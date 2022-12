Estoński Nortal otwiera biuro w Krakowie. Szuka specjalistów IT

Spółki technologiczne nie bez powodu wybierają stolicę Małopolski jako miejsce swojej działalności. Według danych z raportu „Kraków IT Market Report 2022” w mieście dostępnych jest ok. 50 tys. specjalistów IT. A liczba ta systematycznie rośnie, również za sprawą ok. 2,4 tys. absolwentów informatyki, opuszczających co roku mury krakowskich uczeni wyższych.

Jak mówi Kadi Tamkõrv, head of people & culture w Nortalu, Polska od dawna znajdowała się w centrum zainteresowania Nortal Group ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę, dogodną lokalizację i przyjazne dla zagranicznych inwestorów środowisko.

Czytaj też: OEX VCC otwiera centrum operacyjne. Planuje rekrutacje

- Wybór Krakowa na siedzibę naszego oddziału był naturalny - dodaje Tamkõrv. - Kraków oferuje dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz możliwości pozyskiwania młodych talentów z renomowanych szkół wyższych. To wszystko sprawia, że miasto stało się strategiczną lokalizacją dla firm IT i kluczowym hubem dla globalnego rynku.

Nortal zatrudnia developerów

Nortal rozpocznie działalność w biurach przejętej spółki Skelia w Kijowie, Lwowie i Krakowie, łącząc obecnych pracowników Skelii z globalną pulą talentów. Jednocześnie estońska firma zatrudni w Krakowie na początek ponad 50 nowych specjalistów, m.in. ds. rozwoju produktu, inżynierii oprogramowania, środowisk chmurowych i analizy danych.

Nortal to firma z branży transformacji cyfrowej założona w 2000 roku w Estonii. Posiada swoje biura w 24 krajach, m.in. USA, Estonii, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Omanie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl