Fachowcy dyktują teraz warunki. Chcą zarabiać jak inżynierowie

Jak wygląda w tej chwili sytuacja na rynku pracy?



Joanna Cesarz, dyrektor HR w Wielton Polska: - Wbrew wcześniejszym obawom skutki pandemii nie są wyraźnie odczuwalne na rynku pracy. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy transport był bardzo ważną gałęzią gospodarki, a co za tym idzie - zapotrzebowanie na produkcję naczep i przyczep nieustannie rośnie. Mamy wiele zamówień, którym musimy sprostać, dlatego zatrudnienie w naszej organizacji stale wzrasta i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Duże zapotrzebowanie oraz zaskakująco niski poziom bezrobocia stanowią nie lada wyzwanie dla nas, HR-owców.

Coraz częściej mówi się, że nie mamy już rynku pracownika, ale rynek specjalisty. Podziela pani tę opinię - czy faktycznie trudno o nich na rynku pracy?

- W marcu 2020 r. wszyscy spodziewaliśmy się, że ten trend się odwróci i będziemy świadkami powrotu do rynku pracodawcy. Tak się jednak nie stało i mierzymy się z podobną sytuacją, jak przed pandemią. Pozyskanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów - inżynierów, konstruktorów, technologów - w dalszym ciągu jest wyzwaniem.

Konkurujemy na rynku z pracodawcami z dużych aglomeracji. Zachęcenie do relokacji do mniejszej miejscowości, jak nasza, wymaga kreatywności i dużej otwartości na potrzeby potencjalnych kandydatów. Ponownie odnotowujemy rynek kandydata, a to oznacza, że nasze starania, by pozyskać kompetentną kadrę, są bardzo zintensyfikowane.

Jakie stanowiska najtrudniej jest obsadzić?

- W związku z rozwojem firmy i wzrostem zatrudnienia w obszarach produkcyjnych, stale poszerzamy kadrę inżynierską. Praca na stanowisku konstruktora, technologa, inżyniera procesu oraz pokrewnych wymaga dużej wiedzy specjalistycznej, często zdobywanej latami na najlepszych uczelniach i w dużych firmach. Pozyskanie tego rodzaju specjalistów stanowi duże wyzwanie. Z tego powodu budujemy zaplecze inżynierskie, współpracując z Politechniką Łódzką i Śląską, a także już na etapie szkoły średniej - poprzez objęcie patronatem nad klasą o profilu politechnicznym. Rozwijamy również na większą skalę zakres programów stażowych.

Dodatkowo blisko współpracujemy z władzami miasta, podejmując starania, aby zwiększyć atrakcyjność Wielunia jako miejsca do życia i pracy dla młodych ludzi.

Zapewne niełatwa jest również rekrutacja specjalistów związanych z robotyzacją produkcji. W Wieltonie powstały nowe działy związane z nowoczesnymi technologiami - programowania robotów czy utrzymania ruchu. Jak wygląda rekrutacja w tym obszarze?

- Nowoczesne technologie i postępująca robotyzacja stawiają przed nami coraz to nowe wyzwania. W naszej firmie mamy roboty spawalnicze oraz całe zautomatyzowane linie produkcyjne, które wymagają od pracowników ogromnej wiedzy, ale też ciekawości świata i chęci rozwoju, technologia bowiem nie poczeka - rozwija się nieustannie.

Pracownicy obsługujący czy programujący roboty są niezwykle pożądani na rynku pracy, głównie ze względu na fakt, że jest ich niewielu i muszą posiadać wysokie kompetencje. Rekrutacje często stanowią duże wyzwanie, dlatego przede wszystkim zależy nam na maksymalnym obniżeniu rotacji, zaspokojeniu potrzeb i rozwijaniu kompetencji naszej kadry.

Równolegle staramy się angażować pracowników w coraz to ciekawsze projekty, w tym międzynarodowe, które są okazją do wymiany doświadczeń, zdobywania nowej wiedzy i rozwoju.

Jak zachęcają państwo kandydatów do pracy?

- Jesteśmy bardzo aktywni i stawiamy na kompleksowe działania EB. Szczególne starania podejmujemy lokalnie - regularnie publikujemy ogłoszenia w mediach, wielunianie mogą też znaleźć nasze banery i plakaty w różnych częściach miasta.

