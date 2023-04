Firmy wymagają od kandydatów coraz więcej, a ofert pracy ubywa

Jak wyjaśniają autorzy raportu, częściowo ten wzrost wynika po prostu z sezonowości, tzn. pracodawcy rekrutują coraz więcej pracowników do prac sezonowych, np. w budownictwie, turystyce czy rolnictwie. Gdyby jednak w polskiej gospodarce widoczne było wyraźne pogorszenie koniunktury, owa sezonowość byłaby niewystarczająca do utrzymania tak znaczących wzrostów. Wydaje się więc, że pewne spowolnienie na polskim rynku pracy występuje i może wręcz przybierać na sile, zwłaszcza kiedy miną sprzyjające czynniki sezonowe, jednak do głębokiego kryzysu nadal polskiej gospodarce daleko.

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w marcu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 325,5 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 10 proc. rok do roku i druga najniższa roczna dynamika od 24 miesięcy.

- Główny wniosek, jaki od kilku miesięcy płynie z naszego monitoringu, jest taki, że rynek pracy zwalnia, ale nadal jest silny, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę wstrząsów, jakie od ponad roku dotykają polską gospodarkę. Najnowsze dane za marzec dobrze wpisują się w tę ocenę. Liczba ofert pracy w ujęciu rocznym lekko się kurczy, ale w ujęciu miesięcznym rośnie, co pokazuje, że pracodawcy zachowują duży spokój – nadal tworzą na ogromną skalę miejsca pracy i niemal normalnie przygotowują się pod względem rekrutacji na sezon wiosenny i letni. Przyzwyczaili się i dostosowali do trudnych warunków, w jakich muszą funkcjonować – wysokich kosztów pracy, energii czy finansowania – i raczej nie ograniczają istotnie swoich planów rozwojowych – komentuje wyniki raportu Monika Smulewicz, partner w firmie Grant Thornton.

W jakich branżach przybywa, a w jakich ubywa ofert pracy?

Największy przyrost liczby ofert pracy rok do roku odnotowywany jest obecnie w branży finansowej – liczba ofert wzrosła o 31 proc. Wzmożony popyt pojawił się również wśród zawodów medycznych (wzrost o 8 proc.).

Źródło: Badanie Element i Grant Thornton

Za to w pozostałych zawodach, które były uwzględnione w badaniu, zanotowano duże spadki. Są to pracownicy fizyczni (-27 proc.), HR-owcy (-22 proc.), marketingowcy (-15 proc.) oraz prawnicy i pracownicy działu IT (-13 proc.).

Źródło: Badanie Element i Grant Thornton

- Najnowsze wyniki naszego badania pokazują, że rynek rekrutacyjny kurczy się w ujęciu rocznym. Z doświadczeń wiemy, że np. wyraźnie spada popyt w IT i czas ogromnej liczby rekrutacji w tym obszarze dobiegł końca. Pocieszający jest jednak fakt, że w ujęciu miesięcznym w ostatnim czasie popyt na pracowników rośnie. Marzec był czwartym miesiącem z rzędu, w którym liczba rekrutacji była wyższa niż w miesiącu poprzednim. Oczywiście to w dużej mierze zasługa sezonowości, który to efekt w normalnych warunkach wygasa w czerwcu czy lipcu. Nie zmienia to jednak faktu, że na razie rynek pracy – mimo pewnych oznak słabnięcia – nadal jest mocny. Nawet jeśli więc druga połowa roku będzie nieco trudniejsza, bo sezonowość zacznie działać na niekorzyść, to na razie nic nie wskazuje na to, żeby polski rynek pracy czekały jakieś istotne trudności – komentuje Maciej Michalewski, CEO firmy Element.

Hojni pracodawcy. Przybywa benefitów w ofertach pracy

Jak wynika z badania Element i Grant Thornton, liczba zachęt w ofertach pracy w marcu wzrosła względem stycznia i lutego. Na jedno ogłoszenie przypada teraz średnio 6,6 benefitu – o 0,2 więcej niż przed miesiącem.

Co oferują pracodawcy? Przede wszystkim szkolenia – ten benefit pojawił się w 85 proc. ofertach pracy. Kolejnym popularnym dodatkiem są pakiety medyczne (67 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się karty sportowe, które oferowało 59 proc. pracodawców.

52 proc. obiecuje kandydatom wysokie/atrakcyjne wynagrodzenie, a 47 proc. – elastyczny czas pracy.

Wymagania pracodawców wobec kandydatów są coraz wyższe

W marcu oczekiwania pracodawców ponownie poszły w górę – teraz na jedną ofertę pracy przypada około 5,5 wymagania. To wzrost o 0,1 w stosunku do lutego i jeden z wyższych wyników w całej historii badania Element i Grant Thornton.

Pracodawcy oczekują głównie doświadczenia (82 proc.) i wykształcenia (47 proc.). 38 proc. pracodawców zwraca uwagę na znajomość języka obcego. Z kolei pracodawców wymagających dyspozycyjności było w marcu 37 proc.

