Eurowings rekrutuje. Firma do końca roku chce zatrudnić 5000 osób

Aktualnie Eurowings zatrudnia 4700 osób. Do końca roku ta liczba ma się powiększyć (fot. Kevin Hackert/Unsplash)

Branża turystyczna powraca do przedpandemicznej formy w 2023 r., co skutkuje intensyfikacją działań rekrutacyjnych niemieckich linii lotniczych Eurowings. Po roku od zakończenia kryzysu wywołanego pandemią, firma osiągnęła nowy rekord zatrudnienia.

Obecnie, największy przewoźnik lotniczy w Niemczech zatrudnia ponad 4700 pracowników, w tym około 1500 osób dołączyło do załogi już po zakończeniu pandemii. Przede wszystkim pracownicy byli zatrudniani do obsługi operacji lotniczych Eurowings Germany i Eurowings Europe, a także w szybko rozwijającym się startupie IT Eurowings Digital GmbH, z siedzibą w Kolonii.

W rezultacie, linia lotnicza wchodzi w letni sezon wakacyjny z zespołem pracowników, którzy zapewnią obsługę i umożliwią podróż nawet 100 tys. pasażerom dziennie.

Eurowings planuje serię spotkań informacyjnych w celu dalszego rozwoju na rynku europejskim. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 11 lipca we Wrocławiu, a kolejne daty to: Kraków (12 lipca), Warszawa (13 lipca), Split (9 sierpnia) i Bukareszt (22 sierpnia).