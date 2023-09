Globalna firma może mieć rodzinny charakter

- Huntsman to globalna firma chemiczna, wytwarzająca produkty wykorzystywane do zwiększania efektywności energetycznej budynków, takie jak natryskowa pianka izolacyjna, pozyskiwana z plastikowych odpadków, które zaśmiecają oceany. Pomagamy także zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwo w transporcie naziemnym i lotniczym. Rozwijamy alternatywne technologie energetyczne, a także opracowujemy technologie, które pomagają zmniejszyć emisję w innych sektorach, takich jak wytwarzanie i przesyłanie energii w transporcie. Mocno wierzymy, że chemia jest rozwiązaniem dla światowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, więc właśnie na tym się koncentrujemy. Przeszliśmy jako firma chemiczna wielką transformację, dzięki czemu możemy przyczynić się do poprawy warunków ekologicznych i klimatycznych.

- Polska jest stabilnym krajem mocno osadzonym w Unii Europejskiej. Posiada również strategiczne położenie w Europie Środkowej. Po raz pierwszy przyjechałem do Polski sześć lat temu jako turysta. Kraków jest świetnym miejscem, mocno osadzonym w kulturze. Jestem również pod dużym wrażeniem talentu i doświadczenia tutejszych pracowników. Ponadto, chciałbym zwrócić uwagę na nowoczesną infrastrukturę. Nasze biuro w Krakowie składa się z pięciu budynków położonych w centrum miasta, niedaleko dworca Kraków Główny, blisko Rynku Starego Miasta i dużego centrum handlowego. Kompleks biurowy High 5ive zbudowany jest z użyciem ekologicznych materiałów, a jako że zrównoważony rozwój jest podstawową naszej działalności, utworzenie w nim naszej siedziby uzupełnia nasze zobowiązania co do zmniejszenia ilości odpadów i emisji.

W jakich obszarach Global Business Services (GBS) wpisuje się w szerszy kontekst działalności Huntsmana jako globalnej firmy z wieloma lokalizacjami na całym świecie? Jaką wartość wnosi GBS dla całej firmy?

- To ogromne centrum, które w przyszłości będzie zatrudniać ponad 300 osób. Dlatego też stanowi integralny element długoterminowej strategii Huntsman i nadal będzie odgrywać ważną rolę w pomaganiu naszym firmom i oddziałom w osiąganiu celów. Jako centrum GBS umożliwiliśmy firmie lepsze zbilansowanie kosztów, wartości usług oraz szybkości wprowadzania ciągłych ulepszeń. Staramy się również tworzyć kulturę i stymulować ludzi do kreowania innowacji, aby produkty były bardziej wydajne i zautomatyzowane. Mamy również globalne centra biznesowe w Kuala Lumpur w Malezji, które istnieje od 12-13 lat oraz w San Jose, oficjalnie otwarte w 2023 roku. Struktura GBS pomaga nam skoncentrować się na dostarczaniu zróżnicowanych rozwiązań na rynek, a także zaspokajaniu potrzeb biznesowych w zakresie kosztów automatyzacji.

Czy Polska jako lokalizacja biznesu spełniła państwa oczekiwania?

- Zdecydowanie tak. Przyjechałem do Krakowa z Holandii we wrześniu zeszłego roku i musiałem zbudować cały zespół od podstaw. Pierwsi pracownicy pojawili się w październiku, a już teraz zatrudniamy blisko 190 osób. Jestem bardzo zadowolony z postępów i z ludzi, których mamy na pokładzie. Mam świetny zespół zarządzający, którego częścią jest Marta (Marta Chowaniec - przyp. red.). Wszyscy są entuzjastycznie nastawieni i wpisują się w naszą kulturę pracy.

Jakie są plany firmy związane z obecnością w Polsce?

- W ubiegłym roku ogłosiliśmy plany przeniesienia dodatkowych etatów do Polski do końca 2023 r. W ramach naszej restrukturyzacji to Kraków miał zaabsorbować wiele z naszych stanowisk. Proces rekrutacji do biura w Krakowie zaczynamy od działów takich jak zakupy, księgowość, HR, planowanie i analityka finansowa, automatyzacja i zaawansowana analityka, a teraz przyglądamy się również bardziej biznesowym stanowiskom.

Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z Fundacją ,,Mimo Wszystko” założoną przez Annę Dymną, na rzecz której przekazaliśmy 50 000 dolarów. Huntsman ma długą historię wspierania celów charytatywnych w krajach i społecznościach, w których prowadzi swoją działalność. Przy wsparciu firmy wiele lat temu powstał Huntsman Cancer Institute w Salt Lake City w Utah. Regularnie przekazujemy także darowizny organizacjom non-profit, które wspierają rodziny, mają wpływ na dobrostan społeczeństwa i podwyższają poziom edukacji.

Kraków to miasto, w którym wiele firm konkuruje o najlepszych pracowników. Jak Huntsman przekonuje ludzi, aby dołączyli do firmy?

- Inwestujemy w naszych ludzi i jesteśmy dumni ze zróżnicowanej kultury rodzinnej, która silnie wspiera ciągły rozwój naszych kolegów. W zamian oferujemy możliwość stania się integralną częścią dynamicznej, wiodącej w branży firmy, w której bezpieczeństwo i działanie są zawsze na pierwszym miejscu. Dajemy pracownikom wiele swobody, chętnie też rozmawiamy o zagadnieniach, w które mogą się zaangażować w procesie podejmowania decyzji. Wprowadziliśmy również prezentacje zagraniczne, co działa jak obustronny strumień informacji dla wszystkich stron i pozwala usprawnić zarządzanie projektami. Mam na myśli zarówno zaangażowanie ludzi, jak również pozyskiwanie ich indywidualnych opinii.

Działacie państwo w branży chemicznej, ale to nie chemików szukacie w Krakowie do współpracy. Czym zajmują się pracownicy Global Business Services (GBS) na tle całej firmy?

- GBS obsługuje szeroki zakres funkcji korporacyjnych, m.in. operacje na całym świecie, więc nasze krakowskie biuro będzie przede wszystkim wspierać działania w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Funkcje te obejmują księgowość, zasoby ludzkie, zakupy, automatyzację i zaawansowaną analitykę, planowanie finansowe, analitykę i kredyty, a obecnie koncentrujemy się bardziej na biznesowej stronie firmy, zatrudniając nowych współpracowników do wsparcia zarządzania łańcuchem dostaw oraz na stanowiskach związanych z obsługą klienta.

Jakie są pana doświadczenia z Polską i Krakowem? Czy był pan zaznajomiony wcześniej z naszym krajem? Jak to jest budować nowy oddział od podstaw w kraju, który dopiero się poznaje?

- Po raz pierwszy w Krakowie byłem sześć lat temu, zanim zaczęła się pandemia Covid-19. Byłem wtedy pod wielkim wrażeniem tego miasta. Pomyślałem, że jeśli będę miał taką możliwość, to chciałbym tu kiedyś pracować. Teraz dzięki prowadzeniu krakowskiego GBS mogę lepiej poznać kraj. Byłem już w Tatrach, odwiedziłem piękną Lanckoronę. Bardzo lubię polskie jedzenie. Mógłbym zarekomendować Polakom, aby zamiast krytykować wiele aspektów życia w Polsce, byli bardziej dumni z osiągnięć swojego kraju.

Marta Chowaniec, Regional HR Business Partner w zespole Huntsmana, przedstawiła główne oczekiwania wobec kandydatów, którzy aplikują do firmy.

Marta Chowaniec, Regional HR Business Partner (Fot. Huntsman)

Przed przyjazdem do Polski wiele dowiedziałem się o kraju w Holandii od mojego sąsiada, który jest dentystą z Łodzi. Siedziba w Krakowie jest drugim po Warszawie biurem Huntsmana w Polsce, założonym w 2012 roku. Zespół warszawski nadal pracuje zdalnie, a ja wiele się od nich nauczyłem i otrzymałem duże wsparcie. Pracuję dla firmy od 35 lat, nigdy nie skorzystałem z okazji, aby pracować gdzie indziej. Staraliśmy się przenieść to przywiązanie i lojalność również na naszych nowych współpracowników, gdyż etyka pracy jest dla nas najwyższym priorytetem. Cenimy także uczciwość, szacunek, odpowiedzialność. Dobrze jest zobaczyć kulturę firmy oczami nowych członków zespołu.



Krakowskie biuro GBS zatrudnia obecnie 190 osób, ale liczba pracowników ma nadal rosnąć. Na jakie stanowiska trwa obecnie rekrutacja?

