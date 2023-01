Globalna firma otwiera centrum badawczo-rozwojowe w Polsce. Rekrutacja już trwa

LivePerson już ruszył z rekrutacją do swojego nowego centrum i chce zatrudnić w Polsce ok. 50 inżynierów oprogramowania w najbliższych miesiącach (Fot. mat. pras.)

LivePerson już ruszył z rekrutacją do swojego nowego centrum i chce zatrudnić w Polsce ok. 50 inżynierów oprogramowania w najbliższych miesiącach. Aktualnie firma szuka osób na takie stanowiska, jak m.in. Datacenter/Infrastructure Engineer, Database Engineer, DevOps Engineer, BigData/Cloud DevOps Engineer, Network Operations Enginee, TechOps Engineer, Application Security Specialist, AppSec Architect, czy Penetration Tester.

Nowi pracownicy LivePerson w Polsce na razie będą pracowali zdalnie, ale po otwarciu centrum pojawi się także nieobowiązkowa opcja pracy z biura. Zasady pracy zdalnej w LivePerson określa program „Work From Home”, który zabezpiecza wszystkie prawa pracownicze i stwarza w pełni komfortowe warunki do pracy w domu, co obejmuje dostawę i serwis sprzętu, ubezpieczenie zdrowotne, a także inne benefity pracownicze. LivePerson zaczął wykorzystywać model pracy zdalnej we wszystkich swoich lokalizacjach w USA, Australii, Europie i Indiach na długo przed rozpoczęciem pandemii COVID-19.

- Budujemy nowe centrum technologiczne w Europie - miejsce, które zamieszkują jedne z najlepszych umysłów inżynierskich. Zespół ten obejmie wysoce techniczne i krytyczne role, które będą miały olbrzymi wpływ na to, jak firma działa, a także w jaki sposób wspiera osiąganie wyników przez wiele spośród największych marek na świecie, w tym także wiodące marki europejskie. Polska oferuje nam bogatą pulę talentów i jest dla nas idealną lokalizacją do zbudowania naszego nowego zespołu technicznego i badawczo-rozwojowego - mówi Todd Ebersviller, starszy wiceprezes ds. SRE/Ops w LivePerson.

LivePerson oferuje platformę Conversational Cloud do wielokanałowej komunikacji między markami i klientami, która integruje pracę ludzi i botów, a także zawiera narzędzia oparte o sztuczną inteligencję do analizowania zachowania i przewidywania intencji klientów. Firma działa na rynku od 1995 roku, zatrudniając ponad 1200 pracowników. Od 2000 roku spółka jest notowana na giełdzie Nasdaq.

