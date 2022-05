Firma technologiczna otwiera kolejny oddział w Polsce. Rekrutuje specjalistów IT

DataArt, firma zajmująca się doradztwem technologicznym, otwiera nowe biuro w Łodzi. W ciągu najbliższych miesięcy planuje zatrudnić w nim 80 specjalistów IT.

• 6 maj 2022 11:57





Łódzki oddział to czwarte biuro DataArt w Polsce (Fot. DataArt)

Łódzki oddział to czwarte biuro DataArt w Polsce. Firma działa obecnie w Lublinie, Wrocławiu oraz Krakowie.

- Globalne zapotrzebowanie na usługi IT rośnie w niespotykanym tempie, stąd decyzja o rozszerzeniu działalności DataArt w Polsce. Łódź ze względu na swój niebywały potencjał akademicki jak i dużą bazę rozwiniętego sektora IT jest bardzo atrakcyjnym miejscem do tworzenia nowego centrum R&D. Jesteśmy przekonani, że w krótkim czasie uda się nam w Łodzi zbudować organizację składającą się z 80 specjalistów IT – mówi Paweł Krasowski, szef oddziału DataArt w Łodzi.

- To ambitny cel na tak trudnym rynku programistów, jednak potrafimy konkurować o najlepszych i pracować z nimi przez długi czas. Obecnie ponad 35 proc. pracowników DataArt jest z nami dłużej niż trzy lata, a niemal 59 proc. to seniorzy i eksperci. Oferujemy inspirujące i stabilne środowisko pracy, jesteśmy w stanie utrzymać współpracę znacznie dłużej niż jest to obserwowane na rynku u innych dostawców usług IT– dodaje Krasowski.

Do biura w Łodzi poszukiwani są przede wszystkim specjaliści w technologiach Java, JavaScript, .NET, Android, iOS, a także testerzy oprogramowania oraz analitycy biznesowi.

- Naszą uwagę skupimy nie tylko na poszukiwaniu doświadczonych inżynierów, ale także młodych i ambitnych juniorów czy stażystów. Osoby z mniejszym doświadczeniem w branży, w tym studenci, z pewnością zauważą aktywność DataArt na lokalnych uczelniach oraz kooperację z miejskimi podmiotami – podkreśla Krasowski.

DataArt w Polsce

Otwarcie nowego biura w Łodzi to kolejna inwestycja DataArt w Polsce. Pod koniec 2021 roku, firma uruchomiła biuro w Krakowie, która do końca bieżącego roku planuje zatrudnić blisko 100 osób.

DataArt rozpoczęła działalność w Polsce w 2014 roku, zaczynając od 30-osobowej organizacji w Lublinie. Po niecałych 12 miesiącach, zespół wzrósł do 100 osób, a firma uruchomiła kolejne biuro we Wrocławiu.

Firma współpracuje obecnie w Polsce z ponad 400 specjalistami IT i prowadzi procesy rekrutacyjne na 260 różnych stanowisk w całej Polsce

