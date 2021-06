Firmy szukają pracowników, którzy... nie szukają pracy. To konkretna grupa osób

Przed wybuchem pandemii COVID-19 królował rynek pracownika. Ofert pracy nie brakowało, stopa bezrobocia spadała. Wraz z pandemią rynek pracy przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi. Firmy zaczęły się zamykać, a ludzie tracić pracę. Teraz, gdy wszystko stopniowo wraca do normy, mamy do czynienia z rynkiem specjalisty.

Choć pandemia nadal trwa, firmy z coraz większą śmiałością wracają do normalnego funkcjonowania, a więc i rekrutowania pracowników. Liczba ofert pracy zbliża się do poziomu sprzed pandemii, a liczba wolnych pracowników stale maleje.

Jak z kolei wynika z badania "Plany Pracodawców" przeprowadzanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia, o rekordowe 12 punktów proc. wzrósł odsetek firm, które planują tworzyć nowe miejsca pracy w kolejnym półroczu. Takie zamierzenia ma obecnie blisko 30 proc. przedsiębiorców i to wyniki nie tylko lepszy od bardzo wstrzemięźliwych deklaracji w okresie pandemii, ale także lepszy od ostatniego badania przed pandemią z końca 2019 roku (24 proc.).

Nie oznacza to jednak powrotu do rynku pracownika, jaki znaliśmy przed marcem 2020. Pracodawcy nie szukają już osób wyłącznie z potencjałem, którym mogą poświęcić czas na przyuczanie do obowiązków. Potrzebują pracowników, którzy są w stanie pracować efektywnie niemal od pierwszego dnia. Tylko takie osoby gwarantują bowiem szybką odbudowę i zniwelowanie strat, jakie przedsiębiorstwa poniosły przez pandemię.

Najbardziej pożądane są osoby wykwalifikowane, z doświadczeniem w konkretnej branży, które chcą rozwijać swoje kompetencje. Problem w tym, że tacy specjaliści aktualnie nie szukają pracy. Sytuacja gospodarcza nie jest jeszcze stabilna, trudno przewidzieć co będzie za miesiąc, dlatego też pracownicy nie chcą podejmować ryzyka. Wybierają poczucie bezpieczeństwa i odkładają ewentualne zmiany pracy na później. Specjaliści znający języki obce, szczególnie te mniej popularne, są jeszcze bardziej wymagającym targetem dla rekruterów.

- Jednym z najważniejszych kryteriów jest pozycja potencjalnego pracodawcy na rynku. Zdecydowaną przewagę mają korporacje międzynarodowe i uznane polskie marki. Są takie przedsiębiorstwa, których sama nazwa skłania kandydata do podjęcia rozmów. Kwestią oczywistą jest atrakcyjne wynagrodzenie i zaoferowanie wyższego poziomu stanowiska, jednak w wielu przypadkach może zapewnić to także dotychczasowy pracodawca, stąd realne zagrożenie, że kandydat finalnie zrezygnuje z oferty nowej firmy – tłumaczy Maciej Mamrot z LeasingTeam Professional.

Również dane z raportu Devire potwierdzają, pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje wręcz zaostrzyła walkę o pracowników. Specjaliści mogli przebierać w ofertach, co potwierdza wzmożona rotacja. Okazuje się, że 43 proc. respondentów zdecydowało się na zmianę zatrudnienia (rok wcześniej było to zaledwie o 1 proc. więcej - 44 proc. w 2019 roku).

Co ciekawe jednak, do nowych firm decydowali się przechodzić nie tylko pracownicy z sektorów dotkniętych kryzysem, ale przede wszystkim z tych branż, które zyskały na pandemii. Mowa tutaj o IT i telekomunikacji (54 proc.) oraz sektorach mediów, marketingu i e-commerce, w których co drugi respondent zmieniał pracę w 2020 roku. Powody to głównie nowe, atrakcyjniejsze możliwości rozwoju (np. w e-commerce, który w czasie pandemii rozkwitł) oraz oczywiście lepsze zarobki.

