Garnitur, koszula, sukienka, kostium? Jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną

Nie tylko wiedza i umiejętności, ale również dobre wrażenie i prezencja mogą być kluczem do zdobycia wymarzonej pracy. Dlatego przed spotkaniem z przyszłym pracodawcą - w myśl zasady, jak cię widzą, tak cię piszą – warto pomyśleć o tym, jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną.

Autor: jm

• 13 paź 2021 17:44





Odpowiedni strój, koszula, garnitur, sukienka czy kostium zwiększy nasze szanse podczas rozmowy kwalifikacyjnej (fot. Pixabay)

Skuteczna odpowiedź na pytanie jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną może pomóc w zdobyciu pracy.

Dostosowanie odpowiedniego stroju na rozmowę kwalifikacyjną powinno być uzależnione od rodzaju firmy i stanowiska, w której staramy się o pracę.

Trzeba jednak pamiętać o zasadzie, że lepiej ubrać się bardziej formalnie na rozmowę kwalifikacyjną niż nazbyt swobodnie.

Zgodnie z powszechnie znaną zasadą podczas pierwszego spotkania wystarczy nawet kilka sekund, żeby rekruter lub potencjalny pracodawca wyrobił sobie zdanie i opinię na temat kandydata. Zdecydować może tutaj wiele kwestii takich jak postawa, sposób mówienia, kontakt wzrokowy, uśmiech czy uścisk dłoni. Nie można tutaj nie docenić wyglądu. Dlatego w czasie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jak ubrać się na rozmowę o pracę.

Niezależnie od stanowiska, na które aplikujemy – czy będzie to np. praca w korporacji, praca związana z obsługą klienta czy praca fizyczna jest kilka wspólnych zasad, o których musimy pamiętać. Przyjęło się – słusznie lub nie - że to właśnie strój jest w jakimś stopniu odzwierciedleniem naszego charakteru i stosunku do otaczającej nas rzeczywistości, więc nasze ubranie powinno być czyste, schludne i wyprasowane. Powinniśmy pamiętać również o tym, że strój podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinien być skromny, w stonowanych barwach, nie przyciągać nadmiernie uwagi czy to barwą, czy krojem.

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę odpowiadając sobie na pytanie, jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, jest firma i stanowisko, na które aplikujemy. Jeśli to praca w dużej korporacji, gdzie obowiązuje raczej bardzo oficjalny dress code, to nasz strój powinien być bardziej oficjalny.

W przypadku mężczyzn to zazwyczaj garnitur, przy czym jego kolor powinien być raczej ciemny i stonowany. Warto tutaj pamiętać, żeby wystrzegać się połączenia czarnego garnituru i białej koszuli, bo to mariaż zarezerwowany na strój wieczorowy. Co ważne, skarpetki nie tylko powinny być dobrane do butów i spodni, ale również być na tyle długie, aby nie odsłaniać łydek, kiedy siedzimy. Warto też pamiętać o tym, że w czasie spotkania nie powinno się zdejmować marynarki.

A jak powinny ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną kobiety? W tym przypadku strojem bardziej oficjalnym lub typowo biznesowym jest kostium. Kiedy uznamy, że charakter pracy nie wymaga aż tak oficjalnego stroju, alternatywą może być spódnica i bluzka lub sukienka uzupełniona żakietem. W tym przypadku warto również pamiętać o kilku żelaznych zasadach. Spódnica lub sukienka powinna sięgać za kolana, dekolt bluzki nie może być zbyt głęboki, a wysokość obcasów butów (jeśli takie wybierzemy) nie powinna przekraczać kilku centymetrów. Również dodatki i biżuteria powinny być stonowane i skromne. Tego typu oficjalna garderoba raczej się jednak nie sprawdzi, kiedy będziemy starać się np. o pracę w start-upie albo na stanowisko związane z pracą fizyczną. Garnitur czy kostium można wtedy śmiało schować do szafy, bo zbyt oficjalny strój mógłby wyglądać wtedy niezręcznie, a nawet odstraszyć pracodawcę. W tym wypadku można postawić na bardziej sportową elegancję. W przypadku kobiet mogą to być nawet jeansy, bluzka, żakiet lub marynarka, a mężczyzn – spodnie, koszula i marynarka. Jeśli uznamy, że nawet to będzie zbyt formalnym strojem, to możemy nawet zrezygnować z marynarki. Warto jednak tutaj pamiętać o innej złotej zasadzie, że lepiej wyglądać jednak bardziej formalnie niż zbyt swobodnie.

