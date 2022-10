Firmy mają poważny problem z pracownikami. Niewiele próbuje go rozwiązać

Z raportu Polskiego Forum HR "Trendy w zatrudnieniu 2022" wynika, że 9 proc. przebadanych firm twierdzi, że braki kompetencyjne ograniczały możliwości rozwoju organizacji. 23 proc. je odczuło, ale nie wpływały one na działalność przedsiębiorstwa.

Najczęściej braki kompetencyjne diagnozują duże firmy - 40 proc. Największe deficyty deklarują firmy sektora transportu i logistyki oraz motoryzacji. Najbardziej są one odczuwalne w regionie centralnym oraz południowo-zachodnim.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Czy zatrzymanie byłych szefów Work Service położy się cieniem na reputacji agencji zatrudnienia?

W badanym okresie listę kompetencji najtrudniejszych do pozyskania otwierają kompetencje: techniczne i inżynieryjne, sprzedażowe i marketingowe oraz umiejętności obsługi maszyn.

Nadal bardzo niski odsetek firm diagnozuje jakich kompetencji będzie potrzebować w ciągu najbliższych dwóch lat. Tylko co czwarta firma dokonuje tej analizy. Najczęściej robią to duże firmy (33 proc.), znacznie rzadziej firmy średnie (25 proc.) i małe (23 proc.).

- Słabe przygotowanie pracodawców nadal zaskakuje. Z wiadomych przyczyn duże firmy są dużo bardziej świadome problemu i realizują działania, które mają na celu zabezpieczenie ich przyszłych potrzeb kompetencyjnych. Nie mniej jednak, 33 proc. to bardzo mało. Znaczenie obszaru HR w przygotowaniu strategii rozwoju firmy musi wzrosnąć. Obserwujemy te zmiany, ale następują one zbyt wolno – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Również z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że firmy mają problemy ze znalezieniem ludzi o odpowiednich kompetencjach (90 proc. wskazań). Ponadto 1/3 z nich twierdzi, że to jest duża bądź bardzo duża bariera w rozwoju biznesu. Aż 7 na 10 firm nie robi z tym nic - nie inwestują i nie planują inwestować w kapitał ludzki.

- Kręcimy się w kółko. Z jednej strony przedsiębiorcy mówią, jak jest strasznie ciężko na rynku pracy, ale z drugiej - gdy ich pytamy, co z tym robią, to okazuje się, iż niewiele. Chciałbym, żebyśmy wyszli z zaklętego kręgu - komentuje Andrzej Kubisiak z PIE.

Jak podkreśla Andrzej Kubisiak, sytuacja będzie coraz gorsza, ponieważ ludzi na rynku pracy będzie coraz mniej.

- Musimy coś z tym zrobić, i to zaraz. Jeśli tego nie zrobimy, to przy malejącej puli pracowników niedopasowanie będzie nam jeszcze bardziej przeszkadzać - dodaje Kubisiak.

Również z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów” wynika, że skala trudności w zrekrutowaniu pożądanych pracowników w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak wynik jest niższy o 11 punktów procentowych niż rok temu. W raporcie z 2021 roku o braku kandydatów mówiło 81 proc. firm, w 2019 roku było to o 11 punktów procentowych mniej, czyli 70 proc. - dokładnie tyle, ile pokazuje tegoroczna analiza.

Lista potrzebnych kompetencji się zmienia

Firmy deklarują, że zmiana kompetencji w ciągu najbliższych 2 lat, będzie dotyczyła 19 proc. pracowników na stanowiskach produkcyjnych i 21 proc. na stanowiskach nieprodukcyjnych. W sektorze motoryzacji, aż 26 proc. pracowników produkcyjnych i 34 proc. nieprodukcyjnych będzie musiała podnieść swoje kwalifikacje.

- W sektorze motoryzacji bardzo wyraźnie obserwujemy rewolucję, jeśli chodzi o profile kompetencyjne pracowników. Głównym powodem jest oczywiście rozwój elektromobilności. Dodatkowo należy pamiętać, iż Polska jest daleko w tyle jeśli chodzi o poziom robotyzacji przemysłu. Zmiany w tym zakresie są konieczne, co z kolei przyczynia się do tworzenia popytu na nowe kompetencje – dodaje Anna Wicha.

Najbliższe dwa lata cechować będzie wysoki popyt na umiejętności sprzedażowe i marketingowe, poszukiwać ich będzie aż 37 proc. przedsiębiorstw, przy czym najczęściej będą to firmy średnie i małe, głównie w sektorze usług finansowych, handlu i motoryzacji.

