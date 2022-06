EY rekrutuje w Łodzi. Pomoże w przeprowadzce

EY rozszerza swoją działalność w Łodzi. Firma stworzy 150 miejsc pracy. Poszukiwane będą osoby z doświadczeniem w obszarze technologii, doradztwa biznesowego i zarządzania projektami.

• 2 cze 2022 15:12





W ramach inicjatywy Talents Without Borders w łódzkim oddziale EY powstanie 150 nowych miejsc pracy (Fot. Shutterstock)

W łódzkim oddziale EY powstanie 150 nowych miejsc pracy. Oferty pracy skierowane są do osób chcących rozwijać się w międzynarodowym środowisku, a podstawowym warunkiem jest znajomość języka angielskiego.

- Projekt Talents Without Borders jest odpowiedzią na wyzwania rynku pracy - z jednej strony zmniejszającej się dostępności polskich kandydatów, z drugiej napływu osób spoza naszego kraju. Tworząc nowe, atrakcyjne miejsca pracy zachęcamy do rozpoczęcia lub kontynuowania swojej kariery zawodowej właśnie w Łodzi - mówi Marek Grodziński, partner EY, lider praktyki GBS Consulting w regionie CESA.

Nowi pracownicy będą współtworzyć EY Center of Excellence, który wspiera biznesowe inicjatywy realizowane dla klientów firmy. W szczególności poszukiwani będą pracownicy posiadający doświadczenie w obszarach technologii, doradztwa biznesowego i zarządzania projektami. Obszary działań będą obejmować m.in. przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), cyberbezpieczeństwo, SAP oraz technology solution development

Dla wielu zatrudnionych osób Łódź stanie się miejscem, gdzie będą stawiać pierwsze zawodowe kroki w Polsce. Z tego względu oferowany przez EY pakiet benefitów, poza prywatną opieką zdrowotną, obejmuje dodatek relokacyjny w wysokości miesięcznej pensji, wsparcie psychologiczne i w nauce języka polskiego.

- W wyniku pandemii i będącej jej konsekwencją pracy zdalnej łodzianie coraz rzadziej dojeżdżają do pracy w Warszawie. Ten trend dostrzegają inwestorzy, którzy chętniej tworzą w Łodzi centra eksperckie i tym samym nowe wartościowe miejsca pracy dla najlepiej wykształconych i uzdolnionych pracowników. Łódź stała się atrakcyjnym miastem nie tylko do życia, ale także do rozwijania tu swojej kariery zawodowej - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

