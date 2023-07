Emirates rusza z masowymi rekrutacjami. Zatrudni na 180 różnych stanowisk

Chętni muszą przygotować się na to, że konkurencja będzie spora. Jak podał Oliver Grohmann, starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich w Grupie Emirates, w ostatnim roku finansowym zgłosiło się do nich około 2,7 miliona kandydatów.

W sierpniu linie Emirates organizują cykl dni otwartych dla pilotów w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na 19 lipca (godzina 13.00 czasu dubajskiego) zaplanowano wirtualne spotkanie informacyjne.

Piloci Emirates latają flotą składającą się z 260 samolotów szerokokadłubowych Airbus A380 i Boeing 777, do 150 punktów na sześciu kontynentach nad każdym obszarem – także biegunem północnym. Od 2022 r. linie przyjęły ponad 900 nowych pilotów w ramach trzech programów rekrutacyjnych – Direct Entry Captains, Accelerated Command i First Officers.

W lipcu i sierpniu Emirates Engineering planuje zorganizować dni otwarte w Australii, Kanadzie, Brazylii, RPA i Wielkiej Brytanii dla inżynierów, chcących związać się z linią lotniczą. Emirates poszukują 75 techników konstruktorów oraz pracowników na ponad 400 stanowisk w obsłudze technicznej samolotów i wsparciu technicznym.

Duża rekrutacja do Emirates dla pracowników z branży IT

Grupa planuje zatrudnić ponad 400 specjalistów IT na stanowiska w zakresie inżynierii programowania, DevOps, chmury hybrydowej, agile delivery, technicznego zarządzania produktem, cyfrowego środowiska pracy, cyberbezpieczeństwa, architektury IT, innowacji i zarządzania usługami. Zespół IT Grupy zajmuje się projektami obejmującymi obszary B2C, B2B, działy wsparcia oraz działania na potrzeby ponad 40 marek i firm w Dubaju i na całym świecie.

Grupa szuka też ludzi do pracy w Emirates Airport Services, dnata, marhaba lub centrach obsługi. Obsługa klienta oferuje zatrudnienie zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin oraz elastyczność, która pozwala pracownikom realizować cele życiowe i osobiste.

