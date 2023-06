Gabinety się o nie biją, a chętnych do pracy brak

Rynek pracy jest bardzo chłonny i czeka na osoby gotowe do podjęcia pracy jako asystentki stomatologiczne i higienistki. (Fot. Shutterstock)

Rynek pracy jest bardzo chłonny i czeka na osoby gotowe do podjęcia pracy jako asystentki stomatologiczne i higienistki. (Fot. Shutterstock)

Higienistki i asystentki stomatologiczne są pilnie poszukiwane. Oferty pracy spływają do nich już w trakcie nauki. Ile mogą zarobić?

Panie, które przystąpiły do egzaminu teoretycznego mają jeszcze przed sobą egzamin praktyczny. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem w sierpniu odbiorą dyplomy i ruszą do pracy, jako wykwalifikowane i pełnoprawne higienistki stomatologiczne. Czy będą mieć problem ze znalezieniem pracy? Eksperci mówią wprost, że na pewno nie, bo rynek pracy jest bardzo chłonny.

- To jeden z najbardziej deficytowych zawodów medycznych w Polsce, a wciąż wiele osób traktuje asystentki i higienistki jako zawód niewystarczająco prestiżowy. To nieprawda i trzeba tym mówić głośno, bez asystentki i higienistki nie ma szans na sprawne działanie gabinetów stomatologicznych – mówi dr Katarzyna Kazojć, prezes zarządu Dental Service Szczecin i dyrektor Policealnego Studium Medycznego.

W Policealnym Studium Medycznym w Szczecinie do egzaminu teoretycznego przystąpiło tylko sześć pań. Wszystkie zdały egzaminy, ale dyrekcja szkoły nie ukrywa, że zapotrzebowanie na asystentki stomatologiczne i higienistki jest tak wielkie, że każda z nich już od dawna miała upatrzone miejsce pracy.

- Warunki płacowe są bardzo korzystne. Higienistki stomatologiczne uczą się dwa lata, asystentki rok. Różnica polega na szerszej możliwości współpracy z pacjentem. Na rynku pracy brakuje zarówno jednych specjalistów jak i drugich. Bez higienistek stomatologicznych nie ma możliwości, by dobrze prowadzić gabinet stomatologiczny. Panie higienistki są poszukiwane i bardzo często rozliczane finansowo nie gorzej niż lekarz stomatolog – mówi dr Katarzyna Kazojć.

Przyznaje, że nie ma tygodnia, by nie dostawali pytań od gabinetów i klinik z pytaniem, czy ich absolwenci nie poszukują pracy. Problem polega na tym, że chętnych do nauki jest znacznie mniej niż potrzeba rynku pracy.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku higienistki stomatologicznej – według raportu Sedlak&Sedlak – wynosi 4310 zł brutto fot. Pigwa

Ile zarabia asystentka stomatologiczna? Według danych firmy Sedlak&Sedlak zebranych w Ogólnopolskim badaniu Wynagrodzeń, aktualnie mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku asystentki stomatologicznej wynosi 4040 zł brutto.

Z kolei mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku higienistki stomatologicznej – według raportu Sedlak&Sedlak – wynosi 4310 zł brutto (3800 zł brutto w 2022 r.). Połowa higienistek zarabia od 3730 zł do 5210 zł brutto.

Ukrainki chciały zostać asystentkami, ale ich zainteresowanie jest już mniejsze

- Panie z Ukrainy byłyby idealnymi higienistkami. Rok temu jednak zainteresowanie nauką z ich strony było większe - dodaje dr Katarzyna Kazojć. - Osoby z Ukrainy mogą kształcić się w tych zawodach, a nauka w szkołach policealnych jest bezpłatna, stąd był czas, gdy pytań ze strony pań z Ukrainy było sporo. W ubiegłym roku mieliśmy też lekarzy z Ukrainy, którzy oczekując na pozwolenie na wykonywanie zawodu, chcieli sobie przyswoić polski język i system naszej pracy. To jest dobry kierunek, bo medyk będący w Polsce nie traci czasu, a ciągle jest w zawodzie, uczy się i gdy już dostanie pozwolenie, to szybko wchodzi na rynek pracy. Tutaj język polski i znajomość słownictwa branżowego to absolutna podstawa – mówi dr Kazojć.

- Dla Pań z Ukrainy praca asystentki stomatologicznej czy higienistki to okazja to zdobycia nowego zawodu w prestiżowym sektorze, a jednocześnie widzimy w Dental Service, że osoby z Ukrainy bardzo chętnie leczą się w przychodni, gdzie jest ktoś, kto potrafi mówić w ich języku. Nasze doświadczenia są tutaj bardzo pozytywne - dodaje.

Coraz bliżej uregulowania zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej

Warto przypomnieć, że w maju 2023 sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ma ona za zadanie uregulować zasady wykonywania 17 zawodów medycznych – w tym asystentki i higienistki stomatologicznej.

Ustawa zakłada m.in. utworzenie centralnego rejestru zawodów medycznych z obowiązkowym wpisem, 6 dni płatnego urlopu rocznie na szkolenia oraz katalog kar za przewinienia zawodowe.

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Wpis do rejestru będzie stanowił warunek niezbędny do wykonywania danego zawodu medycznego i będzie umożliwiał identyfikację osoby wykonującej zawód medyczny.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl