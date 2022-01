Emerytowany wojskowy to skarb dla pracodawcy

Tylko w lutym około 4,5 tys. żołnierzy nabędzie uprawnienia emerytalne. Zgodnie z przepisami, żołnierz może przejść na emeryturę już po 15 latach służby (choć wynosi wtedy tylko 40 proc. podstawy jej wymiaru). Niemniej każdego roku na rynek pracy trafiają emeryci, których potencjał - zdaniem specjalistów - nie jest wykorzystywany przez środowiska biznesowe.

W wojsku pracują specjaliści m.in. od transportu, medycyny czy cyberbezpieczeństwa. Po zwolnieniu ze służby, rzadko znajdują zatrudnienie w tych dziedzinach (fot. rekrut24)

Specjaliści od logistyki, medycyny, cyberbezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego co roku przechodzą na emerytury we względnie młodym wieku. Chodzi o byłych żołnierzy.

Pracodawcy na rynku prywatnym muszą często kształtować takie cechy u swoich pracowników, przez różnego rodzaju szkolenia i kursy.

Koszt wyszkolenia jednego żołnierza zawodowego w Polsce szacuje się nawet na 1 mln zł.

- Mundurowi to ogromny potencjał i unikalne doświadczenie, które może zostać zaimplementowane do biznesu. Takie cechy, jak: umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, terminowość, szybkość podejmowania decyzji, łatwość komunikowania się oraz cechy dobrego lidera, są czymś naturalnym dla większości żołnierzy czy funkcjonariuszy służb mundurowych, głównie tych, posiadających doświadczenie w dowodzeniu czy zarządzaniu zespołem. Właśnie te cechy będą wartością dodaną dla biznesu. Przez lata służby mundurowi działali na wysokich obrotach, w dyscyplinie oraz zorganizowanej grupie. To bezcenne doświadczenie, które – już, jako byli mundurowi – mogą wykorzystać na rynku cywilnym w nowym miejscu pracy - mówi Mariusz Urbaniak, dyrektor generalny platformy Rekrut24.

Jak dodaje, cechy charakteru nabyte w wojsku, których często pracownik bez doświadczenia wojskowego nie ma, i które pracodawca cywilny musi ukształtować poprzez różnego rodzaju szkolenia dodatkowe, w tym przypadku uzupełniają porządny wizerunek dobrego i lojalnego pracownika.

- Wyszkolenie zawodowego żołnierza to ogromny koszt i wielką nieroztropnością byłoby tego potencjału nie wykorzystać po zakończeniu służby profesjonalisty w średnim wieku. W służbach mundurowych pewnie uzbierałoby się ponad sto zawodów, więc emeryci tych służb mogliby, a nawet powinni, kontynuować pracę w swoich zawodach w firmach cywilnych - uważa Maja Biesiekierska, dyrektor ds. rozwoju biznesu Rekrut24.

Dodaje, że w wojsku są specjaliści od logistyki, medycyny, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa i wielu innych dziedzin, więc możliwości zatrudnienia byłych mundurowych w biznesie cywilnym jest bardzo wiele, a stereotyp, że takiego pracownika można zatrudnić tylko w ochronie – kompletnie mija się z rzeczywistością. Czytaj także: Polski Ład nie wpłynie na podwyżki w służbach mundurowych Zdaniem specjalistów potencjalni pracodawcy wciąż nie walczą o solidnych kandydatów do pracy, kiedy byli mundurowi siedzą bezczynnie w domu. - Powodów jest kilka. Przede wszystkim pracodawcy cywilni nie mają świadomości corocznej skali wejścia na rynek pracy kilku tysięcy mundurowych profesjonalistów o tak wielu umiejętnościach uniwersalnych i nie wiedzą o możliwości zatrudnienia ich u siebie. A nawet, jeśli niektórzy znają statystyki, to nie za bardzo wiedzą, gdzie takich kandydatów szukać - tłumaczy Maja Biesiekierska.

