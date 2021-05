Fujitsu wzmacnia zespoły i rekrutuje nowych specjalistów

Obecna od 20 lat w Polsce marka Fujitsu rozwija się w trzech lokalizacjach – Warszawie, Łodzi i Katowicach. Łącznie zatrudnia ponad 3 600 osób. Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych, zwiększające się zapotrzebowanie na kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej i wymagające rozwiązania IT sprawiły, że firma poszukuje nowych specjalistów.

Fujitsu w Polsce łącznie zatrudnia ponad 3 600 osób (fot. Shutterstock)

Mimo kryzysu wywołanego pandemią Fujitsu przez cały czas poszukuje specjalistów do swoich zespołów. Rekrutacje prowadzone są we wszystkich oddziałach - Global Delivery Center w Łodzi oraz w Katowicach, a także w biurze handlowym w Warszawie. Fujitsu poszukuje ekspertów w obszarach cyfrowej transformacji: service desk, service management, DX services, application & multi-cloud services, workforce & workplace services, enterprise cyber security services, business process services oraz program & project services.

- Globalny kryzys wywołany pandemią przyspieszył i znacznie rozszerzył zakres pracy zdalnej w Fujitsu, dzięki czemu możemy zachować ciągłość realizacji naszych planów i prowadzonych projektów. Do przestrzeni online przenieśliśmy także proces rekrutacyjny, co powoduje, że, mimo działania w większym rozproszeniu, stale możemy rozwijać nasze zespoły. Poszukujemy m.in. programistów, inżynierów ds. zapewnienia jakości, specjalistów, administratorów i inżynierów IT, osób zainteresowanych karierą w branży IT, księgowości i finansach, specjalistów logistyki, a także osób ze znajomością języków i specjalistów ds. obsługi klienta – wyjaśnia Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca Global Delivery Center, Fujitsu Technology Solutions.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zarówno procesy onboardingu, jak i sama praca realizowane są zdalnie.

- W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników onboarding nowo zatrudnionych także jest prowadzony zdalnie. Staramy się w taki sposób organizować pracę, by przy maksymalnym ograniczeniu kontaktu nasi pracownicy otrzymali wszelkie niezbędne narzędzia czy dokumenty bez konieczności obecności w siedzibie firmy - dodaje.

Fujitsu nie tylko poszerza swoje zespoły, ale także optymalizuje podejście do powierzchni biurowych. W Łodzi pracowników czeka przeprowadzka do nowo wybudowanego kompleksu biurowego Fuzja.

Działania podejmowane przez markę są licznie doceniane, m.in. w tym roku Fujitsu otrzymało tytuł Solidnego Pracodawcy.

- Przyznanie nam tytułu Solidnego Pracodawcy 2021 jest wskazaniem, że obrany przez nas kierunek jest słuszny. Cieszymy się, że nasze działania w tym zakresie doceniają klienci, partnerzy, wyspecjalizowane zewnętrzne podmioty, ale przede wszystkim ważne jest dla nas, że pracownicy Fujitsu dostrzegają i doceniają projekty, które tworzymy z myślą o nich. Stale planujemy wdrażać nowe rozwiązania, które z pewnością podniosą komfort pracy i samopoczucie pracowników – podsumowuje Aleksandra Durzyńska-Prochowska.

