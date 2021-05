Empik inwestuje w młodych. Szuka stażystów

Do końca maja studenci ostatnich lat studiów i absolwenci uczelni mogą wziąć udział w rekrutacji do programu stażowego FutureStars.

Autor:jk

Program FutureStars organizowany jest przez grupę Empik od 4 lat (Fot. mat. pras.)

To już 5. edycja programu stażowego organizowanego przez Empik. W tym roku jego formuła została odświeżona, a sam staż został przedłużony z dwóch do sześciu miesięcy. Rekrutacja trwa do końca maja.

Do programu finalnie zostanie zaproszonych 12 osób. Każda z nich, przez pół roku będzie mogła rozwijać się zawodowo w jednym z następujących obszarów: big data engineering, e-commerce analytics, digital marketing, product &platform development, IT oraz supply chain/logistyka.

- Nasza oferta staży w ramach programu FutureStars to inwestycja w rozwój młodych ludzi i szansa na zdobycie przez nich cennego doświadczenia zawodowego w szybko rozwijającej się, nowoczesnej firmie technologicznej. Oferujemy im możliwość realizacji ciekawych i kreatywnych projektów dla jednej z najpopularniejszych marek w Polsce oraz rozwoju umiejętności docenianych przez pracodawców. Co roku do odbycia stażu w naszej grupie zapraszamy kilkunastu zdolnych młodych ludzi, którym dajemy przestrzeń do rozwoju i realizacji własnych pomysłów – mówi Natalia Korzeniecka-Walak, dyrektor ds. korporacyjnych w grupie Empik.

Program FutureStars organizowany jest przez grupę Empik od 4 lat. Do tej pory w projekcie udział wzięło blisko 50 studentów, spośród których niemal połowa kontynuuje w firmie swoją karierę.

- Staż był doskonałą okazją do wykorzystania wiedzy ze studiów w praktyce, ale co jeszcze bardziej istotne - zbierania doświadczeń, których nie da się nauczyć z książek. Od samego początku współtworzyłam projekty mające realny wpływ na działanie różnych obszarów w organizacji - mówi Gabriela Lewandowska, uczestniczka programu FutureStars, obecnie junior data scientist w grupie Empik.