W naszej okolicy, w której znajduje się wiele zakładów produkcyjnych, kluczowe jest, aby czymś się wyróżnić i zapisać w pamięci potencjalnym kandydatom. Odpowiedzią na tę potrzebę jest m.in. kampania wizerunkowa w naszych social mediach i poza nimi. Skupiamy się w znacznej mierze na działaniach online - stworzyliśmy pierwszy w naszej historii klip rekrutacyjny, publikujemy sponsorowane artykuły w lokalnych portalach.

Jednak, co najważniejsze, to za działaniami wizerunkowymi idą też atrakcyjne warunki, które oferujemy kandydatom. Należą do nich wynagrodzenie, które stale dopasowujemy do wymagań rynkowych, zmodyfikowany w ostatnim czasie system premiowy, bogaty portfel benefitów pozapłacowych, w tym takich jak: prywatna opieka medyczna i dostęp do usług psychologa oraz psychiatry czy dofinansowanie zajęć sportowych.

Kandydaci mogą przebierać w ofertach, dlatego ich oczekiwania finansowe rosną. Jak bardzo jest odczuwalna presja płacowa?

- Powszechny dostęp do pracy za granicą, a także szybki rozwój krajowej gospodarki powodują, że oczekiwania polskich kandydatów w żaden sposób nie odstają od krajów zachodnich. Od dłuższego czasu mamy szeroki dostęp do informacji o wynagrodzeniach w różnych branżach i na rozmaitych stanowiskach - jest to coraz bardziej transparentne.

Często pytanie o wysokość oferowanego wynagrodzenia jest pierwszym, jakie pracownicy fizyczni zadają w trakcie aplikowania do firmy. W obszarach produkcyjnych jest to ważny, a może nawet decydujący, czynnik podczas poszukiwania czy zmiany pracy. Fachowcy, jak spawacze czy lakiernicy, którzy są w naszej branży niezwykle pożądani - a niestety zmagamy się z ich dużym niedoborem na rynku pracy, często oczekują wynagrodzenia na poziomie specjalisty czy inżyniera.

Jednym ze sposobów na pozyskanie pracowników jest współpraca ze szkołami średnimi. Jak wygląda to w Wieltonie?

- Objęliśmy patronatem dwie klasy w lokalnych szkołach. W klasie branżowej o profilu mechanik-monter maszyn i urządzeń kształcimy fachowców, którzy w przyszłości mogą zasilić nasz zespół. Już w trakcie nauki odbywają u nas praktyki, mogą korzystać z nowoczesnej pracowni spawalniczej, nabyć kierunkowe uprawnienia w zakresie spawania. Każdy z nich po zakończeniu edukacji otrzymuje od nas ofertę pracy i, co bardzo mnie cieszy, zdecydowana większość postanawia związać się z Wieltonem na dłużej. Na początku zwykle w obszarach produkcyjnych, jednak zaangażowani pracownicy mogą szybko awansować w strukturach firmy.

Ciągły rozwój jest możliwy dzięki szerokiemu zapleczu inżynierskiemu, które kilka lat temu również postanowiliśmy zacząć budować już na etapie szkoły średniej. Objęliśmy patronatem klasę politechniczną w liceum ogólnokształcącym. Dzięki dedykowanemu programowi nauczania, uczniowie nabywają wiedzę z zakresu programowania 3D, języka angielskiego w biznesie, a przez cały okres nauki otrzymują wsparcie merytoryczne naszych inżynierów. Chętnie pokazujemy im, jak działa firma, a także jak odnaleźć się na rynku pracy. Pierwszy rocznik naszych uczniów zdał w tym roku maturę, więc nie możemy ocenić długofalowych skutków tej współpracy, ale dziś już wiemy, że pierwsi absolwenci rozpoczną z nami współpracę w ramach programu stażowego, jeszcze przed rozpoczęciem studiów.

Współpracujecie także z uczelniami wyższymi. Jakie kierunki objęliście patronatem?

- W 2018 r. nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Łódzką, a od 2016 r. współdziałamy z Politechniką Śląską, na której objęliśmy patronatem kierunek mechatronika oraz od bieżącego roku także mechanika i budowa maszyn. W ramach współpracy nie tylko dbamy o to, by program kształcenia był dopasowany do potrzeb rynkowych polskich przedsiębiorstw, ale także udostępniamy swoją infrastrukturę badawczą w dziale badawczo-rozwojowym w Wieluniu. To tu młodzi specjaliści oraz inżynierowie podczas praktyk i staży znajdują praktyczne zastosowanie dla zdobywanej wiedzy i mogą rozwijać swoją techniczną kreatywność.

