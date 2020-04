Gdyńska firma IT pomaga znaleźć pracę

Na co dzień firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania do zarządzania rekrutacjami. W związku z aktualną sytuacją na rynku pracy postanowiła pomóc także tym, którzy stracili pracę w związku z kryzysem. Traffit wspiera także podmioty organizujące pomoc potrzebującym.

- Jako że najbardziej znamy się na rekrutacjach, to stworzyliśmy specjalną bazę kandydatów, łączącą osoby bez pracy z rekruterami. – wyjaśnia Adrian Wolak, prezes firmy Traffit. – W bazie mogą także rejestrować się osoby chcące nieść pomoc potrzebującym w tym trudnym okresie.

Z analiz rynku wynika, że jest wiele firm, które właśnie zwiększają zatrudnienie – poszukiwani są m.in. programiści (e-commerce, telemedycyna), pracownicy branży dystrybucyjnej (e-sklepy) oraz pracownicy handlu (supermarkety). Obostrzenia związane z pozostawaniem w domu sprawiły poza tym, że wiele osób ma więcej czasu, który chce poświęcić na wolontariat.

- Dostęp do bazy kandydatów ma kilka tysięcy sprawdzonych przez nas rekruterów. W dużej części są to osoby, które na co dzień korzystają z Traffita, ale nie tylko. Nawiązujemy też współpracę z instytucjami organizującymi pomoc i poszukującymi wolontariuszy – wyjaśnia Adrian Wolak.

W akcję Traffit Pomaga! Zaangażowało się tej pory prawie 200 firm, a w bazie zarejestrowało się już ponad 1150 kandydatów oraz kilkudziesięciu wolontariuszy. Jest nawet pierwszy zatrudniony dzięki tej akcji pracownik.

Rejestracja na stronie traffit.com/pomagamy jest bezpłatna

- Gorąco zachęcamy wszystkich szukających pracy bądź chcących podarować swój czas, a także firmy i instytucje do rejestracji. Razem możemy więcej! – podkreśla Wolak.