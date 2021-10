Facebook zatrudni w Europie 10 tys. ludzi. Mają zbudować "lepszy internet"

Facebook zapowiedział zatrudnienie 10 tys. osób w Europie. Ich zadaniem będzie praca nad zapowiedzianą w 2021 r. koncepcją metaverse. Ma to być wirtualna platforma do gier, spotkań, ale także do pracy.

Autor: Tomasz Klyta

• 18 paź 2021 12:04





W ciągu 5 lat Facebook planuje zatrudnić w UE 10 tys. inżynierów (fot. Pixabay)

Facebook zapowiedział utworzenie 10 tys. miejsc pracy w Europie w ciągu kolejnych 5 lat. Mają to być miejsca pracy dla "wysoce wyspecjalizowanych inżynierów". Facebook przyznał, że dotychczasowe inwestowanie w Unii Europejskiej przyniosło firmie wiele korzyści, w tym dostęp do dużego rynku konsumenckiego, a także pierwszorzędnych uniwersytetów z "wysokiej jakości talentami".

Jak zauważyli komentatorzy BBC, nie jest przypadkiem, że ogłoszenie o planach rozwoju w Facebooka w Europie zbiegło się z niedawnym skandalem. Przypomnijmy, że 4 października doszło do globalnej awarii Facebooka, w tym należących do niego platform: Instagrama, Messengera oraz aplikacji Whatsapp. Trwała ona ponad 6 godzin i dotknęła 3 mld użytkowników.

10 tys. nowych pracowników Facebooka w Europie, ma się zająć tworzeniem metaverse. Jest to zapowiedziana w 2021 r. koncepcja globalnej platformy internetowej. Jej użytkownicy mają - według wstępnych założeń - mieć możliwość jednocześnie wchodzić w interakcje zarówno z otoczeniem, jak i innymi użytkownikami. Ma to być możliwe m.in. z wykorzystaniem gogli VR.

Jak to określił sam Mark Zuckerberg, metaverse ma być "ucieleśnioną wersją internetu, lub też jego lepszym wcieleniem". Metaverse ma być nie tylko platformą do interakcji pomiędzy użytkownikami, ale także miejscem do grania a nawet pracy. Według obecnych planów, prace nad nową platformą mają potrwać od 10 do nawet 15 lat.

