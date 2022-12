Gigantyczne zapotrzebowanie na kierowców nie słabnie. Branża pod ścianą

W branży TSL zaobserwować można gigantyczne zapotrzebowanie na kierowców. Jednocześnie eksperci branży przyznają, że widoczne jest pewne delikatne spowolnienie tempa rozwoju.

Eksperci Północnej Izby Gospodarczej są zgodni, że sektor TSL i e-commerce będą odczuwać zmiany zachodzące w polskiej gospodarce.

Już teraz część firm - głownie mali przewoźnicy - mają problemy z ciągłością zleceń. Zdarza się, że mają problem z wypłacalnością, dlatego też zatrudnieni u nich kierowcy szukają nowej pracy.

Dla sektora TSL tegoroczne święta są niełatwym czasem. Nadal zaobserwować można gigantyczne zapotrzebowanie na kierowców, a jednocześnie eksperci branży przyznają, że widoczne jest pewne delikatne spowolnienie tempa rozwoju.

- E-commerce rozwija się i z tej drogi wzrostu nic nie jest w stanie tego sektora zrzucić, ale to tempo na pewno jest mniejsze niż w czasie pandemii. Po pierwsze dlatego, że mamy alternatywę w postaci otwartych sklepów stacjonarnych, a po drugie inflacja wciąż jest na bardzo wysokim poziomie i często rezygnujemy z zakupów z powodu oszczędności - wyjaśnia Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju grupy CSL.

- Ruch w portach pokazuje, że mamy mniej transportów z kontenerami. W tym sezonie na święta przedsiębiorcy więc bardziej zajmują się „czyszczeniem magazynów” niż inwestowaniem w nowy towar - dodaje ekspert.

Kierowcy pilnie poszukiwani

W opinii Hanny Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie sektor e-commerce i TSL w regionie jest w dobrej formie. Należy jednak podkreślić, że jego rozwój jest w dużej mierze uzależniony od sytuacji gospodarczej.

- E-commerce ma się dobrze, widzimy to chociażby po liczbie otwieranych hal i magazynów oraz ciągle trwających rekrutacjach. Należy jednak obiektywnie stwierdzić, że bieżąca gospodarka mocno wpływa na to, jakie decyzje podejmują konsumenci. W pandemii mieliśmy gwałtowne wzrosty zakupów przez internet, pojawiały się dylematy czy paczki będzie mieć kto dowozić na czas, sektor TSL był rozgrzany do czerwoności, by najpierw importować, potem magazynować, a następnie rozwozić towar do klientów. W tym sezonie o takich problemach słyszymy mniej - mówi Hanna Mojsiuk.