- Kontynuujemy rekrutację na stanowiska związane z usługami w Krakowie, ponieważ centrum GBS szybko staje się integralnym elementem naszej ogólnej działalności biznesowej w Europie. Szukamy osoby na stanowisko w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, mamy kilka wakatów na stanowiska w obszarze zasobów ludzkich oraz w finansach. Wciąż dowiadujemy się też o nowych stanowiskach przenoszonych do Krakowa.

Firma poszukuje księgowych, globalnych analityków kontrolingu, właścicieli procesów biznesowych, ale również ekspertów od automatyzacji i robotyzacji

- W zakresie finansów poszukujemy księgowych, ale także globalnych analityków kontrolingu, właścicieli procesów biznesowych. Prowadzimy aktywną rekrutację na stanowiska związane z zakupami, robotyką, automatyzacją procesów, analityką danych, wizualizacją oraz obsługą klienta. Na naszej stronie internetowej (https://www.huntsman.com/poland-careers) można zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy.

Jakich kompetencji i cech poszukujecie państwo u kandydatów?

- Chcemy przyciągnąć ludzi, którzy mają kompetencje cyfrowe i dobrze odnajdują się w pracy zespołowej, potrafiących komunikować się w języku angielskim na tematy biznesowe, ale także na niektóre tematy techniczne. Dotyczy to zarówno formy pisemnej, jak i ustnej. Jesteśmy firmą międzynarodową i pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi kolegami z całego świata, nie tylko w Europie. Czasami prowadzimy dialog z zespołami zarządzającymi i menedżerami np. w USA lub Kostaryce, ale nie tylko po angielsku, dlatego szukamy również osób ze znajomością innych języków, takich jak niemiecki, holenderski, włoski czy francuski. Chcemy stworzyć zespół ludzi o różnych kompetencjach, różnych osobowościach, doświadczeniu, perspektywach, którzy będą wnosić pomysły i którzy będą chcieli się stale rozwijać i pracować zespołowo.

Oprócz umiejętności technicznych czy znajomości języka angielskiego w ogłoszeniach podkreślacie, że poszukujecie osób, które potrafią pracować w zespole. Dlaczego ta cecha jest tak ważna?

- Współpraca jest podstawą naszego działania w Huntsmanie. Głęboko wierzymy, że nasi pracownicy mogą uzyskać znacznie lepsze efekty, jeśli pracują zespołowo, a nie indywidualnie. Nie pracujemy wyłącznie w polskim zespole, ale także z innymi oddziałami na całym świecie, nie tylko w Europie, a więc bez obopólnej współpracy nie byłoby to możliwe. Zawsze upewniamy się, czy ludzie z nami pracujący, nawet jeśli zespół jest czasami rozproszony po całej Europie, będą współpracować i wspólnie realizować cele. Jest to dla nas bardzo ważne.

Jaki jest model pracy w Huntsmanie? Czy wymagacie od współpracowników pracy w biurze, czy mogą pracować zdalnie, a może jest to hybryda?

- W Huntsmanie wierzymy, że kultura, zaufanie, innowacyjność, produktywne relacje są najskuteczniej budowane, gdy zespół spędza czas razem w biurze, zwłaszcza teraz, gdy powstał nowy GBS w Krakowie. Jeszcze ważniejsze jest, abyśmy współpracowali, poznawali się, uczyli się od siebie nawzajem, zwłaszcza podczas procesu wdrażania. Jednak jednocześnie musimy upewnić się, że spełniamy potrzeby naszych współpracowników, dlatego wdrożyliśmy hybrydowy model pracy, który zwiększa elastyczność w budowaniu kultury pracy.

Czy jako firma międzynarodowa oferujecie państwo swoim pracownikom możliwość podróżowania, na przykład do innych oddziałów centrów GBS, które znajdują się w Kuala Lumpur w Malezji i San Jose w Kostaryce? Podróże do tak egzotycznych krajów mogą być ciekawym benefitem.

- Tak, jednak potrzeby związane z podróżowaniem zależą od stanowiska, które dana osoba zajmuje w firmie i od tego, w jaki sposób to stanowisko zasila większy zespół. Niektórzy pracownicy, którzy dołączyli do nas niedawno w GBS, rzeczywiście podróżują po Europie, aby poznać różne rynki, spotkać się z kolegami, uczyć się od nich. Niektórzy odwiedzają również naszą centralę w Woodlands w Teaksasie - ja sama miałam okazję pojechać do Stanów Zjednoczonych i spotkać się z zespołem zarządzającym, to było świetne przeżycie.

