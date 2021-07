Gdzie znalazłam pracę? Na Tinderze (i to nie taką, jak myślisz)

Z danych Match Group wynika, że przychody z samego Tindera wyniosły w 2020 roku 1,4 miliarda dolarów (18-proc. wzrost rok do roku). Aplikacje randkowe w ostatnich miesiącach miały swój złoty czas. Kolejne lockdowny i reżim sanitarny sprawiały, że na całym świecie osoby poszukujące mniej lub bardziej poważnej relacji mocno skupiły się na wirtualnym aspekcie randkowania. Randkowania, ale nie tylko. Tinder (na razie nieśmiało) staje się miejscem, gdzie spotkać możemy się również z potencjalnym przyszłym pracodawcą. I wiele wskazuje, że za kilka lat zdanie "Pracę dostałam przez Tindera" może nie być czymś nadzwyczajnym.

Zacznijmy od tego, że próby rekrutacji na tym popularnym serwisie do randkowania to nic nowego. Także w Polsce.

W 2014 roku warszawska agencja reklamowa TBWA/Tequila postanowiła w procesie rekrutacji użyć właśnie Tindera. Dwa fikcyjne profile – Tola Boska i Witek Ambaras – namierzały potencjalnych kandydatów (pomogły im w tym algorytmy aplikacji), po przeprowadzonym „flircie” pracownicy zapraszali kandydatów do udziału w rekrutacji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Odważna jak na tamte czasy forma rekrutacji przyniosła efekty. Jak informowała agencja, odbyło się blisko 200 rozmów rekrutacyjnych, co pozwoliło stworzyć team kreatywny.

Przeczytaj: "Kapusty nigdy za wiele". Najfajniejsze ogłoszenia rekrutacyjne

I choć taka forma rekrutacji to rzadkość, to jak podkreśla dr Monika Sońta z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego, wiele wskazuje, że firmy będą na nią stawiały coraz odważniej.

– Spójrzmy na to, kto korzysta z tego typu aplikacji. Sięgamy po ludzi, którzy są mobilni, posługują się rzeczywistością nie desktopową, tylko telefoniczną, co przyspiesza decyzje, zmienia sposób odbierania pewnych treści. Są to osoby całkowicie digitalne, niechcące otaczać się zbyt długimi treściami i tracić czasu. Po trzecie to są osoby decyzyjne, sprawcze, twórcze. One nie są pasywnym odbiorcą ogłoszenia, to one dokonują wyboru – wyjaśnia Monika Sońta.

Marta Cała-Sturzbecher z agencji marketingowej MOMA zauważa, że wykorzystywanie nieznanych do tej pory form dotarcia do jak największego grona potencjalnych pracowników to element strategii, jakie firmy powinny mieć. Tak jak coraz popularniejszy staje się np. TikTok, tak zyskiwać będzie Tinder.

– Jeden z internautów zauważył, że konto w Tinderze jest tańsze niż w LinkedIn. Nawet jeśli tak jest, to nie wydaje mi się, żeby to było kwestią decydującą przy wyborze tego właśnie medium. To po prostu kwestia strategii – tłumaczy w rozmowie z PulsHR.pl.

Plusy? Sztuczna inteligencja i kryteria

Poszukiwanie potencjalnych pracowników w aplikacjach typu Tinder czy Badoo jest oczywiście tylko elementem wspierającym cały proces rekrutacji.

Mechanizmy, na których opiera się funkcjonowanie tego typu aplikacji, mogą okazać się niezwykle pomocne. Po pierwsze – sztuczna inteligencja, która dzięki algorytmom pozwala nam dotrzeć do określonej grupy.

Przykład? Prowadzimy sklep ze sprzętem górskim. Wystarczy, że w zainteresowaniach wpiszemy wszystko, co wiąże się z aktywnością górską. W ten sposób algorytm w pierwszej kolejności podsuwać nam będzie tych, którzy mają podobne zainteresowania. A nasze konto będzie pojawiało się innym użytkownikom.

