Firmy dają przykład. Zatrudniają osoby neuroróżnorodne i sobie to chwalą

DXC Dandelion to projekt wspierający neuroróżnorodność w IT realizowany przez DXC Technology od 2014 roku w Australii, Nowej Zelandii i Polsce (Fot. mat. pras. DXC)

Zarządzanie neuroróżnorodnym zespołem jest wyzwaniem, jednak korzyści z zatrudniania osób w spektrum są spore. Decyduje się na to coraz więcej firm.

- Zależało nam na tym, by nie tylko umożliwić osobom z diagnozą autyzmu, ADHD czy dysleksji zdobycie doświadczenia w obszarze IT, ale także stworzyć dla nich przyjazne miejsce pracy. Dlatego postawiliśmy na edukację. Chcemy szerzyć wiedzę na temat neuroróżnorodności wśród naszych pracowników, pomagając im zrozumieć potrzeby osób będących w spektrum autyzmu, a także wartość dodaną płynącą z pracy zespołów, których członkami są uczestnicy projektu. Warsztaty z ekspertami spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, dlatego już teraz planujemy kolejne edycje - mówi Agata Siebiesiewicz, HR Business Partner w polskim oddziale DXC Technology.

Prowadzone są także wewnętrzne szkolenia dla pracowników w zakresie neuroróżnorodności, percepcji, stylów komunikacji osób w spektrum autyzmu i efektywnych sposób współpracy. Szczególną uwagę poświęca się także metodom budowania własnej wartości przez osoby neuroróżnorodne czy wyzwaniom wynikającym z przebodźcowania. Do tej pory w warsztatach pomagających stworzyć środowisko pracy przyjazne osobom neuroróżnorodnym udział wzięło ponad 600 osób.

DXC Dandelion to projekt wspierający neuroróżnorodność w IT, realizowany przez DXC Technology od 2014 roku w Australii i Nowej Zelandii. Inicjatywa doczekała się pierwszej edycji także w Polsce. W styczniu 2023 r. lokalny oddział DXC przyjął 12 osób rozwijających się w spektrum autyzmu na stanowiska junior data engineer i junior software technical engineer. Trwa ich onboarding, a także szkolenia dla pracowników.

- Potrzeby osób neuroróżnorodnych nie różnią się od potrzeb osób neurotypowych, ponieważ wszyscy mamy je takie same. Różnica polega jednak na ich rozumieniu, zaspokajaniu, ale także intensywności – dobrym przykładem są potrzeby sensoryczne, które wymagają dużej uważności zarówno ze strony osób w spektrum, ale także ich współpracowników. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na nasz szacunek i zrozumienie, że ktoś może w inny sposób niż my potrzebować poradzić sobie z napływającymi z otoczenia bodźcami, czy – w pewnych sytuacjach – wręcz od nich uciec. Dajmy im na to przestrzeń – podkreśla Izabela Hnidziuk-Machnica, autism spectrum consultants w DXC Technology.

Od początku istnienia programu Dandelion we wszystkich oddziałach firmy pracę znalazło ponad 200 uczestników programu. Wskaźnik retencji utrzymuje się na poziomie 92 proc., a produktywność zespołów, w których pracują uczestnicy projektu, rośnie nawet o 30-40 proc.

Te firmy zatrudniają osoby neuroróżnorodne i sobie to chwalą

Osoby neuroróżnorodne zatrudniają m.in. EY czy Procter & Gamble. Dlaczego? Przez to, że na świat patrzą inaczej. Ich tok myślenia jest inny od klasycznego, który charakteryzuje większość społeczeństwa. Do tego wyróżniają ich ponadprzeciętne umiejętności analityczne i matematyczne. Zdolność logicznego myślenia mają na bardzo wysokim poziomie. Mają wysoko rozwiniętą umiejętność dostrzegania szczegółów i nie mają problemu, by na złożonych zadaniach skoncentrować się przez dłuższy czas. Często wyłapują wzorce, schematy, których inni - mimo największych starań - nie są w stanie zauważyć. Koncentrują się na innych rzeczach niż te, na których swoją uwagę skupiają osoby neurotypowe.

W polskim oddziale EY inspiracją dla rozpoczęcia projektu "Neuroróżnorodności w EY Polska" była wizyta kolegów z firmy, którzy na co dzień pracują w USA. Miała ona miejsce jeszcze przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa.

- Nasze działania rozpoczęliśmy na początku 2021 roku. Przez kolejne miesiące przechodziliśmy szereg szkoleń, w trakcie których szeroko omawialiśmy wszystkie kluczowe zagadnienia związane z procesem wprowadzania osób neuroróżnorodnych jako nowych członków zespołu. To była nasza odpowiedzialność, aby stworzyć im możliwie jak najbardziej przyjazne miejsce do pracy. W efekcie zyskaliśmy 6 nowych koleżanek i kolegów - opowiada Andrzej Gab, dyrektor, menedżer operacyjny, Neurodiversity Center of Excellence w EY Polska.