Aleksandra Chlebik, Accounts Payable Representative w Huntsmanie, opowiedziała o swoim doświadczeniu zdobytym w firmie oraz o tym, jak kształtowane są relacje z przełożonymi.

Aleksandra Chlebik, Accounts Payable Representative w Huntsmanie (Fot. Huntsman)

Czym zajmuje się pani w Huntsmanie?

- Dołączyłam do Huntsmana w lutym tego roku jako Accounts Payable Representative, a na początku lipca objęłam drugą funkcję jako starszy instruktor BHP w krakowskim biurze. Ukończyłam studia na kierunku ochrona środowiska, a kiedy podczas studiów rozwinęłam swoją pasję do chemii, prowadząc własne badania i eksperymenty, po studiach postanowiłam poszerzyć swoje umiejętności na studiach podyplomowych, gdzie studiowałam zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, które uważałam za wartość dodaną do mojego wykształcenia chemicznego. Moja kariera zawodowa w zespole GBS w Krakowie rozpoczęła się od księgowości, co było dla mnie nowym wyzwaniem, które dało mi siłę i motywację. Poczułam, że nadszedł czas na zmiany i dlaczego wybrałam Huntsmana. Po rozmowie kwalifikacyjnej i po zapoznaniu się z firmą zobaczyłam, że wszystko się ze sobą łączy: moja pasja do chemii i BHP. To idealne miejsce dla mnie i naprawdę cieszę się, że je wybrałam. Nie mogłabym być bardziej zadowolona z własnej decyzji. Właśnie świętowałam sześć miesięcy w firmie i już dano mi szansę na rozwój i sprawdzenie się w innej roli. Nigdzie wcześniej nie otrzymałam tak dużego wsparcia i pomocy i uważam to za dowód na to, że szanse są tuż za rogiem i że Huntsman to świetny pracodawca, który wspiera i dodaje skrzydeł pracownikom.

Jak ocenia pani swoje doświadczenie? Co daje pani praca w tej firmie?

- Najważniejsze jest dla mnie to, że firma dała mi swobodę w proponowaniu moich pomysłów, więc nie waham się z nimi “wyskakiwać”. Naprawdę cieszę się, że moje pomysły są wysłuchiwane i brane pod uwagę, to wiele dla mnie znaczy. Dodatkowo, w firmie mogę się szkolić: ukończyłam m.in. program innowacji Alteryx i to było bardzo interesujące. Najcenniejszym, co dała mi firma, jest możliwość spotkania wyszkolonych profesjonalistów i wspólne szukanie rozwiązań, dzięki którym możemy uczyć się od siebie nawzajem.

Proszę wymienić 3 rzeczy, które kojarzą się pani z Huntsmanem

- Pierwsza myśl to rodzina. Nasza firma nie jest miejscem, w którym można być tylko pracownikiem i nie znać innych członków zespołu. Kiedy Peter Huntsman odwiedził krakowskie biuro ze swoim synem i innymi przedstawicielami zarządu podczas przecinania wstęgi, wygłosił przemówienie, które było bardzo osobiste. Opowiedział o dobrych i złych chwilach w firmie, a także w swoim życiu prywatnym, co dało mi poczucie, że należę do firmy i jestem kimś więcej niż anonimową osobą na danym stanowisku. Wspaniale jest być częścią naszej rodziny i widzieć, jak się rozwijamy, a rozwijamy się bardzo szybko.

Kolejną rzeczą, na którą zwracam uwagę, jest wsparcie. Myślę, że jest to kluczowa wartość dla rozwoju osobistego. Mam to szczęście, że otrzymuję je w Huntsmanie codziennie.

Trzecią ważną dla mnie sprawą, którą podkreślano na szkoleniu z nowymi pracownikami, jest możliwość dbania o środowisko i ludzi. Czuję się bardzo dobrze, wiedząc, że Huntsman wspiera Cancer Research Institute oraz Institute of Mental Health. Obie dziedziny uważam za kluczowe i zapewniające dobrostan społeczeństwa.