– Mamy tu do czynienia z idealnym profilowaniem. To jest to, w czym kiedyś mocny był Facebook. Przeładowanie treści na FB sprawia, że jako miejsce, w którym szukamy pracowników, ten portal przestaje się sprawdzać. W przypadku Tindera docieramy w bardzo krótkim czasie do osób, które nas najbardziej interesują. W digital marketingu mamy do czynienia z pojęciem minimalnego wysiłku w dotarciu do użytkownika – i to jest właśnie przewaga Tindera – tłumaczy Monika Sońta.

fot. Pixabay

Jak dodaje, w przypadku tego konkretnego portalu ważne są jeszcze dwa czynniki. Pierwszym jest geolokalizacja, która pozwala nam dokładnie określić zakres preferencji odległościowych.

– Jeśli mamy biuro np. na warszawskiej Woli i zależy nam na tym, by nasz potencjalny przyszły pracownik nie miał problemów z dojazdami i np. dojeżdżał na rowerze, to wystarczy, że wybierzemy odpowiedni zakres terytorialny przy ustawianiu profilu – wyjaśnia.

Trzecią kwestią jest nastawienie. Jeśli dana osoba szuka pracy i postanowi np. ustawić opcję „otwarty na oferty pracy” w serwisie LinkedIn, musi liczyć się z tym, że trafi na rekruterów powiązanych z jego obecną firmą. Tinder, z racji swojego pierwotnego przeznaczenia, daje nam zdecydowanie „więcej luzu”.

– Po pierwsze jesteśmy w dobrym nastroju – idziemy w końcu poszukiwać, trochę na takie niezobowiązujące zakupy. Decydujemy, czy jesteśmy na tak czy na nie, a jeśli nasza pozytywna decyzja okaże się rozczarowaniem, możemy zawsze usunąć daną parę. Mamy dobry humor i w tej całej talii kart pojawia nam się ogłoszenie o pracę. To nie jest wiążące, to jest jedna z opcji i tylko my decydujemy, czy w tym przypadku „damy w prawo” – dodaje Sońta.

Ważne! Nie spal się

Wszystko brzmi fajnie. Mamy narzędzia, mamy wsparcie sztucznej inteligencji. To, jak je wykorzystamy, zależy od nas. Źle poprowadzona kampania rekrutacyjna może mieć spore konsekwencje.

Jak wyjaśnia Marta Cała-Sturzbecher, kluczem jest świadomość, kto jest odbiorcą naszego ogłoszenia.

– Generalnie powiedziałabym: cel uświęca środki. Nie chcę, by zabrzmiało to tak, że w marketingu nie ma hamulców. Oczywiście, że granice są. W dodatku działając w imieniu marek, pilnujemy się dużo bardziej, niż działając pod własnym nazwiskiem. Mam na myśli to, że nadrzędną wartością w komunikacji marki jest cel, którym w tym przypadku jest pozyskanie pracowników (a o to dzisiaj niełatwo!). Wracając do strategii – to w niej określamy po pierwsze cel, po drugie grupę docelową, a po trzecie przekaz. Biorąc na tapetę kwestię grup docelowych, zastanawiamy się, jakimi kanałami i narzędziami dotrzemy do nich z informacją. Jeśli w toku badań wyjdzie nam, że przedstawiciele naszej grupy docelowej są w dużej mierze obecni na Tinderze, to tam z naszym przekazem musimy się pojawić – podkreśla.

Przeczytaj: CV nie wystarczy. Nowy typ rekrutacji odsieje wiele osób

Kluczowy jest też przekaz.

– Ważne jest, by dostosować go do kanału, w którym będziemy nadawać. Jedno z pierwszych ogłoszeń, jakie pojawiło się na Tinderze, ‘udawało’ klasyczny opis użytkownika. Jaka jest szansa na to, że przeczyta je osoba potencjalnie zainteresowana? Większa niż w przypadku banera reklamowego – dodaje.

Istotne jest to, w jaki sposób się pokażemy. Oczywiście najbardziej rozsądnym wyjściem jest jawne napisanie w opisie profilu, w jakim celu się tu pojawiliśmy i że nie jest to profil matrymonialny. Wtedy nasi odbiorcy dostają czytelny sygnał – szukamy pracownika, nie potencjalnego partnera/partnerki.

