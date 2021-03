Firmy planują rekrutacje. Kolejne badanie potwierdza ten trend

Zwiększenie liczby pracowników w 2021 roku planuje 43 proc. polskich liderów biznesu. Jeszcze lepiej wyglądają plany długoterminowe - w ciągu 3 lat zwiększenie zatrudnienia deklaruje aż 78 proc. badanych w Polsce. Takie wnioski płyną z badania PwC CEO Survey przeprowadzonego w styczniu i lutym tego roku wśród prezesów firm na świecie.

W czasie pandemii ochrona miejsc pracy stała się jednym z priorytetów dla rządów państw i liderów biznesów. Z odpowiedzi uzyskanych od polskich respondentów badania PwC CEO Survey wynika, że 43 proc. przedsiębiorstw nie zmieniło poziomu zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach. Co więcej, 22 proc. firm zwiększyło liczbę pracowników. Jednocześnie, 35 proc. badanych przyznaje, że w ciągu ostatniego roku liczba zatrudnionych w ich organizacjach zmalała.

Perspektywa kolejnych miesięcy i lat wygląda bardzo obiecująco. 43 proc. firm z Polski zamierza zwiększyć zatrudnienie w tym roku, a w ciągu 3 lat takie plany deklaruje aż 78 proc. badanych. Tylko 10 proc. firm w Polsce (w porównaniu do 21 proc. na świecie i 18 proc. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) spodziewa się spadku liczby zatrudnionych w swoich przedsiębiorstwach w tym roku.

Również z Barometru Rynku Pracy, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Work Service wynika, że rekrutację nowych pracowników planuje ponad 35 proc. firm. Zwiększyć zatrudnienie planują przede wszystkim firmy działające w branży przemysłowej. Zadeklarowało tak ponad 32 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Jednocześnie 8 proc.firm działających w przemyśle zadeklarowało zmniejszenie poziomu zatrudnionych. Braki kadrowe uzupełniać będą przede wszystkim firmy działające w usługach (26,6 proc.). Utrzymanie poziomu zatrudnienia bez rekrutacji pracowników deklaruje blisko 70 proc. pracodawców z branży handlowej.

Wśród kluczowych ryzyk biznesowych wymienianych przez prezesów firm w Polsce pierwsze 3 miejsca zajmują: niepewność co do regulacji podatkowych (90 proc. odpowiedzi po zsumowaniu “jestem tym bardzo zaniepokojony” i “jestem tym w pewnym stopniu zaniepokojony”), niepewny wzrost gospodarczy (88 proc.), a na kolejnym (86 proc.) aż 3 zagrożenia ex eaquo: pandemia, przeregulowanie rynku i wzrost obciążeń podatkowych.

Chociaż w pierwszej "15" ryzyk w Polsce nie znalazły się obawy związane z kapitałem ludzkim, znaczna grupa badanych prezesów wskazała na dwa istotne zagrożenia - związane z dostępem do pracowników z kluczowymi umiejętnościami (61 proc. respondentów) oraz pogarszającym się stanem zdrowia i well-beingiem pracowników (59 proc. odpowiedzi).

Optymizm prezesów

Pomimo globalnej recesji rekordowa liczba prezesów na świecie uważa, że nastąpi odbicie w gospodarce. Takiego zdania jest 76 proc. respondentów badania PwC CEO Survey na świecie i 63 proc. w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce grupa “optymistów” jest najmniejsza spośród wszystkich badanych państw i wynosi 53 proc.

Jednocześnie zdecydowana większość liderów biznesu spodziewa się wzrostu przychodów swoich biznesów. Pewnych takiego scenariusza w perspektywie 12 miesięcy jest 76 proc. polskich prezesów, a w perspektywie 3 lat aż 86 proc. badanych (na świecie odpowiednio 85 proc. i 88 proc.).