Fintechy mocno oberwały. Przez pandemię 45 proc. musiało zwalniać i ciąć wynagrodzenia

Pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 mocno odbiła się na sytuacji fintechów.

Niemal połowa z nich musiała podejmować najtrudniejsze decyzje - o zwolnieniu pracowników lub obniżaniu im wynagrodzenia.

Blisko 70 proc. przedstawicieli branży uważa, że w II kwartale 2021 roku sytuacja sektora fintech wróci do nomy.

Jak wynika z raportu fintek.pl, aż 45 proc. badanych musiało zwolnić pracowników lub obciąć im wynagrodzenia. Blisko 3/5 fintechów, które musiały przeprowadzić zwolnienia, ograniczyły je do 1/5 zatrudnionych. Więcej niż 40 proc. pracowników zwolnić musiało tylko 12 proc. firm.

- Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa odcisnął piętno na prawie wszystkich branżach. Pułap 45 proc. zwolnień w firmach finansowo-technologicznych wynika raczej z szoku rynkowego wynikającego z zetknięciem się z nowym zjawiskiem, jakim jest globalna pandemia - komentuje Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Fintek.pl i KLANG! Media.

Czytaj więcej: Zwolnienia i cięcia w Bitronie. Pracownicy przeciwni polityce firmy

Kto mógł, ten ratował miejsca pracy proponując obniżenie pensji. I tak – 44 proc. podmiotów, które zmniejszyło fundusz płac, dokonało obniżki najwyżej do 20 proc.. Pracodawcy, którzy stają przed koniecznością przygotowania wypowiedzeń, stosują „hybrydowe” rozwiązania wedle zasady, że lepiej jest zachować możliwie jak najwięcej etatów, bo zwolnienia zdecydowanie bardziej godzą w morale niż niewielkie obniżki.

- Zwykle najbardziej zagrożeni są młodzi pracujący na podstawie umów cywilno-prawnych. Dla pokolenia tzw. post-millenialsów zwolnienia, redukcje czy też problemy ze znalezieniem pracy to całkowita nowość – niektórzy nasi rozmówcy podkreślali, że część zwalnianych młodych pracowników, prawdopodobnie nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji - wskazuje Dąbrowski.

Autorzy badania zapytali również o powrót do normalności. Blisko 70 proc. przedstawicieli branży jest przekonana, że w II kwartale 2021 roku sytuacja sektora fintech wróci do nomy. Prawie 18 proc. z nich uważa, że stanie się to już w III kwartale 2020. - Można być prawie pewnym, że w przypadku tak innowacyjnej branży jak fintech, wraz z powrotem stabilności finansowej, powróci stabilność zatrudnień - podsumowuje Dąbrowski.

CZYTAJ DALEJ »

Jak wynika z danych GUS, w I kwartale 2020 r. zlikwidowanych zostało w Polsce 119,9 tys. miejsc pracy (35,2 proc. więcej niż w I kwartale 2019 r.). Były one najczęściej likwidowane w jednostkach, w których pracowało do 9 osób - 50,3 tys. (42 proc.), jak również w jednostkach od 10 do 49 pracujących - 46,1 tys. (38,4 proc.). Najczęściej zwalniały firmy prowadzące działalność w zakresie handlu i naprawy pojazdów samochodowych (29,9 proc. ogółu likwidowanych miejsc pracy) oraz przetwórstwa przemysłowego (15,3 proc.). Najmniej miejsc pracy ubyło w spółkach związanych z górnictwem i wydobywaniem - 0,1 proc. ogółu likwidowanych miejsc pracy.