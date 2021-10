Europa powoli wraca na stare tory. Zatrudnienie rośnie

W II kwartale 2021 roku zatrudnienie wzrosło w większości państw członkowskich Unii Europejskiej (w 25) a spadło w dwóch krajach - Estonii (-1,4 pp) i Rumunii (-0,3 pp).

W II kwartale 2021 r. w UE zatrudnionych było 189,3 mln osób (fot. Unsplash.com)

Eurostat, czyli europejski urząd statystyczny podał najnowsze dane na temat sytuacji na europejskim rynku pracy. Wynika z nich, że w II kwartale 2021 r. w UE zatrudnionych było 189,3 mln osób. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20–64 lat wyniósł 72,8 proc., co oznacza wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu z 72,1 proc. w pierwszym kwartale 2021 roku.

W II kwartale 2021 roku zatrudnienie wzrosło w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Najwyższy wzrost odnotowano w Słowenii (+2,8 pkt proc.) i Grecji (+2,1 pkt proc.), a następnie w Belgii i Luksemburgu (po 1,5 pkt proc.).

Między pierwszym a drugim kwartałem 2021 r. stopa bezrobocia spadła w 25 państwach członkowskich i wyniosła 7,1 proc. Oznacza to ogólny spadek o 0,3 pkt proc. Bezrobocie pozostało bez zmian we Francji (7,7 proc.) i wzrosło na Cyprze (z 8,0 proc. do 8,9 proc.). Największe spadki zaobserwowano w Austrii (z 7,6 proc. do 6,3 proc.), Danii (z 5,7 proc. do 4,5 proc.) i Słowenii (z 5,3 proc. do 4,4 proc.). W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 3,7 proc., co oznacza spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do I kwartału.

Ogólny zastój na rynku pracy zmniejszył się w większości państw członkowskich UE (25 krajów) w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. Pozostał stabilny w Czechach i nieznacznie wzrósł na Cyprze (+0,2 pkt proc.). Największe spadki odnotowano w Słowenii (-2,7 pkt proc.), Grecji i Danii (po -2,2 pkt proc.).

