Gigantyczny wysyp ofert pracy dla informatyków. Najbardziej popularne stanowiska

Gigantyczne wzrosty liczby ogłoszeń o prace kierowanych do specjalistów z branży IT notują portale internetowe. Przykłady? W I kwartale 2021 roku na Pracuj.pl zamieszczono ponad 37 tys. ofert dla specjalistów z branży IT. Oznacza to wzrost o 80 proc. w porównaniu z początkiem 2020. W portalu Praca.pl liczba takich ogłoszeń urosła z niecałych 9 tys. do 27,5 tys. Z kolei w serwisie OLX propozycji było ponad 2,7 tys. Tu nastąpił spadek o prawie 50. Gratka opublikowała niespełna 500 ofert, tj. o około 50 więcej niż od stycznia do marca 2020 roku.

Autor:KDS

• 8 maj 2021 0:01





Dokładnie 37 244 oferty dla specjalistów IT zostały opublikowane w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2021 roku. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Portale z ogłoszeniami o pracę notują gigantyczne wzrosty liczby ofert skierowanych do specjalistów z branży IT.

Kogo konkretnie szukają? Od kilku lat widoczny jest systematyczny wzrost liczby rekrutacji na stanowiska frontend. Pandemia to wzmocniła.

Tak samo jak wzmocniła oczekiwania finansowe, jakie mają kandydaci do pracy w tym sektorze.

Dokładnie 37 244 oferty dla specjalistów IT zostały opublikowane w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2021 roku, czyli 80 proc. więcej, niż w tym samym czasie rok wcześniej. Te ogłoszenia stanowiły 19 proc. wszystkich, jakie mogliśmy znaleźć na portalu. Tym samym propozycje dla informatyków po raz pierwszy znalazły się na drugim miejscu w zestawieniu uwzględniającym wszystkie branże. Więcej kierowanych było tylko dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży – 31 proc.

Niemało pojawiło się ich również na portalu Praca.pl. – Od stycznia do marca 2021 roku opublikowano 27 512 ogłoszeń w obszarach informatyka i administracja oraz informatyka i programowanie. To 24 proc. zamieszczonych ofert, a zarazem najwięcej spośród wszystkich kategorii. Rok wcześniej kandydaci mieli do wyboru 8 717 propozycji, co stanowiło ok. 7 proc. – wylicza Aleksandra Wesołowska, PR Manager Praca.pl.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na początku tego roku 2667 nowych i przedłużonych ogłoszeń było z kolei w serwisie OLX w obszarze IT i telekomunikacji. Widać tu nieznaczny spadek. Według eksperta z branży IT i programisty Sergiusza Diundyka może to być efektem cenowej polityki portalu ogłoszeniowego. W 2020 roku liczba takich propozycji wyniosła bowiem 2714. Jak zaznacza Paulina Rezmer, PR specialist w OLX, oferty w kategorii pracy dodawane są przede wszystkim przez pracodawców z sektora blue i gray collar. W serwisie jest średnio 100 tys. aktywnych ogłoszeń o pracę ogółem. Branża IT stanowi z tego mniej niż 1 proc., a blisko połowa propozycji jest kierowana do pracowników wsparcia technicznego. Natomiast Gratka.pl, ukierunkowana na rekrutacje tzw. niebieskich kołnierzyków, odnotowała wzrost liczby ofert dla branży IT i programistycznej. Ostatnio takich propozycji było 476, a od stycznia do marca 2020 roku – 430.

