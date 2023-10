Forum Rynku Spożywczego i Handlu już za tydzień. To ostatni dzwonek na rejestrację

Już za tydzień będziemy rozmawiać o perspektywach na rynku pracy w branży spożywczej podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie. Zapraszamy do rejestracji, która trwa do piątku 3 listopada.

- Poprzednie lata i również ten rok nie należały do najłatwiejszych i z pewnością przyczyniły się do powstania pewnej granicy między branżami, które – w porównaniu z innymi – można zaliczyć do zielonych wysp. To sektory nadal poszukujące wielu pracowników i deklarujące największe zapotrzebowanie na kandydatów. Należą do nich m.in. logistyka i branża handlowa. Nie brakuje również ofert w produkcji, jednak tu również widoczny jest podział – wysokie zapotrzebowanie dotyczy np. firm spożywczych, niskie – przedsiębiorstw produkujących meble, RTV i AGD oraz chemię – mówi Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres.

Rynek pracy w branży spożywczej: zasoby, zarządzanie, modele zatrudniania i wynagradzania

O perspektywach na rynku pracy w branży spożywczej będziemy rozmawiać w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie. 7 listopada 2023 r. o godz. 13.30-14.45 odbędzie się debata "Rynek pracy w branży spożywczej: zasoby, zarządzanie, modele zatrudniania i wynagradzania".

Eksperci będą rozmawiać o pracownikach, których szuka nie tylko polski rynek, ale i europejski. Poruszony zostanie także temat pośrednictwa pracy - pracy tymczasowej, rekrutacji stałych i outsourcingu. Z jakich form korzystają pracodawcy i dlaczego? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji.

Eksperci wyjaśnią, jak robotyzacja produkcji wpływa na poszukiwane kompetencje od pracowników. Kolejny temat to zarządzanie różnymi pokoleniami pracowników, które mają różne oczekiwania płacowe i benefity.

Debatę poprowadzi dziennikarka PulsHR.pl Karolina Markowska.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 odbędzie się w Warszawie, źródło: PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 już w listopadzie

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 w jednym miejscu gromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

Zakres tematyczny Forum obejmuje m.in.: scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Eksperci zmierzą się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa. Cała agenda dostępna jest TUTAJ.