Niestety rzeczywistość daleka jest od ideałów. Przekonała się o tym Ania.

– Na początku było tak, że chłopak, z którym pisałam, od razu poprosił o pisanie na FB. Tłumaczył to tym, że jest zawalony pracą, bo rozkręca nowy biznes i z messengera lepiej przychodzą mu powiadomienia. Podczas krótkich rozmów często podkreślał, że rozkręca ten swój biznes. Teraz widzę, że było to celowe. Na jakiś czas zniknął, później „powrócił z martwych” i po chwili pisania powiedział, że wykruszyła mu się osoba z zespołu i szuka kogoś do pracy, a że ze mną dobrze mu się gada, to byłoby fajnie razem pracować – wyjaśnia w rozmowie z naszym portalem.

Co w takim przypadku?

– Szanujmy swój czas. Tinder w Polsce ma dużo „mułu”. Żeby dotrzeć do pereł, trzeba przez tę warstwę przebrnąć. Ukrytych zamiarów na Tinderze jest mnóstwo, pytanie, na ile się godzimy. Najlepiej dążyć do szybkiej rozmowy twarzą w twarz, z konkretami. Pamiętajmy, że zawsze możemy zgłaszać nadużycia zasad platformy – dodaje Monika Sońta.

Minusy? Nie zapominaj, jaki jest charakter Tindera

Nie zapominajmy jednak, w jakim celu powstał Tinder. To uwaga dla tych, którzy być może w gąszczu matrymonialnych propozycji trafią na ofertę pracy.

Szczególnie tu musimy być uważni i rozważni. Tak, by nie okazało się, że potencjalna praca będzie wiązała się „z czymś więcej”.

– Oszustwa zdarzają się wszędzie. Sama padłam ofiarą oszustwa, które zaczęło się przez LinkedIn. Jeśli intencje są złe, to portal – niezależnie od tego, czy to profesjonalny networkingowy LinkedIn czy randkowy Tinder – będzie tylko narzędziem komunikacji i przeprowadzenia tego procederu. W przypadku Tindera jest jednak dużo "groźniej", właśnie ze względu na pozytywne skojarzenia ze spotkaniami intymnymi, ale także w związku z naszym nastawieniem – na Tindera nie wchodzimy po nową pracę, ale z nadzieją na konkretne emocje, relacje i doznania. Rozbudzone nadzieje i ekscytacja z poznania kogoś właśnie tam mogą się przełożyć na nasze projekcje dotyczące kontynuowania tej relacji w "realu" i mogą zaburzyć nasz obraz świata – wyjaśnia Monika Sońta.

fot. Shutterstock

Tinder dla szukających pracy

Mówiąc o Tinderze, warto przypomnieć polski start-up Jobsquare.

W 2016 roku powstała aplikacja, którą można nazwać Tinderem dla szukających pracy. Jobsquare działał na prostych zasadach. Ci, którzy pracy poszukiwali, uzupełniali podstawowe informacje o swoim doświadczeniu zawodowym, a przede wszystkim określali swoje preferencje dotyczące rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania oraz oczekiwanej stawki godzinowej. Automatycznie pojawiała się lista ofert spełniających kryteria, które za pomocą kciuka można było selekcjonować.

Potencjalni pracodawcy również wypełniali zestaw informacji dotyczących swych oczekiwań, tego, kogo poszukują, na jakie stanowisko oraz jakie warunki oferują przyszłym pracownikom. Po zatwierdzeniu formularza pracodawca otrzymywał listę osób spełniających jego wymagania. Za pomocą kilku ruchów wybierano te osoby, które pasowały do jego oczekiwań.

W momencie, kiedy zarówno pracodawca, jak i pracownik wyrażą chęć współpracy, obydwaj otrzymują od Jobsquare możliwość skomunikowania się. Brzmi znajomo? Aplikacja cieszyła się popularnością i zainteresowaniem. Niestety w 2019 roku przestała istnieć.