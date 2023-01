Firmy szukają ludzi przez TikToka i Spotify. "Chcemy być tam, gdzie są potencjalni kandydaci"

Popularność mediów społecznościowych rośnie. Nie dziwi więc, że firmy coraz śmielej zakładają tam konta, by dotrzeć do kandydatów. Coraz chętniej pracodawcy sięgają też po niestandardowe platformy, takie jak TikTok czy Spotify.

- Chcemy pokazywać się wszędzie tam, gdzie są nasi potencjalni kandydaci i kandydatki, próbować nowych metod oraz kanałów dotarcia i komunikacji. Pomyśleliśmy, że rekrutacja do działu marketingu to doskonała okazja, aby przetestować inne kanały i sprawdzić, czy i kogo konkretnie zainteresuje nasz nowatorski przekaz - mówi Edyta Gradkowska, recruitment delivery manager w Ikea Retail w Polsce.

Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem w branży, a zainteresowanie przerosło oczekiwania autorów pomysłu.

- Od kandydatów i kandydatek otrzymywaliśmy informacje zwrotne, że formuła bardzo się im podobała, dając większe wyobrażenie o tym, jak ta przyszła praca może wyglądać i z kim będą współpracować – podkreśla Gradkowska.

- Czy sięgniemy po to rozwiązanie w przyszłości? W zmieniającym się świecie, dynamice, w jakiej przyszło nam żyć, jest pewne, że będziemy testować różne formaty i metody. Obecnie wyszliśmy z nową kampanią So much more! Znaczy więcej! W nowym formacie - reportażu - nasi pracownicy i pracowniczki opowiadają o swojej pracy w Ikei i o tym, co dla nich ona oznacza. To różni ludzie i różne podejścia oraz ich autentyczne emocje - dodaje.

Ikea stosuje nie tylko audio w rekrutacji, ale także wideo. Zaprasza kandydatów do nagrania krótkiego filmu, w którym odpowiedzą na wskazane pytania.

- Zaproszenie do nagrania wideo jest wykorzystywane na jednym z etapów rekrutacji na te stanowiska, na które aplikuje sporo kandydatów oraz kandydatek i chcemy w krótkim czasie dać im informację zwrotną. Wysyłamy je również przy stanowiskach, gdzie szczególnie potrzebna jest odwaga działania i samoprezentacji. Zdecydowana większość kandydatów i kandydatek odpowiada na nasze zaproszenie. Wyjaśniamy też w nim, że jeśli ta forma rekrutacji nie odpowiada im, to prosimy o informację i wtedy zaproponujemy inny sposób na poznanie się. Większość osób, która decyduje się na nagranie, mówi nam, że choć metoda ta może być stresująca, to podobała się im możliwość jej przetestowania – jest to nowe doświadczenie, które buduje ich kompetencje na rynku pracy – wyjaśnia Edyta Gradkowska.

Coraz więcej pracodawców pojawia się na TikToku

Firmy zachęcają kandydatów do udziału w rekrutacjach także na TikToku. Przykładem jest firma PwC Polska.

Na TikToku obecny jest także portal z ogłoszeniami o pracę RocketJobs.pl.

- Media społecznościowe odgrywają w obecnych czasach ogromną rolę w budowaniu marki i posiadanie kont na Facebooku czy LinkedIn to praktycznie "must-have", jeśli chcemy świadomie i skutecznie prowadzić działania marketingowe. Jest to właściwie warunek konieczny do osiągnięcia sukcesu, niezależnie od branży. Firmy, które tego nie robią, wiele tracą, nie wykorzystując ogromnego potencjału, jaki tkwi w mediach społecznościowych. Ich działania bez obecności w MS są po prostu mniej efektywne - tłumaczy Ewelina Kaszuba, PR & community specialist w RocketJobs.pl.

Również policja umieszcza na TikToku filmy skierowane do kandydatów. Funkcjonariusze opowiadają szczegółowo jak aplikować do policji i jak wygląda rekrutacja.

Wybór tego kanału nie jest przypadkowy. Jak wynika z danych firmy analitycznej Sensor Tower, TikTok jest najpopularniejszą i najbardziej dochodową aplikacją pobieraną ze sklepów Google Play i App Store. Liczba użytkowników na całym świecie przekroczyła w 2021 roku 1 mld. Szacuje się, że w Polsce może być ich około 2 mln. Nie dziwi więc, że firmy coraz śmielej zakładają konta w aplikacji.

