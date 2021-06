Firma z branży HR rekrutuje. Do końca roku chce zatrudnić nawet 100 osób

AMS planuje powiększyć zespół. Firma obecnie zatrudnia ponad 300 pracowników, a do końca roku chce zrekrutować kolejnych 100.

Autor: KDS

• 23 cze 2021 16:15





AMS planuje zatrudnić nawet 100 pracowników (fot. Facebook/AMS Poland)

REKLAMA

AMS to globalny dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. W Trójmieście obecny jest od sześciu lat. Zaczęło się skromnie - od dziesięcioosobowego zespołu w małym, tymczasowym biurze w centrum biznesowym Alchemia. Bardzo szybko nowa siedziba rozrosła się do 300-osobowego centrum obsługującego ponad 20 globalnych klientów. Teraz poinformowała o planach rozwojowych. Do końca 2021 roku planuje zatrudnić 50-100 osób.

Otwarte stanowiska obejmują zarówno role wymagające jedynie dobrej znajomości języka, na których zapewnione jest pełne przeszkolenie, jak i specjalistyczne stanowiska w dziedzinie rekrutacji, business intelligence, analityki i programowania full stack.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pracownicy AMS reprezentują 50 narodowości i pochodzą z różnych środowisk. Według liderów firmy połączenie zróżnicowanych perspektyw i doświadczeń, jakie pociąga za sobą różnorodność, przynosi wiele korzyści dla biznesu - pobudza innowacje i sprzyja kreatywnemu rozwiązywaniu problemów. Z tego względu są to podstawowe wartości AMS.

- Diversity and Inclusion (różnorodność i integracja) zawsze były częścią DNA naszej firmy - mówi Paweł Hajduk, dyrektor AMS Gdańsk Centre. - Dlatego Trójmiasto, a w szczególności Gdańsk, z jego długą tradycją wielokulturowego miasta i polityką otwartości i solidarności, jest dla nas idealnym miejscem. Chcemy budować kulturę biznesową opartą na równości i tolerancji. Aby zapewnić realizację tych celów stworzyliśmy sieci pracownicze oraz rady ds. różnorodności i integracji. W AMS wartości te były traktowane priorytetowo długo zanim hasła te stały się tak popularne. Podobnie elastyczność pracy, bardzo aktualny temat ostatnich miesięcy, od dawna jest nieodłącznym elementem naszej kultury biznesowej - dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU