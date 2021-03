Gates Business Services Europe otwarte. Amerykańska firma szuka pracowników

Gates Business Services Europe oficjalnie otwarto. Nowe centrum finansowe firmy Gates Corporation powstało w Business Garden przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. Pracę znajdzie w nim 120 osób. Gates jest jednym z liderów na rynku w produkcji zaawansowanych technologicznie pasków gumowych i przewodów, których używa się w przemyśle, hydraulice, rolnictwie i motoryzacji.

Wrocław Gates Business Services Europe będzie już drugim odziałem koncernu Gates Corporation na Dolnym Śląsku (fot. Tomasz Hołod)

Różnica czasu między Wrocławiem a Denver to osiem godzin, oba te miasta dzieli zaś 8460 km.

Gdy w Kolorado zaczynają pracę, na Dolnym Śląsku dzień powoli dobiega końca.

Dzięki połączeniu online podczas otwarcia Gates Business Services Europe w Business Garden przy ul. Legnickiej amerykańscy szefowie firmy Gates z USA i Europy byli razem ze swoimi pracownikami we Wrocławiu.

- To jest kolejne centrum usług wspólnych we Wrocławiu i kolejna prestiżowa marka, która wybrała stolicę Dolnego Śląska. To są bardzo dobrej jakości miejsca pracy i wzbogacenie w mieście sektora nowoczesnych usług dla biznesu - mówi Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Decyzja, by centrum finansowe SSC (ang. Shared Services Centers) firmy Gates powstało we Wrocławiu, zapadła w 2019 r. Początkowo firma wynajmowała pomieszczenia w centrum miasta. 1 marca 2020 r. oficjalnie otwarto Gates Business Services Europe. Obecnie w nowym centrum pracuje 40 osób jednak firma planuje zatrudnić 120 pracowników do końca 2022 r.

- Szukamy księgowych ze znajomością języków obcych, specjalistów z zakresu IT, analityki i cen - dodaje Sebastian Schyck, dyrektor SSC.

Wrocław Gates Business Services Europe będzie już drugim odziałem koncernu Gates Corporation na Dolnym Śląsku. Od 2001 r. firma ma zakład w Legnicy.

Każdego miesiąca firma produkuje tam ponad 1 mln pasków: paski klinowe, paski wieloklinowe, paski synchroniczne oraz mieszanki gumowe. Jest tam także zlokalizowane największe centrum dystrybucyjne Gates w Europie.

Gates Corporation z USA

Siedziba główna międzynarodowej firmy Gates Corporation mieści się w Denver w Stanach Zjednoczonych. Firma powstała w 1911 r. Obecnie korporacja Gates jest jednym z liderów na rynku w produkcji zaawansowanych technologicznie pasków gumowych i przewodów, które mają zastosowanie w przemyśle, hydraulice, rolnictwie i motoryzacji.

Korporacja Gates jest częścią notowanej na giełdzie firmy Tomkins PLC. Firma jest obecna w ponad 30 krajach na świecie. W Europie korporacja Gates zatrudnia około 3 tys. pracowników w różnych centrach produkcyjnych, sprzedażowych i dystrybucyjnych. Amerykanie chętnie wybierają Wrocław - Popularność Wrocławia wśród amerykańskich inwestorów bardzo cieszy. Wynika to z naszych coraz wyższych notowań. Przypomnę, że w lutym tego roku zajęliśmy 15. miejsce na świecie oraz 1. w kategorii małych i średnich miast w globalnym rankingu miast najlepszych dla inwestycji bezpośrednich w raporcie miesięcznika fDi Magazine, który należy do grupy Financial Times - mówi Magdalena Okulowska. W lutym 2021 r. miasto informowało o innych o amerykańskich spółkach inwestujących we Wrocławiu. W podwrocławskich Biskupicach Podgórnych zakład otworzył światowy gigant na rynku urządzeń nawigacyjnych i odbiorników GPS - amerykański Garmin. Będą tam powstawać samochodowe urządzenia informacyjno-rozrywkowe oraz inne produkty na rynek europejski. Czytaj też: Rynek pracy stabilny. Są nowe dane o bezrobociu Co najmniej 250 pracowników do końca 2021 roku chce zatrudnić we Wrocławiu spółka Altimetrik. Amerykanie właśnie poinformowali o otwarciu swojego oddziału. Firma zajmuje się wspieraniem rozwoju działalności cyfrowej. Z Miami na Florydzie do Wrocławia. Amerykańska spółka Klika Tech - międzynarodowy producent rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), chmurowych i Big Data, otwiera we Wrocławiu centrum rozwoju IoT. W ciągu roku, we wrocławskim oddziale zatrudnienie może znaleźć kilkadziesiąt wysokiej klasy programistów. W procesie inwestycyjnym firmę wspierała Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