"Pandemia zapoczątkowała pasmo gwałtownych zmian na rynku pracy"

Pracodawców zapytano, które czynniki będą miały największy wpływ na kształtowanie zatrudnienia w firmie. Aż 48 proc. respondentów wskazało rosnące wynagrodzenia, 41 proc. trudności z pozyskiwaniem kandydatów i 40 proc. niepewność otoczenia makroekonomicznego.

Jednocześnie dla dużych firm najważniejszym elementem są trudności z pozyskiwaniem kandydatów – wyszczególniło je 49 proc. badanych, jest to też czynnik najczęściej wskazywany w sektorze transportu i logistyki. Rosnące wynagrodzenia są największą bolączką firm średnich i małych, głównie w sektorze przemysłu spożywczego i handlu.

Czytaj też: Przybywa agencji zatrudnienia. Takiego boomu dawno nie było

- Pandemia zapoczątkowała pasmo gwałtownych zmian na rynku pracy. Poziom niepewności rośnie, co ma duże znaczenie jeśli chodzi o decyzje pracodawców w zakresie zatrudnienia. Wiemy, że optymizm pracodawców jeśli chodzi o plany zatrudnieniowe słabnie, zmniejszyła się też znacznie dynamika wzrostu liczby publikowanych ofert pracy i co gorsza, firmy wstrzymały inwestycje, co oznaczać będzie brak nowych miejsc pracy. Na to wszystko nakłada się obawa, że jeśli dojdzie do zwolnień, odzyskanie utraconych pracowników, przy tych deficytach kompetencyjnych, które mamy, będzie niemożliwe – komentuje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR, szef agencji Trenkwalder.

Wykorzystanie usług agencji zatrudnienia

W badanych sektorach 11 proc. przedsiębiorstw korzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usługi rekrutacyjnej, 8 proc. z pracy tymczasowej. Z usług agencji zatrudnienia korzystają najczęściej firmy duże: 26 proc. z nich korzystało z rekrutacji, 22 proc. z pracy tymczasowej, 10 proc. z RPO (outsourcing procesu rekrutacji).

Wykorzystanie usługi rekrutacyjnej najczęściej występuje wśród pracodawców z sektora przemysłu spożywczego, usług dla biznesu, finansowego. Praca tymczasowa najpopularniejsza jest w sektorze przemysłu i motoryzacji.

Źródło: Polskie Forum HR

- Historycznie w Polsce praca tymczasowa związana jest z przemysłem, głównie z motoryzacją oraz z zatrudnianiem pracowników na stanowiska produkcyjne czy do wykonywania prostych prac. Rekrutacja z kolei jest usługą wykorzystywaną przez firmy praktycznie w każdym sektorze. Znaczenie usług HR z pewnością będzie rosło. Deficyt kandydatów z jednej strony spowodował spadek liczby pracowników tymczasowych w ostatnich miesiącach, z drugiej wpłynął na znaczny wzrost zapotrzebowania na usługę rekrutacyjną. Potwierdzają to dane firm członkowskich Polskiego Forum HR. Firmy coraz częściej będą szukały wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów, które z jednej strony przyczynią się do podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych, z drugiej, biorąc pod uwagę coraz większą zmienność otoczenia, dostarczą rozwiązań w zakresie elastycznego zarządzania pracownikami – dodaje Anna Wicha.

Wzrosty w agencjach zatrudnienia

O tym, że agencje zatrudnienia na brak pracy nie mogą narzekać świadczą także inne dane Polskiego Forum HR. Okazuje się, ze w drugim kwartale 2022 roku całkowite obroty firm członkowskich wyniosły 1 382 mln zł. To 4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 roku.

Firmy odnotowały spore wzrosty dotyczące procesów rekrutacyjnych realizowanych na rzecz polskich pracodawców. Obroty w tym zakresie wzrosły o 40 proc. do poziomu 78 mln zł. Warto zaznaczyć, że wzrost ten w pierwszym kwartale roku był dużo wyższy i wynosił 69 proc.

W ujęciu rocznym w górę - o 14 proc. - poszły obroty firm członkowskich PFHR w zakresie outsourcingu. W omawianym okresie wyniosły 356 mln zł. Jednak porównując pierwszy kwartał do drugiego kwartału, widoczny jest spadek o kilkadziesiąt milionów złotych. W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku obroty w tym zakresie wyniosły 410 mln zł.

O 24 proc. w górę poszły z kolei obroty firm członkowskich PFHR w zakresie

delegowania pracowników. W omawianym okresie wyniosły 64 mln zł.

Natomiast największy wzrost miał miejsce w usługach z zakresu RPO. Wyniosły one 107 proc. Obroty firm członkowskich PFHR w zakresie RPO wyniosły 34 mln zł.