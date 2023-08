Emirates zatrudnia już ponad 20 000 osób

Do produkcji mundurów dla 20 tys. członków personelu pokładowego zużyto 1 627 000 metrów materiału, 153 000 kilometrów nici i 1815 guzików (Fot. materiały prasowe/Emirates)

W lipcu spółka rozpoczęła kampanię rekrutacyjną, w ramach której chce zatrudnić pracowników z całego świata na 180 różnych stanowisk. Poszukiwani są m.in. członkowie personelu pokładowego, piloci, inżynierowie, specjaliści IT i agenci obsługi klienta do pracy w Emirates i dnata.

Firma zapewnia, że jest pracodawcom oferującym zatrudnienie na lata, a na potwierdzenie podaje przykład najdłużej pracującego stewarda – Emiratczyka, który dołączył do linii w 1987 r., oraz kobiety o najdłuższym stażu, pracującej w Emirates od 1994 r.

– Od 36 lat latam jako członek personelu pokładowego Emirates, wykonałem przy tym ponad 3500 lotów. Mam za sobą długą i udaną karierę, a robiąc to, co kocham, zdobyłem niesamowite doświadczenia i wspomnienia – powiedział Moosa Mubarak, emiracki główny steward i najdłużej pracujący członek personelu pokładowego Emirates.

Ponad 4000 członków załogi pracuje od 5 do 9 lat; blisko 3000 od 10 do 14 lat; ponad 1500 od 15 do 19 lat; a około 400 osób przekroczyło 20 lat stażu pracy. Trzy osoby pracują od ponad 30 lat.

Jako ciekawostkę linie podały, że do produkcji mundurów dla 20 tys. członków personelu pokładowego zużyto 1 627 000 metrów materiału, 153 000 kilometrów nici i 1815 guzików.

