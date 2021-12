Gigantyczny wysyp ofert pracy. Dwie branże na czele

Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, pracodawcy w Polsce opublikowali w lutym 308 tys. nowych ofert pracy. To już szósty z rzędu miesiąc, w którym liczba ofert pracy jest wyższa nie tylko niż przed rokiem, ale też niż w analogicznych miesiącach roku 2019 (i to aż o 15 proc.).

Rynek pracy w Polsce kolejny miesiąc z rzędu pokazuje swoją siłę. Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, liczba nowych ogłoszeń o pracę utrzymuje się na wysokim poziomie, a nawet lekko rośnie.

W listopadzie 2021 roku pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych aż 308 tys. nowych ofert. To o 58 proc. wyższy wynik niż w listopadzie zeszłego roku oraz o 15 proc. wyższy niż w listopadzie 2019 roku, a więc przed wybuchem pandemii.

- Najnowsza edycja naszego raportu jest już szóstą z rzędu, która bardzo nas cieszy i napawa dumą z polskiej gospodarki. Pokazuje, że polscy pracodawcy nie tylko znakomicie poradzili sobie z pandemią, ale wręcz rozwijają się jeszcze szybciej niż przed nią. Jeśli miarą koniunktury gospodarczej jest liczba ofert pracy - a jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest - to polskie

firmy już dawno odrobiły straty wynikające z pandemii i lockdownów, a od czterech miesięcy przeszły do kontrataku i rozwijają się w tempie wręcz nieobserwowanym od wielu lat. Nie mam wątpliwości, że z taką odpornością na wstrząsy polska gospodarka nie musi istotnie obawiać się ani obecnej, ani kolejnych fal zakażeń koronawirusem - komentuje wyniki raportu Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

W listopadzie 2021 roku największy wzrost liczby ofert pracy miał miejsce wśród zawodów prawniczych (o 116 proc. rok do roku).

Pojawiło się również dużo ogłoszeń skierowanych do specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi (o 101 proc.) oraz w profesjach związanych z marketingiem i sprzedażą (85 proc.).

- Nasze narzędzie rekrutacyjne, dzięki któremu zbieramy dane o liczbie ofert pracy, przynosi nam ponownie same dobre informacje. Aktywność polskich pracodawców w tworzeniu miejsc pracy poszukiwaniu pracowników jest bardzo silna. Liczba ogłoszeń w zawodach prawniczych, HR-owych czy marketingowych utrzymuje się na bardzo wysokich poziomach, a w niektórych obszarach bije wręcz historyczne rekordy. Świetnie wyniki odnotowywane są też w zawodach związanych z pracą fizyczną czy finansami. A przypomnijmy, że dane te zbierane były w okresie niemal kumulacji czwartej fali zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko to daje podstawy do optymizmu na kolejne miesiące. Rynek pracy wydaje się coraz bardziej odporny na kolejne fale zachorowań i obostrzeń, dlatego wchodzimy w rok 2022 z dużym optymizmem - ocenia wyniki raportu Maciej Michalewski, CEO Elementu.

Gdzie rekrutują najwięcej?

Największy popyt na pracowników widoczny jest w Krakowie i Warszawie, najmniejszy w Poznaniu i Katowicach.

W największych miastach Polski przypada średnio 14,9 ofert pracy na 1000 mieszkańców (wobec 7,8 rok temu). W listopadzie 2021 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 26,4 oferty na każdy tysiąc osób. Tuż za nim jest Warszawa, w której przypadało średnio 22,4 ofert. Nadal najgorzej wypada Poznań, gdzie wskaźnik ten wynosi 6,8.

Szczegóły ofert pracy

Z raportu Grant Thornton wynika również, że po październikowym spadku atrakcyjności ofert pracy w listopadzie 2021 roku średnia liczba zachęt wzrosła do 6,5 na jedną ofertę, czyli tyle co we wrześniu tego roku.

Czym pracodawcy kuszą kandydatów? Najczęściej szkoleniami - w listopadzie 2021 roku oferowało je 70 proc. firm. W porównaniu z listopadem 2020 roku to wzrost aż o 10 pkt. proc. Kolejnym benefitem są pakiety medyczne (61 proc. w listopadzie - wzrost z 55 proc. w październiku) oraz karta sportowa (50 proc. - wzrost z 46 proc.). 56 proc. pracodawców wpisuje do ofert pracy obietnicę wysokiego wynagrodzenia (wzrost z 54 proc. w październiku).

Zmniejszył się natomiast odsetek pracodawców oferujących elastyczny czas pracy (z 40 proc. na 37 proc.). Z kolei o 3 pkt. proc. (z 13 proc. do 16 proc.) wzrósł odsetek ogłoszeń z możliwością pracy zdalnej.