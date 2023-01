"Gdybym znalazła taką ofertę pracy, zrezygnowałabym od razu". A wiele firm wciąż to robi

Branża IT jest specyficzna i wyróżnia się na tle pozostałych, jednak cały świat pracy zmienia się i wielu kandydatów z innych sektorów ma jasno określone wymagania (Fot. Sigmund/Unsplash)

Zauważyliśmy, że im bardziej spersonalizowana oferta, tym więcej jakościowych zgłoszeń. Przykład z ostatnich rekrutacji – stworzyliśmy kilka ogłoszeń dotyczących tej samej specjalizacji, ale pierwsze było skierowane do juniorów, drugie do osób z doświadczeniem, a trzecie – do seniorów. Odzew był zupełnie inny. Jak więc widać, określenie, jakiego poziomu doświadczenia w konkretnej technologii szukamy, opłaca się – mówi Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw.

Kolejna sprawa – aktualizowanie CV. Każdy, kto szukał pracy, wie, jakie to jest męczące. Rozumiem, że poniekąd jesteśmy do tego przyzwyczajeni, zachęcam jednak do korzystania z serwisu LinkedIn. Osobiście uzupełniam swój profil na bieżąco. Jeśli ukończę dane szkolenie i zdobędę certyfikat, wpisuję to od razu na swoim profilu. Dopisuję również nowe obowiązki zawodowe. Po kilku latach pracy ciężko sobie przypomnieć całą listę zadań, które wykonywaliśmy.

Nadciąga zmierzch tradycyjnych CV?

- Czy tego chcemy, czy nie – świat się zmienia. Zmieniają się nasze relacje i to, w jaki sposób funkcjonujemy. Rekruterzy muszą dostosować się do tych zmian. Był taki czas, gdy mówiono, że wideo CV zastąpi tradycyjną formę. Dostawaliśmy takie życiorysy, ale jak widać po rynku, to rozwiązanie nie przyjęło się tak bardzo, jak przewidywano. Nie zaskoczyłoby mnie jednak, jeśli w erze Tik Toka i Instagrama, czyli szybkiej wymiany informacji, otrzymywałabym coraz więcej CV w formie filmu.

Nie miałabym też nic przeciwko – niedawno otrzymaliśmy właśnie takie „CV”. Zrobiło piorunujące wrażenie, bo wybijało się na tle innych i było świetną odpowiedzią na dosyć nietypowe ogłoszenie zespołu.

A listy motywacyjne? Czy ktoś jeszcze je wysyła?

- List motywacyjny to bardzo archaiczna forma, która kojarzy mi się ze „starym” światem. Przyznam szczerze, że w mojej dziesięcioletniej karierze przeczytałam kilka listów. Osobiście, gdybym znalazła ofertę pracy, w której list motywacyjny byłby wymagany, zrezygnowałabym z niej od razu.

Przyznaję jednak, że zdarzyło nam się zatrudnić osobę, która urzekła nas listem motywacyjnym. Rekrutowaliśmy pracownika do działu komunikacji, więc lekkie pióro było jak najbardziej w cenie. Koleżanka załączyła świetny list, który stał się głównym powodem, dla którego zaprosiliśmy ją na rozmowę. Myślę jednak, że jest to wyjątkowy przypadek.

Porzucamy tradycyjne CV na rzecz portali rekrutacyjnych. Pytanie jednak, czy LinkedIn jest miejscem, gdzie spotkamy specjalistów IT?

- Z tym bywa różnie. Nadal funkcjonuje przeświadczenie, że rekruterzy nie czytają informacji na profilach i zgłaszają się do osób, które nie mają odpowiednich kompetencji albo woli. Jest to dla nich męczące. Mowa nie tylko o przedstawicielach wewnętrznych działów HR, ale także agencjach zatrudnienia.

Nie jest też tajemnicą, że rynek pracy jest w dużym kryzysie – jest bardzo mało kandydatów. Z drugiej strony sytuacja ekonomiczna sprawi, że coraz więcej osób będzie szukać nowego pracodawcy. Pamiętajmy, że rekrutacja i praca opierają się na wzajemnych relacjach i stawianiu wymagań z dwóch stron. Musimy stworzyć razem nasz świat i współpracować na zasadach, które będą pasowały obydwu stronom.

Rynek pracy w branży IT jest w dużym kryzysie – jest bardzo mało kandydatów (Fot. Studio Republic/Unsplash)

Jak przekonać specjalistów IT do siebie?

- Branża IT jest specyficzna i wyróżnia się na tle pozostałych, jednak cały świat pracy zmienia się i wielu kandydatów z innych sektorów ma jasno określone wymagania. Uważam, że należy opowiadać i pokazywać na zewnątrz, jaką się jest firmą – w jaki sposób wartości, w które wierzymy, przekładają się na to, jak pracujemy. Dzięki temu kandydat może nas poznać i sprawdzić, czy pasuje do naszego zespołu. Jasno też musimy precyzować w ogłoszeniach o pracę, czego od siebie wzajemnie oczekujemy.

Co jeszcze warto umieścić w ogłoszeniu?

- Na pewno specjaliści IT szukają informacji na temat używanych frameworków oraz sposobu pracy – agile czy scrum. Warto podać informacje nie tylko o firmie, ale także o zespole, do którego szukamy pracownika. Ważne jest też, żeby rekrutacja miała twarz, dlatego powinniśmy przedstawić osobę rekrutującą. Oczywiście nie może zabraknąć też informacji o wynagrodzeniu i benefitach – to podstawa w naszej branży.

Z naszych badań wynika, że kandydaci zwracają dużą uwagę na osobowość zespołu, ale również jego skład i doświadczenie – chcą wiedzieć, czy jako junior będą mieli się od kogo uczyć lub czy będą jedyną osobą odpowiedzialną za dany obszar. Ważne są dla nich również relacje z klientem, projekt czy też produkt, nad którym będą pracować oraz szczegóły dotyczące korzystania z różnych narzędzi czy technologii.

W ogłoszeniach umieszczamy także te aspekty, które nas wyróżniają na rynku. Opisujemy kulturę organizacyjną i nowatorski sposób zarządzania. Zależy nam na tym, żeby kandydat jak najwięcej się o nas dowiedział i zdecydował, czy odnajdzie się w naszym środowisku pracy.

Konkrety w ofertach przyciągają kandydatów. Pytanie, czy zawsze spełniają wszystkie kryteria?

- Nie zawsze. Zdarza się, że ktoś zgłosi się do nas, mimo że nie pasuje do poszukiwanego profilu. Są i takie osoby, które nie spełniają jednego warunku. Pamiętajmy jednak, że słowo pisane to tylko słowo pisane. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze staramy się je rozwiać.

Nie może w rekrutacji zabraknąć czynnika ludzkiego. Przerażają mnie opowieści o robotach selekcjonujących CV. Być może, jeżeli firma chce szybko kogoś znaleźć i zależy im wyłącznie na trzech kompetencjach, które algorytm jest w stanie zweryfikować, może to się udać. Rozumiem też, że rekrutacja jest kosztownym i czasochłonnym procesem, jednak preferuję dłuższe, ale bardzie skuteczne szukanie kandydatów.

Zależy nam na zatrudnianiu osób, które zostaną w organizacji na dłużej, dlatego też stawiamy na kontakt z ludźmi, który pomoże zweryfikować to, co jest na papierze. Organizujemy 15-30-minutowe „zdzwonki”, podczas których sprawdzamy, czy nasze wyobrażenie o kandydacie pokrywa się z prawdą i odwrotnie – czy wyobrażenie rekrutowanego o nas jest prawdziwe. Dzięki temu możemy sprawdzić się nawzajem. Firma tworzy wspólnotę, dlatego ważne jest dobieranie odpowiednich osób.

Na LinkedIn można przeczytać, że kandydaci otrzymają feedback od was w ciągu 5 dni. To bardzo szybko.

W branży IT niekoniecznie. Im dłużej zwlekamy, tym większe zagrożenie, że kandydat znajdzie pracę gdzie indziej. Wiemy też, jak wygląda sytuacja z perspektywy rekrutowanych, którzy muszą czekać na informacje 2-3 tygodnie. To może przysporzyć im wiele stresu. Tymczasem często decyzje są podejmowane wcześniej, czasem nawet po przejrzeniu CV.

W SYZYGY dajemy informację zwrotną od razu – jakakolwiek by nie była. Nawet jeżeli możemy przekazać decyzję o zatrudnieniu dopiero za trzy dni, to informujemy o tym, ponieważ każda informacja jest cenna. Nie zawsze jest to łatwe, ale bardzo stawiamy na szczerość. Staramy się unikać bezosobowych informacji, które nie dają kandydatom jasnej informacji, dlaczego zdecydowaliśmy się na kogoś innego lub ich odrzuciliśmy. Zawsze też kandydat może się nam przypomnieć. Pamiętajmy, że rekruterzy to też ludzie i najzwyczajniej w świecie może im coś umknąć.

Transparentnego podejścia oczekujemy także od kandydatów, którym mówimy wprost, że jeśli biorą udział w innych rekrutacjach, niech o tym powiedzą, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Zdarzyło nam się, że rekrutowany powiedział, że jutro ma kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Poprosiliśmy, żeby dał nam znać następnego dnia, jaką podjął decyzję. W ten sposób dbamy o wzajemne relacje, które powinny bazować na szacunku i uczciwości. Takie podejście jest po prostu fair.

