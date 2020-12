ERGO Hestia uczy pracowników programowania

ERGO Hestia organizuje drugi Bootcamp, w ramach którego swoich pracowników zamieni w specjalistów IT. - Dzięki kształceniu pracowników jesteśmy w stanie szybko odpowiedzieć na konkretne potrzeby biznesowe firmy, które wymagają wzmocnienia w organizacji i są na pograniczu obsługi klienta i IT. Taka możliwość jest nie do przecenienia szczególnie dziś, kiedy tak wiele procesów podlega digitalizacji - tłumaczy Oskar Jedynasty, dyrektor Działu Automatyzacji w Departamencie IT ERGO Hestii.

Absolwenci Bootcampu będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, projektując boty wspierające obsługę typowych spraw, z którymi zgłaszają się klienci (fot. materiały prasowe)

Rozpoczyna się skierowany do pracowników ERGO Hestii Bootcamp 2.0.

Kurs umożliwi rozwój zawodowy pracownikom interesującym się technologią, którzy nie mają doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

To już drugi Bootcamp organizowany przez ERGO Hestię. Dotychczas firma przeszkoliła pracowników w obszarze tworzenia robotów RPA.

Bootcamp 2.0 zostanie poświęcony projektowaniu botów konwersacyjnych, w tym chatbotów i voicebotów. W ramach półrocznego, nastawionego na praktykę kursu, uczestnicy zapoznają się m.in. z zasadami działania silników rozumienia języka naturalnego (NLU) oraz metodami integracji botów z zewnętrznymi systemami. Absolwenci Bootcampu będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności projektując boty wspierające typowych spraw, z którymi zgłaszają się klienci.

- W ten sposób chcemy wzmocnić kompetencje cyfrowe umożliwiające usprawnianie procesów operacyjnych. Jednak równie ważne jest dla nas tworzenie możliwości rozwoju dla pracowników, którzy wykazują zainteresowanie i predyspozycje do rozwoju w obszarze technologii informatycznych, a nie mają wykształcenia kierunkowego - komentuje Monika Wroniszewska z Biura Doboru i Rozwoju Kadr ERGO Hestii, opiekunka bootcampu.

To już drugi Bootcamp organizowany przez ERGO Hestię. Dotychczas firma przeszkoliła pracowników w obszarze tworzenia robotów RPA. W szkoleniu wzięły udział osoby rekrutujące się z różnych działów – zajmujące się m.in. likwidacją szkód, windykacji i obsługi klienta itp. Na początku 2020 roku firma korzystała z niespełna 30 robotów RPA. W ciągu 12 miesięcy podwoiła tę liczbę.

- Dzięki kształceniu pracowników jesteśmy w stanie szybko odpowiedzieć na konkretne potrzeby biznesowe firmy, które wymagają wzmocnienia w organizacji i są na pograniczu obsługi klienta i IT. Taka możliwość jest nie do przecenienia szczególnie dziś, kiedy tak wiele procesów podlega digitalizacji - dodaje Oskar Jedynasty, dyrektor Działu Automatyzacji w Departamencie IT ERGO Hestii.

Warto przypomnieć, że ERGO Hestia nie jest jedyną firmą, która wśród swoich pracowników szuka osób, które chcą przekwalifikować się na stanowiska związane z branżą IT. Dwa lata temu taki krok wykonała Aviva. Wszyscy jej pracownicy mieli szansę przystąpić do programu, który umożliwiał zdobycie kwalifikacji programisty. Wśród tych, którzy się na taki krok zdecydowali, znaleźli się pracownicy m.in. działu finansów, administracji, HR i call center. - Automatyzacja w naszej firmie postępuje. Do 2019 roku planujemy całkowicie zrezygnować choćby z papierowych wniosków o ubezpieczenie. Zauważyliśmy, że nasi pracownicy obawiają się niektórych zmian i zastanowiliśmy się, co możemy zrobić. Wtedy pojawił się pomysł, aby chętnym osobom dać szansę na przekwalifikowanie się do pracy w najbardziej perspektywicznym zawodzie, czyli programisty - opowiadała przy okazji startu programu Monika Kulińska, people director w Avivie.

