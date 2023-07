Finlandzkie miasto Tampere walczy o polskich specjalistów IT

Tampere, miasto położone w Finlandii, szuka specjalistów IT poza granicami kraju. By przykuć uwagę m.in. polskich specjalistów miasto chce zorganizować hackaton rekrutacyjny online - Game On!.

Tampere, miasto położone w Finlandii, przyciąga rozwijające się startupy i firmy technologiczne, takie jak Valmet i Treon. Rozwija się tu społeczność pasjonatów technologii, którzy budują ekosystemy startupowe specjalizujące się m.in. w dziedzinie uczenia maszynowego, technologii obrazowania oraz technologii mobilnych i produkcyjnych.

Miasto potrzebuje nowych talentów. By przykuć uwagę m.in. polskich specjalistów miasto chce zorganizować hackaton rekrutacyjny online - Game On!, który odbędzie się 14 - 15 września.

- Chcemy, aby Tampere i lokalna branża technologiczna kojarzyły się polskim specjalistom i właścicielom startupów przede wszystkim z nowymi, inspirującymi możliwościami. Wydarzenie rekrutacyjne Game On! Hack-a-job in Tampere to świetna okazja, aby poznać firmy technologiczne w Tampere i nawiązać nowe kontakty biznesowe – mówi Mari Taverne, director of international talent attraction and migration miasta Tampere.