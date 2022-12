Emirates rekrutują. W styczniu dwa spotkania w Polsce

Dubajski przewoźnik lotniczy chce powiększyć załogę pokładową. Chętnych szuka wśród Polaków.

Kandydaci powinni posiadać CV w języku angielskim oraz aktualne zdjęcie. Przed spotkaniem warto dokonać wstępnej rejestracji w sieci. Jeśli ktoś nie złożył wniosku online, może to zrobić podczas dnia otwartego w:

- Warszawie, 3 stycznia w hotelu Holiday Inn Warsaw City Centre (ul. Twarda 52)

- Poznaniu, 18 stycznia w Novotel & Ibis Poznań Centrum (plac Andersa 1).

Warto zarezerwować cały dzień na proces rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu dostaną szczegółowe informacje o kontynuowaniu procesu jeszcze tego samego dnia.

Wymagania i zarobki

Kandydaci, którzy chcą stać się członkami załogi pokładowej muszą:

- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie (kolejne języki będą dodatkowym atutem),

- posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

- mieć odpowiedni wzrost, pozwalający sięgnąć na wysokość 212 cm.

Ponadto wymagane jest przynajmniej roczne doświadczenie w hotelarstwie lub obsłudze klienta oraz brak widocznych tatuaży.

Ile można zarobić? Według informacji podanych przez Emirates, podstawowe wynagrodzenie na tym stanowisku to 4 430 dirham (AED), co daje blisko 5 500 zł. Do tego dochodzą dodatki za wylatane godziny - 63,75 dirham za godzinę, czyli ok. 79 zł. Łącznie średnia miesięczna pensja to 10 170 dirham (blisko 12 600 zł).