- Popularność TikToka jest znacząca, bowiem szacuje się, że korzysta z niego już 1/3 Polaków w wieku produkcyjnym. Możemy się zatem spodziewać, że za jakiś czas firmy, które chcą być dla kandydatów pracodawcą pierwszego wyboru, jeszcze bardziej docenią potencjał nowych mediów - komentuje Elwira Policht, recruitment director IT contracting w Hays Poland.

Polacy szukają pracy w mediach społecznościowych

Według badań Pracuj.pl już 54 proc. Polaków szukających pracy sięga w trakcie przeglądania ofert po ogólne kanały społecznościowe. To drugie najważniejsze narzędzie poszukiwania miejsc zatrudnienia - po portalach z ofertami pracy, po które sięga 72 proc. respondentów. Mniejszą, ale wciąż dość sporą popularnością wśród osób szukających ofert pracodawców cieszą się biznesowe serwisy społecznościowe (28 proc.).

Elwira Policht zwraca uwagę, że wykorzystywanie przez firmy platform służących pierwotnie do innych celów niż rekrutacja jest działaniem ukierunkowanym na określone grupy odbiorców. Dotyczy to osób, do których łatwiej dotrzeć za pomocą np. serwisów społecznościowych niż stron kariery czy specjalistycznych forów.

- Obecnie zjawisko to obserwujemy raczej wśród dużych firm posiadających działy odpowiedzialne za rekrutację i marketing, które mają duże możliwości w kontekście planowania kampanii w różnorodnych kanałach. Zdarza się również, że decydują się na to organizacje o silnej marce, które dzięki dużej liczbie obserwujących na profilach w mediach społecznościowych, mogą z powodzeniem właśnie tam przeprowadzać rekrutacje - komentuje Elwira Policht.

Media społecznościowe mogą być narzędziem pracy rekruterów w każdej branży

Policht dodaje, że rekrutacja w kanałach społecznościowych jest już standardem na rynku globalnym. Jej zdaniem mogą one być narzędziem pracy rekruterów w każdej branży. Skuteczność tych działań będzie zależała od umiejętności selekcji kandydatów i doboru konkretnych platform społecznościowych. Świadomość tego, co na co dzień robi nasz kandydat w sieci i gdzie możemy go znaleźć, jest bowiem kluczowa dla udanej rekrutacji.

- Dla przykładu TikTok może okazać się świetnym narzędziem do komunikacji z młodymi osobami, m.in. uczniami, studentami i młodymi absolwentami. Dobrze odnajdują się oni w świecie cyfrowym i chętnie publikują swoje wirtualne CV w celu znalezienia pierwszej pracy – najczęściej w branży handlowej i usługowej, choć nie tylko - wyjaśnia Elwira Policht.

Niektóre firmy idą o krok dalej i wykorzystują możliwość pozyskiwania kandydatów w nieoczywistych kanałach dotarcia. Przykładem jest wspomniana Ikea, która do rekrutacji wykorzystała Spotify.

- Takie podejście do social mediów z pewnością daje większe możliwości selekcji kandydatów, którzy już przez sam udział w nietypowej rekrutacji pokazują się jako osoby innowacyjne - komentuje Elwira Policht.

Specjalistka Hays Poland podkreśla też, że coraz częściej twórcy mediów społecznościowych, widząc potencjał w łączeniu kandydatów z pracodawcami, testują nowe możliwości, ułatwiające rekruterom działania. Niewątpliwie będzie to miało znaczący wpływ na rozwój tych kanałów również w tym kierunku.

- Popularność mediów społecznościowych stale rośnie, a wśród ich użytkowników pojawiają się osoby w każdym wieku. W 2022 r. najpopularniejszymi kanałami były m.in. Facebook, Instagram czy Twitter, a odsetek Polaków korzystających z Internetu wynosił prawie 90 proc. Biorąc to pod uwagę, z perspektywy pracodawcy niezaprzeczalnie warto być aktywnym w social mediach i otwierać się na nowe sposoby rekrutacji, które w zasadzie mogą być nawet tańsze i skuteczniejsze od tradycyjnych - podsumowuje Policht.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl