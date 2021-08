Gigantyczny wysyp na rynku pracy. Tylu ofert nie było nawet przed epidemią

Na rynku pracy widać wyraźną poprawę. Z analizy BIEC wynika, że liczba ukazujących się w internecie ofert pracy jest obecnie większa niż przed epidemią. Co więcej, odsetek ofert pracy zdalnej w ciągu ostatniego roku wzrósł trzykrotnie - choć nie we wszystkich branżach.

Wzrost liczby ofert pracy notowany jest we wszystkich województwach (fot. shutterstock)

W lipcu 2021 r., po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia notujemy we wszystkich województwach.

Najwięcej ofert przybyło ich dla pracowników fizycznych oraz przedstawicieli zawodów usługowych, zaś najmniej w grupie zawodów wymagających wykształcenia w zakresie nauk technicznych i ścisłych.

Za lokomotywę rynku pracy uważa się zawody związane z technologiami cyfrowymi oraz te o wysokim udziale pracy zdalnej.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w samym lipcu kontynuował swój wzrost i po raz pierwszy od 1999 r. osiągnął poziom ponad 300 punktów.

Jak wyjaśniają analitycy, liczba ukazujących się w internecie ofert pracy jest obecnie większa niż przed epidemią. Przyczyniła się do tego reakcja sektora prywatnego na okres w większości nieograniczanego epidemią funkcjonowania gospodarki wyrażająca się m.in. chęcią konsumentów nadrobienia niezrealizowanych w ubiegłym roku ambicji wakacyjnych. Napędziło to popyt i w konsekwencji wsparło zatrudnienie. Okazało się to możliwe jednak również dzięki przejściu części biznesu w tryb offline.

Barometr Ofert Pracy (Źródło: BIEC)

Warto podkreślić, że odsetek ofert pracy zdalnej, choć nie we wszystkich branżach, w ciągu ostatniego roku wzrósł trzykrotnie.

- Dalsze zmiany na rynku wakatów są mimo wszystko niepewne. Pesymistyczny scenariusz wokół czwartej fali zakażeń, którą już obserwujemy w niektórych państwach jest całkiem prawdopodobny w Polsce we wrześniu/październiku tego roku. Nowe restrykcje sanitarne ograniczą aktywność gospodarczą jak to było poprzednio. Wciąż mocne zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarki stanowi wysoka inflacja oraz niedobór niektórych surowców i związane z tym zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce międzynarodowej - zwracają uwagę autorzy raportu.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w czerwcu spadła o 0,1 punkt proc. i znalazła się na poziomie równym 6 proc. Kto i gdzie rekrutuje? W lipcu 2021 r., po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia notujemy we wszystkich województwach. Najwięcej wakatów przybyło w woj. zachodniopomorskim, podkarpackim oraz opolskim, najmniej zaś w woj. dolnośląskim, świętokrzyskim oraz śląskim. Wzrost liczby wakatów wystąpił również w każdej kategorii ofert pracy. Relatywnie najwięcej przybyło ich dla pracowników fizycznych oraz przedstawicieli zawodów usługowych, zaś najmniej w grupie zawodów wymagających wykształcenia w zakresie nauk technicznych i ścisłych. Czytaj też: Znowu przybyło ofert pracy. Jest w czym wybierać - Za lokomotywę rynku pracy obecnie uważamy zawody związane z technologiami cyfrowymi oraz te o wysokim udziale pracy zdalnej. Dla przedstawicieli grupy nauk ścisłych i inżynieryjnych od maja ubiegłego roku notujemy ponad dwukrotny wzrost odsetka ofert umożliwiających wykonywanie pracy w trybie zdalnym - podkreślają analitycy BIEC. Nauki społeczne i humanistyczne Odsetek ofert pracy zdalnej dla pracowników wykształconych w naukach społecznych oraz humanistycznych był wyraźnie niższy, ale również od początku epidemii podwoił się. Natomiast liczba ofert zatrudnienia skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych w lipcu wzrosła w zdecydowanej większości kategorii. Nieznaczne spadki notujemy w zawodach prawniczych oraz obsłudze rynku nieruchomości. W pozostałych kategoriach ofert jest więcej niż przed miesiącem, przy czym relatywnie najwięcej wakatów przybyło w branży bankowej, administracji biurowej oraz reklamie. - W relacji do okresu sprzed epidemii ofert prawie wszędzie jest więcej. Mniej jest ich jedynie w sektorze publicznym, sprzedaży oraz zakupach firmowych. W tych dwóch ostatnich kategoriach spośród możliwych determinant spadków wyróżniamy ograniczenie wielkości zakupów offline w okresach zamrażania gospodarki, obecnie występujący deficyt niektórych surowców strategicznych oraz wzrost cen - wskazują eksperci BIEC. Praca nie tylko dla inżyniera Wśród grupy ofert pracy dla przedstawicieli zawodów przeznaczonych dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych w lipcu spadek wystąpił w trzech kategoriach - produkcji, e-commerce oraz branży budowlanej. W tej pierwszej kategorii do spadków mógł przyczynić się deficyt surowców oraz pewne ograniczenia sanitarne, które jeszcze obowiązują w tego typu działalności gospodarczej. W kolejnych dwóch kategoriach spadek jest najprawdopodobniej korektą po uprzednich znacznych wzrostach. Zegar ofert rynku pracy (Źródło: BIEC) W innych kategoriach ofert w skali miesiąca wystąpił wzrost, przy czym największy wystąpił w informatyce (administracja oraz programowanie), badaniach i rozwoju, a także inżynierii. Dla przedstawicieli zawodów ICT ofert nadal przybywa, ale już nie tak szybko jak na początku roku. Branża usługowa ma się dobrze W zawodach usługowych w lipcu spadek notujemy jedynie w spedycji. Relatywnie najwięcej wakatów przybyło w branży hotelarskiej, medialnej oraz logistycznej. W relacji do okresu przed epidemią więcej nowych ofert pracy jest obecnie w logistyce, edukacji oraz hotelarstwie. W tej ostatniej kategorii wzrosty notujemy od początku roku. Przyczyniła się do tego rekordowo niska aktywność

gospodarcza w tej branży w okresie trzeciej fali zakażeń oraz bardzo wysoka po zniesieniu ograniczeń sanitarnych w kwietniu. Wyraźne odbicie od koniunkturalnego dna obserwujemy w logistyce. Ofert pracy przybywa w niej coraz szybciej. Czytaj też: Zalali rynek ofertami, ale pensje nie zachwycają. Będą chętni? W usługach z pracą zdalną było dużo trudniej niż w pozostałych grupach. Największe szanse na zatrudnienie zdalne notujemy dla przedstawicieli branży medialnej oraz edukacyjnej. Choć ta pierwsza kategoria okazała się dosyć elastyczna pod względem przejścia w tryb online (co piąta oferta), wakatów jest w niej obecnie mimo wszystko mniej niż przed epidemią. Możliwość pracy zdalnej? Czemu nie Pod względem pracy zdalnej największe szanse na zatrudnienie w takim trybie były w call center, marketingu, doradztwie oraz ekonomii. Co ciekawe znaczny wzrost odsetka takich ofert wystąpił również w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi, co oznacza, że pracodawcy przestawiają style zarządzania na takie, uwzględniające pracę zdalną. W drugiej i trzeciej z wymienionych kategorii co czwarta oferta dotyczyła pracy zdalnej a w pozostałych – każda piąta. Liderem pracy zdalnej jest kategoria dotycząca programowania, w której co druga oferta zawiera taką opcję. Nieco mniejszy odsetek notujemy w e-commerce, administracji teleinformatycznej oraz badaniach i rozwoju. W pozostałych kategoriach odsetek takich wakatów był znikomy. Wiązało się to głównie z niemożliwością przejścia np. produkcji w tryb zdalny. Stąd na skutek ograniczeń sanitarnych kategoria ta w okresie odbudowy po licznych lockdownach znalazła się na poziomie niższym niż przed pandemią.