Kogo szuka branża IT

– Obecnie na rynku IT obserwujemy wzrost zapotrzebowania na specjalistów. Wiele firm uzupełnia wakaty oraz poszukuje nowych zasobów do realizacji projektów zaplanowanych na 2021 rok. Część przedsiębiorców chce również wznowić działania, które wcześniej zostały wstrzymane w związku z pandemią COVID-19 – komentuje Agnieszka Grzybowska, menedżer ds. rekrutacji IT w Experis. Od listopada 2020 roku widać wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Ma to również odzwierciedlenie w liczbie ofert pracy, co podkreśla Małgorzata Krupnik, sales, delivery & operations manager IT services w Adecco Group. I dodaje, że przed pandemią pracodawcy mierzyli się z silnym rynkiem kandydata IT. Wówczas odzew na ogłoszenia był bardzo niski, wpływały jedna lub dwie aplikacje na stanowiska w obszarze software development. Do tego Sergiusz Diundyk dodaje, że faktycznie na rynku widać odmrożenie wakatów. I co ważniejsze, pracodawcy są skłonni lepiej opłacać swoich przyszłych pracowników. fot. Shutterstock – Specjaliści IT, posiadający ponad 2-letnie doświadczenie, codziennie otrzymują nowe propozycje zawodowe z Polski oraz z innych krajów. Praca zdalna umożliwia zatrudnienie w dowolnej firmie na świecie, bez względu na granice terytorialne. Większość rekrutacji w tej branży odbywa się z wykorzystaniem serwisów z ofertami pracy w IT lub metodą direct search. Doświadczeni kandydaci rzadko decydują się na aplikowanie na ogłoszenia z ogólnych serwisów rekrutacyjnych – mówi Agnieszka Grzybowska. Potwierdza to Sergiusz Diundyk. I dodaje, że fachowcy częściej są łowieni w social mediach, szczególnie na LinkedIn, a niektóre firmy skłonne są nawet płacić pracownikom prowizje za zachęcanie znajomych do przyjęcia ich ofert. Natomiast w serwisie Praca.pl pracodawcy zamieszczają ogłoszenia głównie dla front-end developerów i programistów Java, a także inżynierów, specjalistów ds. analizy danych i bezpieczeństwa. Jak podkreśla Aleksandra Wesołowska, przekrój poszukiwanych stanowisk jest bardzo duży. Podobnie sytuacja wyglądała w ubiegłym roku. Ekspert dodaje, że ogłoszenia są publikowane zarówno przez duże korporacje, jak i startupy. Praktycznie każda gałąź gospodarki potrzebuje specjalistów IT. – Od kilku lat widzimy systematyczny wzrost liczby rekrutacji na stanowiska frontend. Pandemia to wzmocniła. Obecnie większość spraw załatwiamy online, a liczba aplikacji, z których korzystamy, stale rośnie. Wpływa to na wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru frontend, backend czy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych miesiącach – analizuje menedżer ds. rekrutacji IT w Experis. Doświadczenie ma znaczenie i cenę Jak zaznacza Małgorzata Krupnik, rynek pracy dla specjalistów IT ma się bardzo dobrze, a nawet lepiej niż przed pandemią. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to specjalistów z minimum 3-letnim doświadczeniem. Ekspert podkreśla, że w przypadku stanowisk juniorskich blisko 60 proc. kandydatów ma problem ze znalezieniem swojego pierwszego zatrudnienia. Z taką opinią jednak nie do końca zgadza się Sergiusz Diundyk, który twierdzi, że właśnie teraz jest dobry okres dla początkujących. Wystarczy na portalu z ogłoszeniami wpisać „Programista Junior”. Jego zdaniem wiąże się to m.in. z tym, że pracodawcy mocno patrzą w przyszłość. Już teraz szukają zdolnego narybku, żeby za kilka lat nie mieć dodatkowych problemów z wyszkoloną kadrą. – Znalezienie pierwszej pracy w tej branży może być jednak wyzwaniem, szczególnie dla osób, które w ramach przebranżowienia ukończyły jedynie kursy z obszarów IT. Problem ten nie dotyczy absolwentów uczelni technicznych, którzy szybko znajdują zatrudnienie w branży – dodaje Agnieszka Grzybowska. Czytaj więcej: Rekrutacja w branży IT. Ofert pracy przybywa, a zarobki rosną Z kolei według Małgorzaty Krupnik jednym z zauważalnych trendów są stale rosnące oczekiwania finansowe kandydatów. Wynika to z faktu, że na rynku jest więcej ofert pracy niż osób otwartych na zmiany. Ponadto firmy, które chcą zatrudnić specjalistów IT, mierzą się ze wzmożoną liczbą kontrofert od obecnych pracodawców. Podwyżki oscylują między 10 a nawet 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast Aleksandra Wesołowska zaznacza, że kandydaci zwracają uwagę głównie na możliwość pracy zdalnej. Oferty bez tej opcji cieszą się mniejszym zainteresowaniem wśród aplikujących. – Obecna sytuacja z pewnością napawa optymizmem kandydatów, ale rodzi duże wyzwania dla pracodawców. Z naszych analiz wynika, że firmy muszą się liczyć z tym, że bieżące widełki finansowe nie pokrywają się z oczekiwaniami rynku i są średnio o 15-20 proc. niższe. Pojawiają się zatem trudności w zaoferowaniu konkurencyjnej oferty kandydatowi i zachęceniu go do zmiany – podsumowuje ekspert z Adecco Group. Wynagrodzenie w IT Poziom wynagrodzenia w szeroko rozumianym IT prześwietliła firma rekrutacyjno-outsourcingowa Devire. Dane przedstawiła w raporcie "Przegląd Wynagrodzeń Polska 2021". Dowiemy się z niego, że w 2020 roku dynamika wzrostu zarobków w IT lekko wyhamowała. Przyczyną było wstrzymanie się firm ze startem nowych projektów. Przy czym pracodawcy liczyli na obniżenie oczekiwań finansowych kandydatów, co się jednak nie stało. - Obserwowaliśmy natomiast coraz częściej pojawiające się w umowach o pracę zapisy o podwyższonych kosztach autorskich, które w ubiegłych latach nie były tak popularne. Wyraźnie rysuje się też trend zwiększonego zapotrzebowania na osoby o złożonych kompetencjach i umiejętnościach technologicznych (które często zdobywa się w pracy komercyjnej), wzmacniany przez wciąż zbyt małą liczbę doświadczonych specjalistów na rynku - wylicza cytowany w raporcie Grzegorz Opala, executive manager w warszawskim oddziale Devire. Wskazuje też, że sami pracownicy coraz chętniej decydują się na elastyczne formy zatrudnienia. Jak wskazują dane z raportu Devire, po wybuchu pandemii już 47 proc. ekspertów z branży IT wybrałoby umowę B2B. Przykładowe stawki prezentowały się następująco: w sektorze IT zajmującym się aplikacjami biznesowymi (umowa o pracę) senior SAP functional consultant zarobi 20 tys. zł. SAP support specialist 14,5 tys. zł. Z kolei senior big data developer może liczyć na pensję w wysokości 21,5 tys. zł, data engineer 20 tys. zł. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć seniorzy zajmujący stanowiska w sektorze development. Przykładowo IT development manager zarobi 28 tys. zł, 21 tys. dostanie senior Java developer, zaś tester manualny z doświadczeniem może liczyć na pensję rzędu 9 tys. zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.