Ericsson rekrutuje w Łodzi i Krakowie. Zatrudni 350 osób

350 osób planuje zatrudnić w ciągu roku polskie centrum badań i rozwoju szwedzkiej firmy Ericsson. Wśród osób poszukiwanych do rozwoju technologii mobilnych są głównie programiści, architekci systemów, testerzy, jak również szefowie projektów.

Autor: jk

• 15 wrz 2021 15:09





Polskie centrum R&D zatrudnia w Łodzi i Krakowie ponad 1700 osób (Fot. mat. pras.)

Polskie centrum R&D zatrudnia w Łodzi i Krakowie ponad 1700 osób i jest drugim największym tego typu ośrodkiem Ericssona w Europie po macierzystej placówce w Szwecji. Ośrodek rozszerza działalność sieci radiowej o grupę ekspertów odpowiedzialnych za oprogramowanie sieci szkieletowej, która jest istotnym elementem łączności urządzeń końcowych i radiowej sieci mobilnej.

Inżynierowe z polskiego ośrodka R&D firmy Ericsson tworzą oprogramowanie do komunikacji mobilnej na świecie oraz rozwijają nowe funkcje sieci 5G, zapewniając odpowiednią stabilność i przepustowość łączy. To dzięki pracy programistów zgłaszane są nowe patenty dotyczące łączności mobilnej. Tworzone w polskim centrum rozwiązania wyznaczają standardy i stają się obowiązującymi regulacjami technicznymi dla branży telekomunikacyjnej w ramach wprowadzanych norm 3GPP oraz innych organizacji standaryzacyjnych.



- Jesteśmy zlokalizowani w Polsce, ale pracujemy globalnie, tworząc zespoły projektowe ze specjalistami z 20 kolejnych centrów R&D firmy Ericsson na świecie. W naszym Centrum R&D w Łodzi i w Krakowie zatrudnimy osoby z doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym. W naszych projektach wykorzystujemy rozwiązania oparte o technologie C++, Java, .Net, Erlang oraz Python, a także Golang, Groovy, czy też technologię Cloud - mówi mówi Stefan Znarowski, nowy szef centrum R&D firmy Ericsson w Krakowie i Łodzi.

- Do zespołów pracujących nad rozwojem sieci od 2G do 6G przyjmujemy kolejnych programistów, testerów, system architektów, a także osoby koordynujące pracę takie jak Scrum Master czy kierownik liniowy. Swoje miejsce w zespole znajdą również trenerzy oraz liderzy techniczni, którzy będą pomagać w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań. Ericsson mocno inwestuje w badania i rozwój, w zeszłym roku na ten cel przeznaczono 17 proc. obrotów - dodaje.

