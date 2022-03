Gigantyczny wysyp ofert pracy. Wzrost nawet o 650 proc.

Z badania Grant Thornton i firmy Element wynika, że podczas pandemii koronawirusa popyt na HR-owców zmalał, jednak 2021 rok przyniósł eksplozję ofert pracy w tym obszarze. Gdzie mogą znaleźć pracę i na jakie zarobki mogą liczyć?

W ubiegłym roku pojawiło się 2 098 ogłoszeń na stanowisko IT rekrutera. To wzrost aż o 652 proc. w stosunku do 2020 roku (Fot. Shutterstock)

W ubiegłym roku pojawiło się 2 098 ogłoszeń na stanowisko IT rekrutera. To wzrost aż o 652 proc. w stosunku do 2020 roku (Fot. Shutterstock)

W 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 92,3 tys. ogłoszeń o pracę dla pracowników obszaru human resouces, czyli aż o 49 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z badania Grant Thornton i firmy Element.

Najwięcej ofert pojawiło się w październiku - 9,8 tys. Jak podkreślają autorzy raportu, obecnie ogłoszeń jest nawet więcej niż przed pandemią.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W pierwszych miesiącach pandemii rynek rekrutacyjny w Polsce niemal zamarł – liczba ofert pracy (ogółem i dla specjalistów obszaru HR) spadła o około połowę. W dłuższej perspektywie pandemia jednak paradoksalnie zdecydowanie poprawiła sytuację specjalistów HR na rynku pracy. Rekrutacja znowu jest dla firm bardzo ważna, dla wielu wręcz kluczowa, a w dodatku wielu pracodawców przeszło na pracę zdalną, więc potrzebują oni, jak nigdy, działów HR, by w tych nowych, trudnych warunkach dbały o kulturę organizacyjną, integrację zespołów i utrzymywaniu silnego zaangażowaniu oraz pilnowały efektywności - komentuje wyniki badania Maciej Michalewski, CEO firmy Element.

Czytaj też: Trudne wyzwania, ale i renesans HR. Co przyniesie 2022 rok, mówią praktycy branży

- Pracownicy działów HR to cisi bohaterowie pandemii. Specjaliści prawa pracy oraz kadr i płac odegrali ogromnie ważną rolę w przeprowadzaniu firm przez załamanie gospodarcze, jakim były pierwsze miesiące pandemii, wykorzystując dla swoich firm

możliwości wynikające z przepisów prawnych i tarcz finansowych. Specjaliści „miękkiego HR” z kolei mieli duży udział w ratowaniu przed rozpadem kulturowym i organizacyjnym swoich firm, podtrzymywaniem pracowników na duchu w okresie ogromnej niepewności i organizowaniem sprawnej i efektywnej pracy w modelu home office - ocenia Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Kogo szukają firmy?

Pracodawcy zdecydowanie najczęściej szukają specjalistów od „twardego” HR. W 2021 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 8 463 ogłoszeń na stanowisko „specjalista ds. kadr i płac”. To wzrost o 24 proc. w stosunku do 2020 roku.

- Rośnie zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu tzw. „twardego HR”. To narastający trend w całej gospodarce (wynikający z rozwoju polskich przedsiębiorstw i rozwijaniu Polsce oddziałów przez zagraniczne firmy), który w pandemii przybrał na sile, bo na wagę złota była wiedza z zakresu prawa pracy i payrollu w kontekście ogłaszanych kolejnych tarcz antykryzysowych, a ostatnio także tzw. Polskiego Ładu - komentuje Maciej Michalewski.

Czytaj też: Czas wykorzystać szansę. Ich pozycja w firmie jest mocna jak nigdy wcześniej

Zainteresowaniem mogą cieszyć się także rekruterzy. W 2021 roku poszukiwano aż 4 516 nowych pracowników w tym zawodzie (wzrost o 96 proc. z 2020 roku).

Autorzy raportu zwracają uwagę na wzmożony popyt na programistów i informatyków, który sprawił, że IT rekruter stał się niezależnym zawodem. W ubiegłym roku pojawiło się 2 098 ogłoszeń na to stanowisko. To wzrost aż o 652 proc. w stosunku do 2020 roku, w którym poszukiwano zaledwie 279 IT rekruterów.

Źródło: Grant Thornton i Elementu

Również dane z raportu Hays Poland potwierdzają, że na wiele ciekawych ofert mogą liczyć m.in. kompetentni menedżerowie HR, doświadczeni rekruterzy oraz specjaliści w obszarze employer brandingu.