Od 2018 r. wspieramy również naszą wiedzą merytoryczną nowy kierunek zarządzania jakością i produkcją na wydziale zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

By dotrzeć do kandydatów, rozpoczęliście niedawno nową kampanię employer brandingową. Na czym skupiacie swoje działania?

- W rozwijającej się organizacji z dużymi ambicjami i potencjałem, jak nasza, przyjęcie strategii EB wydaje się być naturalnym i bardzo potrzebnym krokiem, na który zdecydowaliśmy się jakiś czas temu. Z początkiem bieżącego roku przyjęliśmy strategię EB, której hasłem przewodnim jest „Wiele dróg - wspólny kierunek”. Wielton tworzą naprawdę różnorodni ludzie, z różnych stron Polski i świata, o rozmaitych kompetencjach, jednak ciągle mamy wspólny cel, czyli pracę w stabilnej firmie, wśród przyjaciół, w której każdy lubi to, co robi.

Strategia obejmuje szereg działań wewnętrznych, takich jak usprawnienie komunikacji wewnętrznej, regularne badania nastrojów, budowanie zaangażowania pracowników. Wiele działań w tym zakresie już podjęliśmy - uruchomiliśmy aplikację mobilną, która ułatwia proces komunikacji i onboardingu, przeprowadziliśmy badanie nastrojów, a to dopiero początek.

Czy w kampanię zaangażowani są pracownicy?

- Tak. Najbardziej wiarygodnymi ambasadorami firmy są jej pracownicy, dlatego zaprosiliśmy do udziału w projekcie kilku naszych pracowników, których sylwetki i historie zawodowe wykorzystujemy w działaniach promocyjnych.

Strategia EB ma też przedstawić Wielton jako atrakcyjne miejsce pracy dla osób z zewnątrz - stąd od kilku miesięcy w naszych social mediach można śledzić kampanię dotyczącą zagadnień HR i ludzi Wieltonu. Przygotowaliśmy także klip rekrutacyjny oraz ogłoszenia i banery, które zachęcają do dołączenia do naszego zespołu.

Wyzwaniem jest nie tylko pozyskanie, ale także zatrzymanie pracowników w firmie. Czy podwyżki na produkcji wystarczają, aby poprawić wskaźniki rotacji?

- Badania opinii pracowników, których staramy się z uwagą wysłuchiwać, pokazują nam, że wynagrodzenie jest kluczowe w przypadku pracowników fizycznych, ale nie jest to jedyny ważny czynnik. Kultura doceniania - budowana w oparciu o nasze wartości: ludzi, jakość, bezpieczeństwo i inicjatywę, transparentną komunikację wewnętrzną (dwustronną), traktowanie z szacunkiem i sprawiedliwie - to bardzo ważne, czysto ludzkie potrzeby, które ma każdy z nas niezależnie od stanowiska. To one pomagają budować zaangażowanie kadry i tworzyć przyjazne środowisko pracy, a co za tym idzie, zadowolonych pracowników, gotowych polecać firmę znajomym.

Na koniec chciałam zapytać o kobiety, które coraz chętniej pracują w branżach uchodzących za męskie. Ile kobiet pracuje w Wieltonie na produkcji?

- W Wieltonie produkujemy naczepy, przyczepy i zabudowy, które zwykle mają bardzo duże gabaryty i wymagają od pracowników siły fizycznej. To niestety dyskwalifikuje kobiety z wykonywania niektórych prac, jednak jest też wiele obszarów, w których panie z powodzeniem się odnajdują. Są to oczywiście działy administracyjne i wspierające produkcję, ale w naszym zespole znajdziemy też montażystki, operatorki maszyn, pomocniczki lakierników. Wszystkich kobiet zatrudnionych w obszarach produkcyjnych jest 140.

Zależy nam, aby tworzyć różnorodną i inkluzywną kulturę organizacyjną, dlatego płeć, pochodzenie czy doświadczenie nie jest kluczowym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę podczas doboru kadry. Stawiamy na kompetencje, zaangażowanie i ambicje.