Emirates rekrutuje. Spotkania dla chętnych w dwóch polskich miastach

Międzynarodowe linie lotnicze Emirates poszukują kandydatów do swojego międzynarodowego zespołu personelu pokładowego. Dni otwarte odbędą się 21 września w Poznaniu i 23 września w Warszawie. Dubajski przewoźnik lotniczy chce powiększyć załogę pokładową (fot. mat. pras.)

Linie lotnicze Emirates poszukują osób, "które z pasją będą pracować na pokładach Emirates, oferując spersonalizowaną gościnność i zapewniając pasażerom niezapomniane przeżycia".

Kandydaci zainteresowani pracą u przewoźnika powinni przygotować CV w języku angielskim z aktualnym zdjęciem.

Dni otwarte w Polsce zaplanowano:

- w Poznaniu: 21 września w Hotelu Mercure Poznań Centrum (ul. Roosevelta 20)

- w Warszawie: 23 września w Hotelu Holiday Inn Warsaw City Centre (ul. Twarda 52)

Więcej informacji na temat wymagań dotyczących procesu selekcji kandydatów można znaleźć na stronie emirates.com/careers.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu dostaną szczegółowe informacje o kontynuowaniu procesu jeszcze tego samego dnia.

Praca i zarobki w liniach lotniczych Emirates

Szansę na pracę u dubajskiego przewoźnika mają osoby, które biegle posługują się językiem angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie, mają co najmniej wykształcenie średnie, a także odpowiedni wzrost, pozwalający sięgnąć na wysokość 212 cm.

Ile można zarobić? Według informacji podanych przez Emirates podstawowe wynagrodzenie na tym stanowisku to 4 430 dirham (AED), co daje blisko 5 500 zł. Do tego dochodzą dodatki za wylatane godziny - 63,75 dirham za godzinę, czyli ok. 79 zł. Łącznie średnia miesięczna pensja to 10 170 dirham (blisko 12 600 zł).

Warto pamiętać także o dodatkach. Cała załoga Emirates na co dzień mieszka w Dubaju i korzysta z pakietu zatrudnienia. Obejmuje on szereg korzyści, takich jak wynagrodzenie wolne od podatku, bezpłatne zakwaterowanie zapewniane przez firmę, bezpłatny transport do i z pracy, a także opiekę medyczną, zniżki na zakupy i rozrywki w Dubaju.