Dane Hays pokazują, że aż 98 proc. firm zamierza rekrutować, a ponad połowa (56 proc.) spodziewa się trudności. Tu z pomocą mogą przyjść doświadczeni pracownicy. Dobra wiadomość dla pracodawców jest taka, że aż 47 proc. specjalistów z tego obszaru rozważa zmianę pracy w 2022 roku.

- Na przestrzeni ostatnich kilku lat działy HR zyskały rangę kluczowego ogniwa każdej organizacji. Zakres ich obowiązków coraz częściej wykracza poza odpowiedzialność za politykę personalną oraz pozyskiwanie talentów, uwzględniając również aktywny udział w procesie tworzenia strategii rozwoju firm. Inwestując w dojrzałych ekspertów w dziedzinie HR, firma zyskuje dużą stabilizację i realne wsparcie dla biznesu - komentuje wyniki raportu Marta Sikorska, menedżer w Hays Poland.

Gdzie szukać pracy?

Z danych Grant Thornton i Elementu wynika, ze najwięcej ofert pracy w 2021 r. pojawiło się w Warszawie - w drugiej połowie 2021 roku aż 11,7 tys. Dla porównania w tym samym okresie 2020 roku w Warszawie było 5,5 tys. ofert, a w 2019 roku – 8,3 tys.

- Wysoki popyt na pracowników HR w stolicy wynika głównie z tego, że wiele największych firm ma swoje centrale zlokalizowane w Warszawie, a to zwłaszcza one mają najbardziej rozbudowane działy HR - wyjaśniają autorzy raportu.

Na kolejnych miejscach znajduje się Kraków (4,5 tys. ofert) oraz Wrocław (2,8 tys. ofert).

Niezbędne kompetencje

Pracodawcy oczekują od HR-owców głównie doświadczenia. Z badania Grant Thornton i Elementu wynika, że nawet na poziomie asystenckim wymaga tego aż 43 proc. pracodawców.

Drugim najważniejszym wymaganiem jest znajomość języka obcego - głównie od menedżerów (77 proc.), ale także od asystentów (75 proc.).

Źródło: Grant Thornton i Elementu

Pensje HR-owców

Jak wynika z raportu Grant Thornton i Elementu, pensje HR-owców wzrosły w ostatnim półroczu o około 10 proc. Obecnie średnia pensja pracowników HR na poziomie specjalistycznym to około 5,6 tys. zł brutto. Warto dodać,że w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku średnia płaca na poziomie specjalistycznym wzrosła o około 500 zł.

Na poziomach asystenckich w obszarze HR średnia oferowana w ofertach pensja wzrosła z 4 tys. brutto miesięcznie w pierwszym półroczu 2021 roku do około 4,6 tys. zł brutto w drugim.

Z kolei średnie wskazywane przez pracodawców w ofertach wynagrodzenia dla stanowisk menedżerskich w obszarze HR w badanym okresie to 9 338 zł (wzrost o około 900 zł z pierwszego półrocza).

Źródło: Grant Thornton i Elementu

Warto przypomnieć także dane z raportu Hays Poland, według których najwyższa stawka w obszarze HR to 35 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle maksymalnie wyciąga dyrektor ds. zasobów ludzkich. Minimalna pensja w jego przypadku to 20 tys. zł brutto.

Nieco mniej zarabia kierownik ds. zasobów ludzkich. Najczęściej oferowany wynagrodzenie na tym stanowisku to 20 tys. zł. Dolny pułap w jego przypadku to 16 tys. zł, a górny - 25 tys. zł miesięcznie.

HR business partner najczęściej zarabia 15 tys. zł brutto co miesiąc, a kierownik ds. kadr i płac tyle samo co talent acquisition manager, czyli 14 tys. zł brutto.

Osoby zajmujące się benefitami i wynagrodzeniami mogą najczęściej liczyć na miesięczną pensję w wysokości 10,5 tys. zł, a specjaliści odpowiedzialni za szkolenia - 7,5 tys. zł. Pensja specjalistów ds. rekrutacji, którą najczęściej oferują im firmy, to 8 tys. zł brutto.

Najmniej zarabiają osoby stawiające pierwsze kroki w sektorze, czyli asystenci ds. zasobów ludzkich. Ich maksymalne zarobki to 4,5 tys. zł brutto, a minimalne - 3,5 tys. zł brutto. Niewiele więcej (maksymalnie 5,5 tys. zł brutto) wyciągają młodsi specjaliści ds. zasobów ludzkich.