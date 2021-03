Facebook nie dla czarnoskórych. "Dyskryminacja"

Amerykańska Komisja ds. Równości Zatrudnienia (Equal Employment Opportunity Commission) od sierpnia bada procedury Facebooka. Trzech kandydatów do pracy oraz pracujący w firmie menadżer twierdzą, że dyskryminowano ich ze względu na kolor skóry.

Kalina Olejniczak

Kalina Olejniczak • 8 mar 2021 15:50





Wśród zatrudnionych w Facebooku 48 tys. osób jest około 3,9 proc. czarnoskórych pracowników (fot.pixabay/artisticoperations)

Komisja podejrzewa, że polityka firmy może przyczyniać się do powszechnej dyskryminacji i dlatego prowadzi badanie systemowe.

Tak niski procent firmy technologiczne tłumaczą brakiem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów z grup niedoreprezentowanych.

Jeden z menedżerów Facebooka Oscar Veneszee Jr. i dwaj kandydaci, których nie przyjęto do pracy, wnieśli oskarżenie do EEOC w lipcu zeszłego roku. Trzeci odrzucony kandydat dołączył do sprawy w grudniu. Zarzucili oni Facebookowi dyskryminację czarnych kandydatów i pracowników poprzez opieranie się na subiektywnych ocenach i promowanie stereotypów rasowych.



Komisja podejrzewa, że polityka firmy może przyczyniać się do powszechnej dyskryminacji i dlatego prowadzi badanie systemowe, a nie tylko w sprawie wspomnianych przypadków - podaje Reuters. EEOC zazwyczaj rozwiązuje spory poprzez mediacje lub umożliwia powodom pozwanie pracodawców. Gdy urzędnicy agencji na bazie kilku przypadków prowadzą badanie "systemowe", może to skutkować pozwem reprezentującym całe grupy pracowników.



EEOC nie wniosła jeszcze zarzutów przeciwko Facebookowi. Jej dochodzenie może trwać jeszcze kilka miesięcy.



Brak innych kandydatów?

Rzecznik Facebooka Andy Stone odmówił komentarza na temat zarzutów. Zapewnił jedynie, że zapewnienie wszystkim pracownikom szacunku i bezpiecznego środowiska pracy jest zasadą firmy.



- Traktujemy wszelkie zarzuty dyskryminacji poważnie i badamy każdy przypadek - powiedział.

Facebook podaje, że wśród zatrudnionych 48 tys. osób w firmie jest około 3,9 proc. czarnoskórych pracowników.

Zwiększanie różnorodności rasowej i płciowej było i jest stałym wyzwaniem dla największych firm technologicznych, które w pewnym momencie tłumaczyły się brakiem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów z grup niedoreprezentowanych. Ostatnio pracownicy sektora technologicznego zaczęli publicznie kwestionować tę tezę i twierdzić w formalnych skargach, że to stronnicze praktyki zatrudnienia powodują nierówności.





Czytaj też: Poleć kolegę, dostaniesz 5 tys. Czytaj też: Gates Business Services Europe otwarte. Amerykańska firma szuka pracowników Peter Romer-Friedman, adwokat z kancelarii Gupta Wessler reprezentujący Veneszee i kandydatów do pracy uważa, że jedną z takich praktyk Facebooka jest przyznawanie pracownikom premii do 5000 dolarów, gdy kandydat, którego polecają, znajduje zatrudnienie. Powoduje to, że najczęściej polecane kandydatury powielają istniejący przekrój zatrudnienia, co jest niekorzystne dla czarnoskórych, którzy są rzadziej rekomendowani.



W grudniu 2020 roku Departament Sprawiedliwości USA oskarżył Facebooka o dyskryminację amerykańskich pracowników, uznając, że firma daje przy zatrudnieniu preferencje pracownikom tymczasowym, m.in. posiadaczom wizy H-1B. Wiza H-1B jest wymagana dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w celu wykonywania zawodu specjalistycznego i podjęcia zatrudnienia u konkretnego pracodawcy.



Google w zeszłym miesiącu zgodził się wydać 3,8 mln dolarów w odpowiedzi na zarzuty rządu USA, że zbyt mało płacił kobietom i pomijał je przy rekrutacji. Ten sam zarzut dotyczył wykluczania Azjatów.

