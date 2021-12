GlobalLogic otwiera biuro w Gdańsku i szuka pracowników

W 2022 roku GlobalLogic, firma zajmująca się usługami inżynierii cyfrowej, otworzy swoje gdańskie biuro, gdzie pracę znajdzie ponad 100 specjalistów o różnych profilach.

km

km • 2 gru 2021 12:58





Pracę w gdańskim oddziale znajdzie ponad 100 specjalistów (fot. Shutterstock)

REKLAMA

GlobalLogic to spółka należąca do grupy Hitachi, pomagająca markom na całym świecie projektować i tworzyć innowacyjne produkty, platformy i cyfrowe doświadczenia. Główna siedziba firmy mieści się w Dolinie Krzemowej, spółka posiada biura i centra inżynieryjne na całym świecie, w tym także w kilku polskich miastach, m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie. W 2022 roku na polską listę trafi także Gdańsk.

Gdańskie biuro będzie koncentrować się na projektach związanych z IoT (internetem rzeczy).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W GlobalLogic mamy nieustanny kontakt z najnowocześniejszymi technologiami, realizując ekscytujące projekty dla naszych partnerów biznesowych. Cieszymy się, że teraz będziemy mogli zaangażować do tych działań miejscowych specjalistów z Trójmiasta, których cechuje niezwykła determinacja do ciągłego poszerzania wiedzy oraz kreatywność. Trójmiasto, dzięki ukierunkowaniu na rozwój sektora IT, ma wielu wykwalifikowanych i doświadczonych programistów oraz inżynierów gotowych do pracy na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania. Wierzymy, że razem będziemy mogli się rozwijać i tworzyć coraz lepsze rozwiązania dla naszych klientów, a w dalszej perspektywie także dla zwykłych ludzi i całych społeczeństw - wyjaśnia Kamil Świadek z GlobalLogic.

Głównym powodem, dla którego firma zdecydowała się na ekspansję w Trójmieście, jest potencjał regionalnego rynku IT: uczelnie techniczne dostarczające co roku nowe talenty oraz sprzyjające otoczenie biznesowe. Drugim, nie mniej istotnym powodem jest wysoka jakość życia. Trójmiasto zapewnia idealne warunki, w których specjaliści chcą żyć i pracować.

- Trójmiasto to bardzo gościnne miejsce, które zawsze chętnie wita nowych mieszkańców i nowe firmy. Cieszę się, że GlobalLogic dostrzegło potencjał naszego regionu. Jestem przekonany, że rozwój innowacji i prowadzenie biznesu w Gdańsku będzie dla nich owocne, a obecność firmy korzystnie wpłynie na gospodarkę Pomorza - wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek Województwa pomorskiego.

Firma planuje w najbliższych miesiącach zatrudnić ponad 100 specjalistów do pracy w nowym biurze, w szczególności programistów C/C++ i Java, inżynierów DevOps, testerów, programistów aplikacji mobilnych, inżynierów oprogramowania w chmurze oraz menedżerów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.