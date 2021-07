Gigant logistyki stawia na kobiety. Stanowią już ponad połowę zespołu

Grupa Deutsche Post DHL postawiła sobie za cel poprawę do 2025 roku wskaźnika różnorodności. Za wzór stawia swój polski oddział DHL Supply Chain, gdzie ponad połowę zespołu stanowią kobiety.

Autor: KDS

• 14 lip 2021 10:31





Firma stara się, by różnorodność nie była pustym hasłem, a elementem wpływającym na kulturę organizacyjną (Fot. Shutterstock)

Grupa Deutsche Post DHL ogłosiła globalną strategię, której jednym z kluczowych elementów jest różnorodność.

W całym klastrze Europy Środkowo-Wschodniej DHL Supply Chain rozpoczyna kampanię rekrutacyjną skierowaną do kobiet.

- Równość kobiet w biznesie powinna być naturalnym zjawiskiem, a inicjowanie tych zmian uważam za swój obowiązek i przywilej - mówi Andries Retief, CEO DHL Supply Chain w Centralnej i Środkowej Europie.

- Połowę naszych pracowników stanowią kobiety. To świetne specjalistki, które spełniają się, awansują i odnoszą sukcesy we wszystkich działach firmy. Zależy nam, żeby i kobiety, i mężczyźni czuli się w DHL Supply Chain dobrze, każdego dnia mieli takie same możliwości realizowania się w pracy i byli ocenieni za to, jakie kompetencje posiadają i jak wykonują swoją pracę, a nie za to jakiej są płci – mówi Monika Duda, która od prawie roku pełni funkcję dyrektor zarządzającej, będąc jednocześnie pierwszą kobietą w strukturze DHL Supply Chain w Polsce, która objęła tak wysokie stanowisko kierownicze.

Firma stara się, by różnorodność nie była pustym hasłem, a elementem wpływającym na kulturę organizacyjną. Firma skupia się na zarządzaniu, w którym płeć nie jest ani kryterium wyboru pracownika, ani decyzji związanych z promocjami. By działać w praktyce, prowadzi programy, które mają pomagać firmie zdobywać i rozwijać talenty. W DHL Supply Chain CEE funkcjonuje również inicjatywa „Kobiety w DHL”, mająca na celu wpieranie kobiet w firmie, mentoring i budowanie ich pewności siebie.

Grafika: materiały prasowe

Firma wspiera również kobiety w ciąży, młode mamy i rodziców w ogóle w tym, żeby ciąża, macierzyństwo i wychowanie dzieci w żaden sposób nie kolidowało z pracą zawodową.

– Każda z naszych koleżanek przebywających na urlopie macierzyńskim wie, że czekamy na ich powrót. Dobrze wiemy, że stworzenie takich warunków, żeby kobiety mogły się spełniać rodzinnie i zawodowo, bez trudnych wyborów i z jak najmniejszą liczbą kompromisów jest kluczem do stworzenia przyjaznego miejsca pracy – dodaje Monika Duda.

Andries Retief, CEO DHL Supply Chain w Centralnej i Środkowej Europie podkreśla, że różnorodność i wyrównywanie szans kobiet w pracy przynosi realne korzyści w firmie, bowiem zróżnicowane zespoły podejmują lepsze, trafniejsze decyzje. - Równość kobiet w biznesie powinna być naturalnym zjawiskiem, a inicjowanie tych zmian uważam za swój obowiązek i przywilej. Jestem przekonany, że talent nie ma płci, a nam w DHL Supply Chain zależy na budowaniu najlepszego zespołu. W całym klastrze Europy Środkowo-Wschodniej, DHL Supply Chain rozpoczyna kampanię rekrutacyjną skierowaną do kobiet. Firma pokazuje w niej, że jest miejscem pracy umożliwiającym kobietom rozwój zawodowy i budowanie stabilnej kariery. Rekrutacje przeprowadzane są na wszystkie stanowiska – od pracowników magazynowych poprzez liderki zespołu, managerki i dyrektorki w działach funkcyjnych. Grafika: materiały prasowe W kręgu działań na rzecz rozwoju kobiet, które prowadzi polski oddział DHL Supply Chain, jest także wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży, w tym dziewczynek i młodziczek. Od zeszłego roku firma jest partnerem siatkarskiej drużyny młodziczek trenujących w jednym z najbardziej zasłużonych warszawskich klubów, MOS Wola Warszawa. Przed dwoma laty DHL Supply Chain podjęła się także wspierania piłkarskiej akademii dla dziewczynek. W założonym w 2015 roku klubie Diamonds Academy trenują dziewczynki w wieku od 4 do 15 lat, a sam klub w przeszłości został uznany najlepszą warszawską inicjatywą pozarządową. Na długiej liście sukcesów piłkarek jest świeżo wywalczone Mistrzostwo Polski Dziewcząt U13. Warto przypomnieć, że różnorodność - nie tylko ze względu na płeć - firmom po prostu się opłaca. Kilka lat temu firma doradcza McKinsey sprawdziła, jaki wpływ na finanse firmy ma różnorodność. W tym celu przebadała 366 spółek publicznych w USA, Ameryce Łacińskiej, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. Okazało się, że przedsiębiorstwa różnorodne wiekowo, narodowościowo czy też płciowo osiągają dużo lepsze wyniki finansowe niż spółki homogeniczne. Spółki zatrudniające osoby reprezentujące różne narodowości osiągały wyniki aż o 35 proc. lepsze, niż te, w których pracują przedstawiciele jednej nacji. Z kolei w przypadku podziału na płeć, firmy, które zachowywały równowagę między liczbą kobiet i mężczyzn w zespołach, osiągały o 15 proc. wyższe przychody od firm "jednopłciowych".