Specjaliści przebierają w ofertach

Rynek specjalisty jest zauważalny niemal w każdej branży, nawet na stanowiskach fizycznych. Poszukiwanie odpowiedniego kandydata jest obecnie dla rekrutera zdecydowanie większym wyzwaniem niż kiedyś - wymaga wielu starań i cierpliwości.

- Ta tendencja jest najbardziej nasilona w branżach medycznej i farmaceutycznej. Warto zauważyć, że rynek specjalisty pojawił się tam jeszcze przed COVID-19, a pandemia to tylko pogłębiła. Podobna sytuacja widoczna jest również w innych branżach, np. e-commerce, TSL, produkcji. Jaskrawym przykładem zmian jest sprzedaż, gdzie obecnie obserwujemy dużą zmianę. Przed pandemią handlowcy rotowali na dużą skalę, a głównym czynnikiem zmiany był aspekt finansowy. Teraz stali się niezwykle ostrożni przy podejmowaniu decyzji o zmianach. Można powiedzieć, że dziś znalezienie dobrego handlowca stało się takim samym wyzwaniem jak znalezienie magistra farmacji – podkreśla Maciej Mamrot.

Korporacja przyciąga jak magnes

Z badania Devire wynika, że 33 proc. specjalistów i 38 proc. menedżerów chce pracować w korporacji. To wynik lepszy niż w 2020 roku, gdzie praca w korpo była pierwszym wyborem 25 proc. specjalistów i 34 proc. menedżerów.

- Więcej ekspertów niż przed rokiem wskazuje, że chciałoby pracować w korporacji – 35 proc. w 2020/21 roku względem 28 proc. w 2019 roku. Może to wynikać z tego, że w trakcie pandemii pracownicy poszukiwali przede wszystkim stabilnego zatrudnienia - wyjaśnia Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR.

Na atrakcyjności zyskują także start-upy. W takim otoczeniu widzi się 7 proc. badanych (względem 4 proc. w 2019 roku). Nadal jednak środowisko pracy charakteryzujące się ciągłą zmianą, dynamiką i nieprzewidywalnością sprawia, że nie każdy odnajdzie się w takiej firmie.

To co warte podkreślenia, to fakt, że dwukrotnie zmniejszył się udział osób, które deklarują, że chcą pracować jako freelancerzy - 6 proc. w 2019 roku, a dziś tylko 3 proc. 27 proc. ekspertów nie wie, jaką organizację by wybrało lub nie ma to dla nich znaczenia.

Na atrakcyjności zyskują korporacje z zagranicznym kapitałem - dziś już co trzeci specjalista i manager wybiera zagranicznego pracodawcę (28 proc.) w porównaniu do 21 proc. w ubiegłym roku. Niezmiennie w czołówce zagranicznych pracodawców znajdują się Stany Zjednoczone - 37 proc. ankietowanych zadeklarowało, że amerykańskie organizacje to firmy, z którymi najchętniej podjęliby współpracę.

- Duże firmy posiadają uporządkowaną strukturę, przejrzyste procesy i dają większą stabilność, której start-up’y czy mniejsze firmy nie mogą zapewnić. Widocznym staje się trend ciągnący w stronę złotego środka – czerpiącego z doświadczeń i wiedzy dużych zachodnich firm, nie tracąc przy tym wizji i otwartości mniejszych graczy. Dlatego na polskim rynku trwa wyścig o to, które rodzime firmy będą w stanie zbudować dużą strukturę, najlepiej międzynarodową, nie rezygnując jednocześnie z wartości i wizjonerstwa, charakterystycznego dla start-up’ów. Te firmy, które pozostaną elastyczne i ukierunkowane na pracownika, ale zarazem będą w stanie odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej, przenosząc doświadczenia i model biznesowy za granicę, będą wygrywać walkę o pracownika w ciągu najbliższych lat – komentuje Michał Młynarczyk.