalnej sieci łączącej usługi chmurowe Google.

- Nasze centrum w Warszawie to miejsce, w którym zespoły będą pracować nad rozwojem najbardziej zaawansowanych rozwiązań, produktów i usług chmury obliczeniowej. Już teraz stworzyliśmy największy zespół inżynieryjny pracujący nad technologiami Google Cloud w Europie. Warszawscy inżynierowie i inżynierki już odpowiadają za opracowanie takich produktów jak Google Compute Engine czy Google Kubernetes Engine, które stanowią fundamenty technologii chmurowych Google - mówi Dan Decasper, wiceprezes Google i szef Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud.

Aktualnie Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób, z czego już ponad 500 to załoga działu inżynieryjnego (Fot. Jacek Waszkiewicz/mat. pras. Google)

- Rozbudowujemy także dział Cloud Networking, który zajmuje się rozwojem globalnej infrastruktury sieciowej, a także pracujemy nad rozwiązaniami z zakresu analizy danych. W Warszawie obecni będą także pracownicy zespołu dbającego o niezakłócone działanie najważniejszych usług Google, z których korzystają miliardy ludzi na całym świecie - dodaje.

Szkolenia dla polskich firm

Kluczowym aspektem działalności biura będzie także działalność edukacyjno-warsztatowa. Google będzie dzielić się swoim know-how, by coraz więcej specjalistów i specjalistek zdobyło kompetencje umożliwiające pracę w sektorze chmurowym, który jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem IT.

Warszawskie centrum będzie też miejscem szkoleń dla polskich firm, które chcą wykorzystać potencjał chmury w rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Realizację tych celów umożliwi także nowa infrastruktura - biuro wyposażone zostało w dwupiętrowe audytorium na 100 miejsc, 3 duże sale warsztatowe oraz pracownię UXLab, która umożliwia prowadzenie warsztatów z UX design produktów i usług.

Warszawskie centrum będzie też miejscem szkoleń dla polskich firm (Fot. Jacek Waszkiewicz/mat. pras. Google)

Udogodnienia dla pracowników

W budynku The Warsaw Hub nowe centrum Google zajmie 14 pięter (od 18 do 31). Inspiracją dla zaprojektowania każdego z nich były różne regiony Polski. Do dyspozycji pracowników i odwiedzających będzie taras zewnętrzny wraz z kawiarnią zlokalizowany na 31. piętrze oraz kantyna.

Projekt uwzględnił także wiele udogodnień, takich jak np. siłownia, biblioteka, pokoje rozrywki czy pokoje dla rodziców z dziećmi.

W warszawskim biurze Google znajdują się pokoje dla rodziców z dziećmi (Fot. Jacek Waszkiewicz/mat. pras. Google)

W budynku zlokalizowano także nowoczesny i strzeżony parking rowerowy, a na parkingu podziemnym zainstalowano ładowarki do samochodów elektrycznych.

Kompleks wyposażono w zaawansowane rozwiązania technologiczne, a zintegrowane systemy zarządzania budynkiem są zarządzane przez infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji i obsługiwaną przez Google Cloud Platform.

Nowa siedziba Google jest także w procesie certyfikacji LEED, która przyznawana jest budynkom spełniającym najwyższe standardy w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Google w Polsce

Google otworzyło swoje pierwsze biuro w Polsce w 2006 roku. Obecnie zatrudnia ponad 900 osób w biurach w Warszawie i Wrocławiu. Warto przypomnieć, że we wrocławskim biurze Google tworzy nowy zespół, który będzie współpracował z największymi reklamodawcami w Europie. Zatrudnienie znajdą specjaliści i specjalistki z doświadczeniem w branżach reklamy, mediów, konsultingu, sprzedaży czy marketingu, biegle posługujący się różnymi językami obcymi.

Od 2015 roku funkcjonuje również Campus Google for Startups na warszawskiej Pradze, a w kwietniu tego roku firma uruchomiła region Google Cloud - lokalny ośrodek przetwarzania danych - pierwszą tego typu infrastrukturę globalnego dostawcy usług chmury publicznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

- Otwarcie nowego Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud w Warszawie to przykład inicjatywy, która przyczynia się do budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz wpływa na rozwój gospodarczy naszej metropolii. Pozwala też skutecznie konkurować z innymi miastami Europy i świata o miano lidera. Lidera, który przyciąga do siebie inwestycje, kapitał oraz talenty i z którym warto związać się na dłużej - tak nową inwestycję Googla skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.