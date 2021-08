Firmy muszą to zapewnić na wysokim poziomie. Inaczej stracą pracowników

Cyfryzacja zmienia oblicze rynku pracy wśród wielu graczy – od pracowników, którzy dostrzegają pozytywny wpływ nowych technologii na środowisko pracy, przez pracodawców, coraz chętniej przystających na cyfrową transformację w swoich przedsiębiorstwach, aż po rekruterów, którzy stawiają na skuteczny i efektywny proces rekrutacji.

W porównaniu do stanu sprzed pandemii, aż 10 proc. więcej amerykańskich pracowników zrezygnowało z pracy, ponieważ technologia dostępna w miejscu zatrudnienia utrudniała im wykonywanie obowiązków - wynika z raportu „State of Work 2021. How COVID-19 changed digital work”, przygotowanego przez platformę Adobe Workfront. Z kolei prawie połowa (49 proc.) respondentów twierdzi, że prawdopodobnie odejdzie z obecnej pracy, jeśli będą w niej niezadowoleni lub sfrustrowani dostępną technologią.

Choć dane te dotyczą Stanów Zjednoczonych, nie sposób nie zauważyć w nich pewnej uniwersalnej prawdy – technologia wpływa na kształt rynku pracy i jego postrzeganie zarówno przez pracowników, jak pracodawców.

Swoje badania na temat cyfryzacji w miejscu pracy przeprowadziła również Polska. Jak podaje PwC w swoim raporcie „Upskilling Hopes & Fears 2021”, 57 proc. aktywnych zawodowo Polaków jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń. Jednocześnie, zapytani o to, czy obawiają się negatywnego wpływu automatyzacji na własną karierę zawodową, 45 proc. badanych odpowiedziało przecząco.

To pokazuje, że Polacy są dużo bardziej pewni swojej zawodowej przyszłości niż pracownicy z pozostałych krajów – tylko 31 proc. z nich odpowiedziało, że nie martwi się o pracę w obliczu zmian technologicznych.

- Dla pracowników cyfrowych technologia jest integralną częścią utrzymania zaangażowania w swoim środowisku pracy. Z tego względu wdrożenie przez pracodawców, nawet – a może przede wszystkim w trudnych i wymagających czasach – odpowiednich, innowacyjnych rozwiązań, to proces, który po prostu powinien nastąpić. Pracodawcy muszą przy tym pamiętać, że nowoczesna technologia pomaga nie tylko w pozyskaniu konkretnych informacji, ale pozwala je także w odpowiedni sposób przetworzyć i zastosować. W tym przypadku cyfryzacja pełni funkcję swego rodzaju służby człowiekowi czy też pracownikowi – mówi Krzysztof Ogniewski, prezes firmy elevato.

Co istotne, również cieszący się coraz większą popularnością model pracy hybrydowej wymaga zaplanowania odpowiedniego ekosystemu i nie sposób tego dokonać właśnie bez wykorzystania technologii. Jak podaje PwC, jeszcze rok temu niemal co piąty polski pracownik nie miał odpowiednich kompetencji digitalowych, a ich nauczenie się stanowiło duże wyzwanie. Przy tym, aż 85 proc. przyznaje, że zdobywa nowe umiejętności, aby dostosowywać się do coraz bardziej cyfrowego świata.

Znaczna większość przedsiębiorców wie już, że pracownikowi na home office nie wystarczy laptop i możliwość podłączenia do internetu, ale potrzebne są konkretne programy i aplikacje, m.in. do zabezpieczania danych, rozliczania czasu pracy czy monitorowania produktywności i to one są w tym przypadku elementem postępującej cyfryzacji.

Niestety, jak wynika z badania Gumtree.pl „Aktywni+. Praca zdalna z perspektywy pracowników i pracodawców”, aż 12 proc. pracodawców w czasie pierwszej fali pandemii nie udostępniła personelowi pracującemu zdalnie żadnego narzędzia ani urządzenia (w tym nawet komputera). To pokazuje, że „cyfrowe ubóstwo” wciąż dotyka wiele firm, dlatego niezbędne są działania wzmacniające nie tylko postęp technologiczny, ale również świadomość korzyści, jakie on za sobą niesie.

Akcja rekrutacja

O korzyściach można również mówić w kontekście rekrutacji pracowników - zarówno przez doświadczonych rekruterów, jak i samych pracodawców, którzy nie posiadają dedykowanego zespołu do tego typu zadań. Zatrudnienie właściwej osoby to realne oszczędności. Według szacunków amerykańskiego departamentu pracy, zatrudnienie kogoś, kto nie sprawdzi się na swoim stanowisku, to koszt około 30 proc. zarobków pracownika w pierwszym roku.

Aby uniknąć tak kosztownych błędów, warto przy rekrutacji wesprzeć się systemami automatyzującymi te procesy, pozwalającymi na szybkie, sprawne i efektywne działania, począwszy od publikacji ogłoszeń o pracę, przez rozmowy z kandydatami online, selekcję aplikacji, aż po końcową analizę kluczowych KPI i monitorowanie efektywności całego procesu i raportowanie.

- System ATS (Applicant Tracking System) działający w modelu Saas, który oferujemy, daje użytkownikom funkcjonalności, które rozwiążą ich realne problemy – usprawnią komunikację z menedżerami, wzmocnią employer branding, przyspieszą proces rekrutacji i pozwolą go zoptymalizować. Wszystko to przekłada się na konkretne korzyści finansowe naszych klientów – oszczędność czasu rekruterów i menedżerów, a co za tym idzie – obniżenie kosztów rekrutacji – podkreśla Krzysztof Ogniewski, prezes zarządu elevato.

Innym przykładem jest aplikacja Fitjob - aplikacja, która w całości koncentruje się na studentach. Nowoczesna technologia pozwala na całkowicie bezobsługową rekrutację w ciągu 24 godzin od dodania ogłoszenia w Panelu Pracodawcy. Algorytm platformy sam wybierze najlepszego pracownika spośród aplikujących, biorąc pod uwagę ich kompetencje, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i szybkość zgłoszenia. Technologia uwzględni też specjalne kwalifikacje wymagane do objęcia danego stanowiska, jak prawo jazdy czy książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

Warto także przypomnieć wyniki badania Pracuj.pl. Eksperci serwisu zapytali respondentów o to, jak zareagowaliby na informację o zaangażowaniu AI we wstępną selekcję CV kandydatów na stanowisko pracy, które ich interesuje. Jak się okazuje, w gronie osób zniechęconych do starań o pracę znalazło się 36 proc. badanych. Z kolei 43 proc. badanych nie zmieniłoby swojego nastawienia do rekrutacji, a co piąta osoba (21 proc.) byłaby nawet bardziej skłonna do aplikowania.

Czym innym jest jednak ogólny stosunek do wykorzystania sztucznej inteligencji w rekrutacji, a czym innym ocena jej użycia do konkretnych celów. Okazuje się, że najmniejszy entuzjazm wykazywany jest wobec podejmowania przez AI ostatecznej decyzji o zatrudnieniu - takie działanie pozytywnie ocenia zaledwie 33,5 proc. badanych, niewiele mniej ma do niego negatywny stosunek (31,5 proc.). Niewiele mniej kontrowersji budzi prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej online przez bota (43 proc. pozytywnych ocen) oraz wstępna selekcja CV przez AI (44,5 proc.).

Mniejsze kontrowersje budzi natomiast wsparcie AI przy przygotowaniu się do aplikowania - ponad połowa badanych pozytywnie ocenia możliwość otrzymania sugestii do treści CV od sztucznej inteligencji lub autouzupełnianie przez nią CV na podstawie dostępnych danych. Negatywnie do tych dwóch aspektów odnosi się nieco ponad co dziesiąty badany. Niemal równie rzadko Polacy artykułują wyraźnie negatywny stosunek wobec porad zawodowych od AI i botów rekrutacyjnych.